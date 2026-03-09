China cambia las normas: sus marcas ya conquistan más del 10% del mercado en España, Italia y Reino Unido

Desde hace unos años el parque móvil español está formado por marcas de origen asiático. El pasado mes de febrero, en Reino Unido, Italia y España, al menos una de cada diez ventas corresponden a una marca con fabricación de origen chino.

En España la cuota se ha superado con creces, alcanzando un 12,5 %, con 12.148 turismos en el mes de febrero, incrementándose en un 58,5 % en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que supone también un 12,5 % del total del mercado frente al 8,73 % de 2025.

Y es que con ello, los vehículos de origen chino superan el 10% de la cuota de mercado total. En Alemania, uno de los principales impulsores del sector, las marcas chinas representan el 3,24%, lo que supone menos de 7.000 unidades matriculadas.

Fabricación de un nuevo modelo. Gettyimages

Si hablamos de la marca china más vendida en el país germano encontramos a BYD con 3.503 vehículos, superando a otras conocidas marcas de este sector. Firma que ha triplicado sus ventas respecto a febrero de 2025, a su vez, Omoda y Jaecoo también han elevado sus matriculaciones en un 45%.

Un incremento que viene de la mano de sus nuevos modelos presentados también en España en febrero, el Omoda 7 SHS, el cual dispone de 1.200 kilómetros de autonomía combinada.

A su vez, se incorporan al mercado nuevas marcas como es el caso de Changan, que en tan solo un mes ha conseguido matricular 215 coches en nuestro país.

Ellos han aterrizado con dos nuevos modelos, el S05 y S07, aunque no parecen ser los únicos que llegarán, ya que la marca cuenta con 32 modelos distintos. Además, están presentes a nivel internacional, en 115 países y regiones.

En Italia, el rey de las matriculaciones ha sido MG con 5.500 unidades matriculadas lo que supone un incremento del 18,46% si se compara con el año anterior. A ella le sigue Leapmotor con 5.008 unidades matriculadas.

Y finalmente se encuentra BYD que consigue 4.110 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 204,67% si se compara con febrero del año anterior. Con estas marcas el mercado asiático en Italia se encuentra al alza consiguiendo el 11% de la cuota.

En el caso de Reino Unido, las firmas chinas alcanzan también el 11% con un total de 9.945 ventas.

Este dato refleja un crecimiento del 70% en el mercado, en concreto, BYD eleva sus matriculaciones en un 83%, mientras que Omoda y Jaecoo crecen un 62%. A ellas se suma MG que mantiene su posición con 3.000 entregas.