Kia completa su gama eléctrica: el EV2 aterriza con precios por debajo de 20.000 euros y hasta 453 kilómetros de autonomía

El presente ejercicio está marcado en rojo por la gran mayoría de grupos automovilísticos. Tras una primera etapa de la electrificación marcada por el lanzamiento de modelos grandes y con margen, ahora le toca el turno a los modelos pequeños y económicos con el fin de atraer a una mayor parte de la clientela.

Uno de los primeros modelos eléctricos y asequibles que llega al mercado es el Kia EV2. Se trata del séptimo modelo eléctrico con el que cuenta la compañía surcoreana en el mercado patrio y el segundo que presenta este año, tras la llegada del Kia EV5 el pasado mes de febrero.

Es el coche eléctrico más pequeño de toda la gama y se encuadra en el segmento B-SUV, el segundo más importante en España en ventas, con una cuota de mercado del 8,3% en 2025.

Sólo por hacernos una idea, la competencia eléctrica de este segmento incluye a los cuatro modelos que lanzará este año el Grupo Volkswagen (Cupra Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID. Cross y Volkswagen ID. Polo -todos ellos producidos en España-), así como al Renault 4 o el Jeep Avenger.

Sus dimensiones le convierten en el aliado perfecto para realizar los recorridos urbanos, dado que tiene una longitud de 4,06 metros, una anchura de 1,80 metros, una altura de 1,57 metros y una distancia entre ejes de 2,56 metros. Es decir, es ligeramente más corto que el Kia Stonic.

Silueta del Kia EV2, un modelo con hasta 453 kilómetros de autonomía. Kia

Pero es que el Kia EV2 también se posiciona por delante de su competencia en lo que a batería se refiere. El modelo monta una batería con 42,2 kWh de capacidad en la versión standard range. Ello le permite contar con una autonomía de 317 kilómetros. Dicho de otro modo, por encima de su competencia.

El motor eléctrico desarrolla 124 CV de potencia, con un par máximo de 250 Nm, alcanza una velocidad máxima de 161 km/h, al tiempo que acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Su peso se sitúa en los 1.645 kilos y su consumo medio homologado alcanza los 15,1 kWh a los 100 kilómetros.

Pero el Kia EV2 también puede configurarse con cinco o cuatro plazas. Si bien es cierto que esta última configuración tan sólo podrá hacerse con la versión de long range, que con una batería con 61 kWh de capacidad y a falta de homologación declara 453 kilómetros de autonomía. Esta versión llegará en el segundo semestre del año.

La principal diferencia entre la versión de cinco y la de cuatro plazas, además de contar con un asiento más, es que en esta última los asientos son independientes, deslizantes y reclinables. Ello le permite ajustar el volumen del maletero en función de las necesidades.

Puesto de conducción del Kia EV2. Kia

Así, mientras que el volumen del maletero del Kia EV2 con cuatro plazas alcanza los 403 litros, con la configuración de cinco asientos esta cifra se reduce hasta los 362 litros. Además, dispone de un maletero bajo el capó con un volumen de 15 litros.

Gracias a su tecnología de 400 V, el modelo puede recargar la batería del 10% al 80% en 29 minutos en corriente continua, mientras que necesita 4 horas para recargarse al completo en un enchufe de 11 kW en corriente alterna, tiempo que se reduce hasta las 2 horas y 35 minutos en caso de un poste de 22 kW.

Tanto en la configuración de cuatro como en la de cinco plazas, el interior dispone de espacio suficiente para las piernas y la cabeza.

El puesto de conducción está dominado por un sistema de infoentretenimiento de triple pantalla (12,3'' + 5,3'' + 12,3''). En estas tres pantallas se encuentran el panel de instrumentos, el control de la climatización y la pantalla táctil central.

Precios de derribo

El Kia EV2 aterriza en España como el modelo de acceso a la gama eléctrica de la firma surcoreana. Por lo pronto, estarán disponibles dos niveles de acabado: Air y Earth. De cara al segundo semestre del año también estará disponible el acabado GT-Line, el cual estará asociado a la versión de gran autonomía.

Con todo, el precio de partida del Kia EV2 en el mercado español, con descuentos ofrecidos por la marca, se sitúa en los 24.550 euros con el acabado Air. En el caso del acabado Earth, la tarifa parte de los 29.410 euros.

Ahora bien, es importante tener presente que el Kia EV2 es el segundo modelo eléctrico que la multinacional surcoreana produce en Europa, tras el EV4. Concretamente, en la factoría eslovaca de Žilina.

Esto le permite beneficiarse de la máxima cuantía de las ayudas del Plan Auto+, es decir, 4.500 euros de descuento. Si a ello se le suman las ayudas de certificado de ahorro energético (CAE), el precio de partida en el mercado patrio del Kia EV2 se sitúa en los 19.599 euros. Por su parte, el acabado Earth, incluyendo las ayudas, sitúa su tarifa de partida en los 24.460 euros.

Vista tres cuartos trasera del Kia EV2. Kia

Sin duda se trata de un modelo que dará que hablar a lo largo del año. Por dos razones, principalmente. Por un lado, porque se sitúa por debajo de la barrera psicológica de los 20.000 euros. Y, por otro, porque su nivel de autonomía le permite ser un gran aliado de los recorridos urbanos.

Desde la filial española prevén que las ventas mensuales de este modelo alcancen las 500 unidades. Dicho de otro modo, será el principal vehículo eléctrico de volumen de la compañía al superar al Kia EV3, del cual estiman comercializar unas 300 unidades al mes.