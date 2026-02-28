Audi Q3 e-hybrid: el SUV completamente renovado que cuenta con mayor capacidad de batería y carga rápida

Acometer la renovación de un vehículo es una tarea que no está exenta de riesgos en la industria del automóvil. Y menos aún cuando se trata de un modelo superventas y que aporta buena parte del negocio. Sin embargo, Audi parece haber superado la prueba con la renovación del Q3.

Se trata de la tercera generación de uno de los modelos más vendidos por la marca de los cuatro aros. Dicho modelo cuenta con dos carrocerías: SUV y Sportback. En cuanto a las mecánicas, Audi ofrece este modelo en versiones de combustión interna (diésel y gasolina), microhíbrida e híbrida enchufable.

Una gama completa para ofrecer todas las posibilidades a una demanda cuyo paso al vehículo eléctrico se produce con cautela.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Audi Q3 e-hybrid S tronic, la cual se beneficia de la etiqueta Cero de la Dirección General de Tráfico.

Un modelo que destaca por su buen comportamiento en carretera, sus buenos niveles de eficiencia y, sobre todo, por incorporar una batería con mayor capacidad que le permite ofrecer 119 kilómetros de autonomía eléctrica. Cerca de 60 kilómetros más que el modelo de la anterior generación.

Se trata de un vehículo que entrega 272 CV de potencia, lo que supone 27 CV más que el modelo al que sustituye. Y lo hace gracias a un motor de gasolina 1.5 TFSI evo2, que ofrece una potencia máxima de 177 CV y un par máximo de 250 Nm.

Este bloque se combina con un motor eléctrico que entrega 85 kW y un par de 330 Nm, el cual está integrado en la caja automática S tronic de doble embrague y seis velocidades.

Silueta Audi Q3 e-hybrid. A. Tejero

¿Qué le permite ofrecer todo ello? Una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y una velocidad máxima de 215 km/h.

No obstante, otra métrica a tener en cuenta en el caso de los híbridos enchufables son los consumos y las autonomías. En lo que a consumo se refiere, la versión probada declara 1,9 litros a los 100 kilómetros. Eso sí, es necesario recordar que estos consumos se logran con la batería cargada, ya que, sin autonomía, los consumos se disparan.

El consumo eléctrico que declara se sitúa en los 15 kWh a los 100 kilómetros. No es un mal dato si se tiene en cuenta que hablamos de un vehículo de 1.900 kilos. En el caso de que la batería esté descargada, el consumo de carburante se eleva hasta los 6,5 litros a los 100 kilómetros.

En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 300 kilómetros por recorridos urbanos e interurbanos, el consumo se situó en los 5,2 litros a los 100 kilómetros tras haber consumido 71 kilómetros de autonomía eléctrica.

Precisamente una de las mejoras introducidas por Audi en la nueva gama híbrida enchufable del Q3 es su capacidad de batería, la cual es de alto voltaje y se sitúa en los 25,7 kWh, casi el doble que su predecesor.

Ahora bien, otra de las mejoras introducidas por Audi en este modelo es la capacidad de recarga de la batería, la cual permite cargas rápidas en corriente continua con una potencia de hasta 50 kW. Ello le permite recargar la pila del 10% al 80% en 26 minutos.

Diseño más deportivo

La tercera generación del Audi Q3 llama la atención a primera vista por contar con un diseño mucho más deportivo. Además, las llantas de 20 pulgadas que monta le confieren un aspecto más robusto en carretera.

Lo cierto es que mantiene las proporciones frente a la anterior generación. De esta manera, el modelo tiene una longitud de 4,53 metros, una anchura de 1,85 metros, una altura de 1,58 metros y una distancia entre ejes de 2,67 metros.

Vista tres cuartos trasera del Audi Q3 e-hybrid. A. Tejero

Uno de los principales debes del vehículo es la capacidad de carga. El maletero de la versión probada cubica 375 litros, una cifra baja teniendo en cuenta el segmento en el que se encuadra -el de los todocaminos compactos, el más competitivo del mercado-.

De hecho, sus volúmenes son más bajos que los de la competencia premium a la que se enfrenta. La cifra se eleva hasta los 1.293 litros en caso de que se abatan los asientos traseros.

A los mandos del vehículo, una de las primeras cosas que llama la atención es la ausencia de palancas en el volante. De hecho, con la única que cuenta es con la del control de crucero.

La nueva unidad de control de volante integra por primera vez dos nuevas palancas en la columna de la dirección. De esta manera, el vehículo cuenta con un mayor espacio de almacenamiento en la consola central y con una mayor sensación de amplitud.

Puesto de conducción del Audi Q3. Audi

La palanca de la derecha sirve como selector de marcha, mientras que la izquierda controla, además de los intermitentes, las funciones de las luces y los parabrisas.

Con la eliminación del selector de marchas en la consola central se consigue más espacio para dos portabebidas y una bandeja de carga inductiva refrigerada con 15 vatios de potencia que incluye dos puertos USB-C.

El Audi Q3 cuenta con una pantalla panorámica con una instrumentación digital de 11,9 pulgadas y una pantalla táctil MMI de 12,8 pulgadas la cual está orientada al conductor. Todo ello se complementa con un head up display en el que se muestra la información más relevante.

El modelo también incorpora de serie bastantes sistemas de asistencia a la conducción. Entre ellos destaca el sistema de aparcamiento Audi parking system plus con indicador de distancia, el control de crucero, aviso de salida de carril con asistencia de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico, aviso de atención y fatiga con supervisión del conductor.

El coste de esta versión se ubica en los 60.620 euros. Un precio que se sitúa por encima de su competidor en Mercedes-Benz, el GLA, aunque este último tiene 12 centímetros menos de longitud. También se sitúa en línea con el BMW X1 aunque en ambos casos el Audi Q3 e-hybrid les supera en autonomía eléctrica.

En definitiva, Audi parece haber dado con la tecla a la hora de renovar uno de sus modelos superventas. Prueba de ello es que el Audi Q3 fue el modelo más matriculado por la marca en el mercado patrio durante el mes de enero, con 708 unidades. Ahora bien, la versión híbrida enchufable acaparó el 36% de las ventas, situándose como el noveno híbrido enchufable más vendido del mercado. Una muestra de su aceptación en el mercado.