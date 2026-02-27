Europa estrena el primer lago con paneles solares flotantes: podría surtir a los eléctricos con su producción de 2GWh al año

Cargar un coche eléctrico es solo la mitad de la ecuación de una sostenibilidad verde, la otra mitad es de dónde viene esa energía.

En Baviera, concretamente en el lago de la Gravera Jais, en el distrito de Starnberg, se ha creado la primera planta energética situada sobre el agua, sus paneles están colocados de forma vertical.

La iniciativa proviene de la empresa alemana SINN Power, quienes son pioneros en energías renovables. La planta fue inaugurada en el pasado mes de octubre.

Lago con placas solares. Gettyimages

Los módulos fotovoltaicos están orientados de este-oeste con lo que generan energía limpia sin apenas impacto medioambiental.

Consiguen una potencia de 1,87 MW, lo que supone una producción media de 2 GWh al año, con sus 2.500 estructuras flotantes.

Con esta cantidad de energía es posible abastecer varios centenares de viviendas. Si se compara con la energía media necesaria para la carga de un coche eléctrico, los datos no dejan duda.

Considerando un conductor promedio en España que recorre 15.000 km anuales con un consumo de 17 kWh/100 km, esta central flotante sería capaz de suministrar energía limpia a 784 vehículos eléctricos (tomando como referencia modelos con unos 350 km de autonomía media).

Los paneles están superpuestos encima de las plataformas de aproximadamente 1,6 metros, con lo que abarcan tan solo el 4,65% del total del lago. Ya que según la normativa alemana no se permite ocupar más del 15% de este.

Uno de los beneficios más destacados es que el lago contrarresta la temperatura, aumentando la vida útil de los paneles. Además, los estudios han revelado que no se ha visto afectada la calidad del agua.

Y no solo eso, sino que se podría generar un nuevo hábitat adecuado para los peces y aves de la fauna.Por lo que se abre una puerta en busca de nueva energía renovable dentro de otros sectores, aunque todavía existen desafíos como las conexiones para un buen recorrido de la energía generada.

Proyectos como el del este lago, confirman que, si queremos un futuro de color verde realmente coherente, la respuesta reside en la innovación junto con nuevos sistemas de recarga.