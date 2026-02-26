CIE Automotive logra en 2025 el mejor resultado de su historia: gana 335,7 millones de euros, un 3,1% más que en 2024

CIE Automotive, la multinacional vasca de componentes de automoción cerró en 2025 su mejor año. La compañía logró un beneficio neto de 335,7 millones de euros, lo que supone ya no sólo el mejor resultado de su historia, sino también un alza del 3,1% en la comparativa interanual.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) de la compañía registró un alza del 2,5%, hasta alcanzar los 746,1 millones de euros. Todo ello le permitió incrementar la rentabilidad, hasta situarla en el 18,9%, lo que supone un alza de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el ejercicio anterior.

Pero la compañía también logró mantener su facturación en un entorno convulso marcado por la elevada presión de los tipos de cambio. Dicha presión cambiaria provocó que la cifra de negocios de la compañía se situase en los 3.958,2 millones de euros.

Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive, ha explicado que "Cerramos el año con los mejores resultados de nuestra historia, con márgenes operativos líderes y de referencia en el sector, que se han mantenido en niveles máximos trimestre tras trimestre".

Pero la compañía también logró reducir su apalancamiento. La deuda financiera neta de CIE Automotive al cierre de 2025 se situó en los 912,8 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 9,1% en la comparativa interanual. Una cifra que equivale al menor pasivo en los últimos seis años.

De esta manera, la ratio entre deuda financiera neta y ebitda se situó al cierre del año pasado en 1,18x, mientras que un año antes era de 1,34x.

De cara al presente ejercicio, CIE Automotive prevé que la facturación se sitúe en un dígito medio-bajo a moneda constante. Pero la multinacional vasca también se ha marcado el objetivo de mantener los márgenes operativos logrados en 2025.

Nuevas compras

La compañía también contempla una nueva política de remuneración a los accionistas para 2026 y 2027. Para este año, CIE Automotive contará con un pay out del 42%, porcentaje que escalará hasta el 50% de cara a 2027.

Asimismo, la compañía se centrará en el crecimiento inorgánico. Para ello se focalizarán en la integración de nuevas compañías. Es lo que ha ocurrido recientemente con la compra de Aludec, por la que CIE Automotive pagó 200 millones de euros al final de 2025.