Cupra Born VZ: la nueva generación del primer eléctrico de la marca, ahora con 631 km de autonomía

Cupra, la firma del Grupo Volkswagen, vive uno de los ejercicios más trascendentales de sus ocho años de vida. A lo largo del presente año llegará a los concesionarios el Cupra Raval, el primer modelo eléctrico diseñado, desarrollado y producido en España.

Pero en verano también llegará a los concesionarios la segunda generación del Cupra Born, el primer modelo eléctrico que la compañía lanzó al mercado, allá por 2021.

Dicho modelo mantendrá su producción en Zwickau (Alemania) y contará con tres versiones distintas: Born Plus, Endurance y VZ.

La principal diferencia entre las tres radica en la química que utilizan sus baterías. Así, mientras que la versión Born Plus (la de acceso) monta una batería con química de ferrofosfato de litio (LFP) con 58 kWh de capacidad neta, las versiones Endurance y VZ equiparán una química de níquel-manganeso-cobalto (NMC) con una capacidad de 79 kWh.

De hecho, la primera en llegar al mercado será la VZ. Su producción dará comienzo el próximo mes de mayo y su llegada a los concesionarios está prevista para verano. Se trata de la versión más potente y prestacional de la gama.

El Cupra Born VZ monta un motor eléctrico de 240 kW (326 CV) y entrega un par de 545 Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, así como alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h.

Pero también es la versión que ofrece la mayor autonomía eléctrica de la gama, puesto que se pueden recorrer hasta 631 kilómetros de autonomía, 40 kilómetros más que la generación a la que sustituye.

El nuevo Cupra Born cuenta con un difusor más prominente. Manu Lozano

El consumo medio declarado en la versión VZ oscila, en función del equipamiento, entre los 14,1 kWh y los 16,2 kWh a los 100 kilómetros. Una cifra adecuada en un modelo de 2.004 kilos. El maletero mantiene las dimensiones respecto a la anterior generación, con 385 litros.

En cuanto a las dimensiones, éstas prácticamente se mantienen frente al modelo anterior. Así, la longitud se sitúa en los 4,33 metros (1,2 centímetros más frente al modelo anterior debido al nuevo paragolpes), la anchura en 1,80 metros, la altura en 1,54 metros y la distancia entre ejes en los 2,76 metros. De esta manera, el modelo se encuadra en el segmento C, el de los compactos.

Gran interior

El interior destaca por su habitabilidad, pero también por sus aires deportivos. El habitáculo es lo suficientemente generoso y amplio a la hora de acoger a cinco pasajeros.

Ahora bien, los asientos delanteros CUPbucket (equipados de serie en la versión VZ) infieren una mayor conexión del conductor con el vehículo. Dichas butacas sitúan al conductor más cerca del centro de gravedad, lo que proporciona una mayor sensación de control.

A nivel dinámico, el Cupra Born VZ destaca por su potente frenada, por tener una suspensión firme y por contar con una respuesta precisa de la dirección y los pedales.

Además, el modelo dispone de levas situadas tras el volante con las que se puede controlar la recuperación de energía de la batería.

La firma también ha incorporado el denominado One Pedal Driving, mediante el cual se puede gestionar la aceleración y deceleración utilizando el pedal del acelerador. Así, al levantar el pie del acelerador, el vehículo pierde velocidad mediante la frenada regenerativa, lo que le permite recuperar energía y reducir la dependencia del pedal de freno.

Pero Cupra también ha mejorado el cuadro de instrumentos. Ahora, el Born tiene un cuadro de 10,25 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento basado en Android que se maneja a través de una pantalla de 12,9 pulgadas.

Puesto de conducción del Cupra Born. Manu Lozano

De manera opcional, la marca ofrece la opción de configurar el modelo con un Head-Up Display con realidad aumentada con un coste de 600 euros.

En cuanto a los sistemas de seguridad, Cupra ha mejorado el sistema avanzado de frenada regenerativa, el asistente de precolisión, al tiempo que ha incorporado en el Born el asistente de viaje y el asistente de intersecciones.

Este último se combina con el control de crucero adaptativo y el asistente de mantenimiento de carril a la hora de mantener el vehículo centrado y con capacidad de respuesta.

Con todo, el Cupra Born VZ tiene un precio de partida de 50.500 euros, sin incluir descuentos ni campañas. No obstante, desde la firma consideran que la versión más comercializada en el mercado patrio será la Endurance, la cual desarrolla hasta 627 kilómetros de autonomía. El coste de esta versión se sitúa en los 43.500 euros, sin descuentos.

El modelo de acceso a la gama tiene un coste de 39.500 euros, pero si se incluyen los descuentos, la financiación de la marca y las ayudas del Plan Auto+, el precio arranca en los 29.400 euros.