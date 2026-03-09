La DGT advierte a los conductores: multas de 200 € y 4 puntos menos si cometes esta infracción en España

Desde hoy, 9 de marzo hasta el próximo domingo 15, la DGT (Dirección General de Tráfico) ha iniciado una campaña especial de vigilancia. En ella controlarán el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil (SRI).

Estos mecanismos de retención se posicionan como dos de las medidas más eficaces para proteger a los ocupantes en caso de siniestro. Reduce la mortalidad en un 77% de los casos.

Según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se establece la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. No usarlos o hacerlo de manera indebida supone una sanción de 200 euros y cuatro puntos del permiso de circulación.

Un control de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Mallorca. Europapress

De hecho, en 2025 fallecieron 157 personas en turismos y furgonetas como consecuencia de no llevar el cinturón de seguridad o el SRI. A nivel europeo, el organismo estima que entre el 25% y el 50% de los ocupantes de automóviles con lesiones mortales no llevaban puestas las medidas de protección.

Y en cuanto a los niños, tan solo un tercio, es decir, entre el 20% y el 50%, van correctamente sujetos.

De la misma manera aseguran que sería posible evitar 900 siniestros mortales al año en el continente europeo, si el 99% de los conductores utilizaran de forma adecuada los sistemas de retención, como afirman desde el Observatorio Europeo de Seguridad Vial (ERSO).

No utilizar el cinturón en las plazas traseras no solo pone en riesgo a esa persona, también al resto de ocupantes, utilizarlo correctamente reduce entre un 55% y un 60% el riesgo de muerte o lesiones graves o mortales.

Se trata de una operación incluida dentro de su calendario anual de actuaciones, está coordinada con la red europea de Policías de Tráfico RoadPol. En esta semana los agentes de la Guardia Civil y policías autonómicas y municipales intensificarán los controles en vías urbanas e interurbanas.

En los controles se prestará especial atención a los ocupantes de los vehículos independientemente de su posición en este. Aumentará también la vigilancia desde el aire mediante cámaras instaladas en vías de alta ocupación y convencionales.

Este marco pretende reforzar las labores de vigilancia y control, con el objetivo de disminuir tanto la frecuencia como la gravedad de los siniestros asociados a los factores de riesgo, entre ellos se encuentran la velocidad, el consumo, el alcohol y otras drogas. A ellos se suman el uso de los dispositivos de seguridad y el uso del teléfono móvil.

Todas las medidas se encuentran dentro del plan español de Seguridad Vial 2030, la cual sitúa entre sus prioridades la tolerancia cero con los comportamientos de riesgo.

En una campaña similar en marzo del pasado año, la Guardia Civil controló 448.949 vehículos y detectó 6.409 personas sin dispositivos de seguridad. En dicha operación participaron 467 ayuntamientos de 43 provincias distintas, sus policías locales controlaron 198.696 vehículos con los que tramitaron un total de 3.712 denuncias.