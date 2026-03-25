Tesla pone fin a 13 meses consecutivos de caídas en las ventas en Europa pero sigue a la estela de la china BYD

Tesla puso fin en febrero a 13 meses consecutivos de descensos en las ventas en el mercado europeo. La última vez que la compañía elevó sus ventas en Europa fue en diciembre de 2024. El pasado mes, la firma tecnológica comercializó en el Viejo Continente un total de 17.664 unidades, lo que supuso un alza del 11,8% en la comparativa interanual.

Un impulso que se explica por el fuerte incremento registrado en los mercados de la Unión Europea, donde sus matriculaciones crecieron un 29,1% frente al año anterior, según datos de la patronal europea de fabricantes (Acea).

Cabe puntualizar que el ejercicio 2025 estuvo marcado por una importante falta de producto, así como por un recorte de la demanda tras las alharacas vertidas por su fundador Elon Musk. Con todo, las ventas de Tesla en los dos primeros meses del año crecieron un 0,9% en tasa interanual, hasta alcanzar las 25.753 unidades.

Este incremento no le vale para superar a la china BYD, líder en ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial en 2025. La multinacional asiática comercializó en los dos primeros meses del año un total de 36.069 vehículos, casi el triple que en el mismo periodo del año anterior.

Todo ello en un mercado europeo el cual recortó las matriculaciones un 1% hasta febrero, con un total de 1.940.321 unidades.

Alemania y Francia, los dos mercados comunitarios más grandes, experimentaron caídas en las ventas en los dos primeros meses del ejercicio. El mercado alemán registró un descenso del 1,4%, con 405.243 unidades, mientras que el mercado galo registró una merma del 11,1% y 227.921 unidades.

Sin embargo, estos descensos lograron paliarse con el mercado italiano y el español. Así, las matriculaciones en el mercado transalpino aumentaron un 10,2%, hasta las 299.239 unidades gracias a las ayudas a la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), mientras que el mercado patrio creció un 4,6% y 170.186 unidades.

Los electrificados rozan el 30%

En cuanto a los distintos tipos de tecnología, los vehículos electrificados continúan con su tendencia alcista. En enero y febrero se matricularon un total de 575.748 unidades, lo que equivale a una cuota de mercado del 29,7%.

Las ventas de modelos completamente eléctricos crecieron un 14,8%, hasta las 379.604 unidades, mientras que las de turismos híbridos enchufables aumentaron un 32,7%, hasta las 196.144 unidades.

Los vehículos híbridos se mantienen como la opción preferida de compra por la clientela del Viejo Continente. De esta tecnología se comercializaron en los dos primeros meses del año un total de 746.603 unidades, lo que supone un 8,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las tecnologías de combustión interna (diésel y gasolina) mantuvieron su tendencia bajista. Hasta febrero se matricularon 142.124 unidades de gasóleo, un 17,9% menos, mientras que las ventas de modelos de gasolina cayeron un 21,7%, hasta las 439.777 unidades.

Stellantis crece

En cuanto a los consorcios automovilísticos con más ventas, Stellantis fue el único que consiguió impulsar su facturación. El consorcio francoitaloamericano matriculó hasta febrero 335.426 turismos en Europa, un 8,2% más en la comparativa interanual. Su cuota de mercado crece un punto y medio hasta alcanzar el 17,3%.

Cabe recordar que el grupo cerró en 2025 con unas pérdidas históricas de 22.332 millones de euros debido al cambio de estrategia en la electrificación. Una nueva táctica que se dará a conocer el próximo 21 de mayo, ya bajo los mandos de Antonio Filosa.

El Grupo Volkswagen se mantiene como líder de ventas en el Viejo Continente. El gigante alemán del automóvil matriculó en los dos primeros meses de 2026 un total de 512.094 unidades, un 1,1% menos en tasa interanual. Su cuota se mantiene en el 26,4%.

El podio lo cierra el Grupo Renault. El consorcio automovilístico francés comercializó hasta febrero un total de 174.806 turismos, un 14,7% menos en la comparativa interanual. Asimismo, su cuota de mercado cae un punto y medio, hasta situarse en el 9%.