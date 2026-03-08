Irene Obispo (28), directora de ITV : "La regla básica en los eléctricos es no tocar los cables naranjas, es muy peligroso"

Coincidiendo con el 8-M, exploramos la evolución femenina en la industria del motor a través de Irene Obispo. La directora de ITV representa a DEKRA en su sede de Getafe, compañía alemana pionera en inspecciones técnicas con más de cien años de historia en el mercado.

Obispo no solo nos relata su desarrollo en el sector masculino, sino que también destapa sus entresijos y revela cómo han evolucionado las ITV con la llegada de los nuevos modelos electrificados.

La directora destaca a EL ESPAÑOL, que ha sufrido sesgos de credibilidad, no solo por ser mujer, sino también por su edad, 28 años. Ya que al ser un sector tan técnico, los directivos se suelen asociar a perfiles veteranos.

Irene Obispo, directora técnica de la estación ITV DEKRA Getafe Cedida.

"El tiempo, la constancia y los resultados consolidan la credibilidad. La autoridad no la da la edad ni el género, la da la competencia profesional y la responsabilidad.", recalca.

A pesar de las dificultades, ha notado avances relevantes en cuanto a la visibilidad y el acceso a puestos directivos; "sin embargo, seguimos siendo minoría". El verdadero cambio lo sitúa en las nuevas generaciones, asegurando que tienen una mentalidad más liberal, aunque confirma que no es suficiente.

Modernización de las ITV

La directora recalca los puntos críticos de las inspecciones, y es que aunque la tecnología evoluciona, sus objetivos son los mismos: garantizar la seguridad. Entre los peligros sitúa las baterías y sistemas de alta tensión, los cuales pueden superar los 400 voltios.

A su vez subraya la revisión del aislamiento eléctrico. "Una regla básica para nosotros durante la inspección es “no tocar los cables naranjas”, puede ser muy peligroso", confirma sobre los vehículos electrificados.

Por otro lado, se encuentran los modelos con motorizaciones de combustión, de los que asegura que su inspección es mucho más sencilla ya que, por ejemplo, no cuentan con prueba de emisiones contaminantes.

Los sistemas ADAS representan las nuevas tecnologías de los vehículos entre las que se incluyen cámaras, radares o sensores que mejoran la experiencia y la conducción, con lo que evitan errores humanos.

Por su parte la ITV, todavía no está obligada a revisar dichos sistemas, pero la directora asegura que están trabajando para adaptar los protocolos a las nuevas realidades del sector. Por esta razón aseguran que están desarrollando herramientas que permitan comprobar su funcionamiento.

Obispo pone como ejemplo a la sede de DEKRA Alemania, donde se ha desarrollado un equipo que permite comprobar el funcionamiento de los radares de los vehículos, dispositivos de control de velocidad.

Los radares, funcionan con el efecto Doppler, ondas que miden el cambio en la frecuencia mediante el tono del sonido, o el color de la luz. Su comprobación supone un avance significativo para el futuro de las inspecciones.

De la misma manera, todas estas nuevas innovaciones han hecho que se conozca mucho más acerca del estado de los vehículos, incluyendo cada manipulación. Lo que permite un seguimiento preciso, mejorando los mantenimientos.

Con todo ello se consigue una mejora de la seguridad y transparencia hacia los usuarios. En cuanto a la ITV, destaca herramientas como el OBD, con el que se permite acceder a datos en tiempo real sobre el estado de los sistemas.

"La digitalización y los datos no sustituyen la inspección, pero sí la hacen más eficaz, manteniendo siempre como objetivo garantizar la seguridad en la carretera", así recalca Irene Obispo algunas de las evoluciones de un sector que no deja de mejorar tanto por la tecnología como por en el aumento de mujeres en sus sedes.