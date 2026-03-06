El Grupo Volkswagen se aprieta el cinturón: reducirá su ritmo inversor hasta 2030 para mejorar las eficiencias

El Grupo Volkswagen, el segundo mayor fabricante mundial de vehículos y el primer productor en Europa, prepara sus próximos pasos a la hora de mejorar la eficiencia. Todo ello en un momento en el que los principales grupos automovilísticos han dado marcha atrás en sus estrategias de electrificación.

Si bien la estrategia del Grupo Volkswagen no pasa por aquí, sí tendrá que enfrentar otras vicisitudes. Para empezar, el gigante alemán del automóvil recortará su ritmo inversor de cara a los próximos cinco años.

El nuevo plan quinquenal contempla 160.000 millones de euros de inversiones. Una cifra que equivale a un recorte de 10.000 millones de euros en comparación con el plan 2025-2029. Pero es que también supone un 11,1% menos en comparación con el plan quinquenal 2024-2028, cuando anunció unas inversiones de 180.000 millones de euros.

Lo cierto es que la situación que afronta el Grupo Volkswagen es complicada. Las ventas en China acumulan dos ejercicios consecutivos de descensos. El pasado año, las matriculaciones efectuadas por el gigante alemán del automóvil cayeron un 8%, hasta los 2.693.800 vehículos.

La competencia en el mercado más grande del mundo es feroz y el mercado se halla sumido en una guerra de precios que Pekín no termina de controlar.

Pero los aranceles impuestos por la Administración Trump también tienen buena parte de culpa. Entre enero y septiembre, el Grupo Volkswagen tuvo que abonar 2.100 millones de euros en el pago de este tipo de tasas adicionales. En dicho mercado, el consorcio con sede en Wolfsburgo también tuvo que hacer frente a la supresión de las ayudas a la compra de vehículos eléctricos.

Dicho panorama provocó que las ventas de Volkswagen y Audi en Estados Unidos registrasen caídas del 13% y del 16%, respectivamente, en la comparativa interanual.

Porsche, sin embargo, logró récord de ventas en el segundo mercado más grande del mundo, con un total de 76.219 vehículos comercializados.

Todo ello provocó que las entregas en la región de Norteamérica se contrajesen un 10,4% en la comparativa interanual, hasta los 946.800 vehículos.

Mejora la liquidez

No hay que pasar por alto que el Grupo Volkswagen está llevando a cabo un proceso de reestructuración en Alemania, su mercado doméstico. Dicho plan contempla la salida de hasta 35.000 trabajadores hasta 2030.

Hasta el cierre de septiembre de 2025, el consorcio contaba con 632.552 empleados, lo que supone 19.365 trabajadores menos o un 2,9% menos en la comparativa interanual.

Estas medidas permitieron a la compañía cerrar con una mejora en su liquidez. Según datos preliminares, el flujo de caja neto de la división automotriz en 2025 se situó alrededor de los 6.000 millones de euros, una mejora del 20% en comparación con 2024.

Como consecuencia de ello, la liquidez neta de la división automotriz al cierre de 2025 superó los 34.000 millones de euros, lo que supone una mejora del 9,6% frente al ejercicio anterior.

De esta manera, estas cifras preliminares se sitúan por encima de las previsiones que tenía el propio Grupo Volkswagen. Y es que esperaba contar con un flujo de caja neto de 0 euros y con una liquidez neta de alrededor de 30.000 millones de euros.

Con todo, habrá que esperar a la próxima semana para conocer el desempeño del Grupo Volkswagen en 2025. Lo cierto es que el consorcio quiere mejorar aún más sus medidas de eficiencia.

Al cierre de la sesión de ayer, los títulos del Grupo Volkswagen cayeron un 1,74% en la Bolsa de Fráncfort, hasta situarse en los 92,80 euros. En lo que va de año, las acciones del consorcio se han depreciado un 12,82%.