¿Merece la pena comprarse un coche híbrido? ¿Se ahorra respecto a uno de gasolina o diésel? Sacamos la calculadora

Es probable que en un período corto tiempo esté pensando en cambiar de coche. La imposición de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la llegada de nuevas tecnologías hace que muchos usuarios busquen mejorar su vehículo con un modelo más moderno.

Sin embargo, muchos de estos usuarios todavía no quieran un coche con enchufe. Hablamos de un coche híbrido enchufable o bien de un coche eléctrico puro. Estos usuarios todavía creen que no es el momento para tener un coche al que hay que enchufar de forma recurrente, bien porque no tengan plaza de garaje o por otra cuestión de motivos.

Pues bien, para estos usuarios todavía reticentes al cable, la tecnología híbrida se impone como la gran solución. Una solución que está obteniendo su respuesta en el mercado. Buena prueba de ello es que hasta octubre de 2024, prácticamente el 38% de los coches que se venden en España (casi cuatro de cada diez) cuentan con algún tipo de hibridación: ya sea híbridación completa (HEV) o hibridación ligera (MHEV).

El 40% de los coches que se venden en España son híbridos o híbridos ligeros.

Se trata, además, de un porcentaje que no deja de crecer, ya que las ventas de coches de combustión (gasolina y diésel) sin electrificar siguen bajando. Entre otras razones porque los fabricantes tienen que reducir emisiones y la única forma de hacerlo es vender coches electrificados. De ahí que es más que probable que los usuarios que están abandonando el coche de combustión sin electrificar estén dando un salto hacia el híbrido o híbrido ligero.

Recordamos en este sentido, que dentro de la hibridación existen dos tecnologías. Por un lado está el híbrido ligero (MHEV) o el híbrido completo (HEV).

Pues bien, en EL ESPAÑOL hemos querido saber cuál es el ahorro en combustible que obtendría al año un usuario que quiere dar el salto al vehículo electrificado. Y también el dinero que le supone de más hacer la inversión de pasar al híbrido y, por tanto, no comprar un coche de gasolina o diésel para optar por este de etiqueta eco.

Peugeot ha ampliado la gama del 308 y 408 con versiones híbridas.

Así que lo que hemos hecho es analizar todos estos supuestos con los nuevos Peugeot 308 y 408, que acaban de recibir la tecnología híbrida ligera. Se trata de un motor de gasolina de 1,2 litros y 136 CV que se ayuda de un motor eléctrico de 29 CV (21 kW).

A su vez, este motor eléctrico se alimenta de una batería de 0,89 kWh de capacidad neta (0,43 kWh útil). Y el motor eléctrico está encajado en la caja de cambios de doble embrague de seis velocidades. Este sistema de propulsión microhíbrido o híbrido ligero se diferencia de los híbridos puros en que la distancia que puede recorrer como eléctrico puro es inferior. Mientras que los híbridos puros pueden recorrer algún que otro kilómetro en eléctrico, un híbrido ligero como es el caso de estos Peugeot ronda un kilómetro.

Un coche híbrido como el Peugeot 308 supone unos 7 euros recorrer 100 kilómetros.

Cuánto gasta un coche híbrido

Pues bien, ahora vamos con los números. Y lo primero que vamos a hacer es analizar cuánto gasta un coche híbrido ligero como el Peugeot 308. Y aquí según datos oficiales del consumo WLTP tenemos que el consumo combinado del Peugeot 308 es de 4,7 litros cada 100 kilómetros.

José Luis Cano ¿Cuánto gasta un coche híbrido en un viaje por autopista a una velocidad media de 120 km/h? Lo calculamos

Lo siguiente que haremos es analizar el precio del litro de combustible. Y aquí tenemos que actualmente de media en España un litro de gasolina está en 1,51 euros. Siguiente paso, analizar el coste cada 100 kilómetros, que es el resultado de multiplicar 1,51 euros por 4,7 litros. De ahí que la cifra que nos sale es de 7,097 euros. Esto es lo correspondiente con el Peugeot 308.

Si seguimos extrapolando estas cifras a una cifra de 10.000 kilómetros, que es lo que más o menos recorre un español de media obtenemos que el coste anual con un híbrido como el Peugeot 308 es de 709 euros en gasolina.

Consumo medio WLTP Coste 100 km Coste 10.000 km Peugeot 308 MHEV 4,7 litros 7,097 euros 709,7 euros

El diésel es más barato en el uso pero más caro en la adquisición.

Cuánto gasta un coche diésel

Ya tenemos el consumo y el gasto de un coche híbrido... ¿Y cuánto supone de ahorro respecto a un coche sin electrificar? Pues bien, si tomamos como ejemplo una versión similar pero sin electrificar del Peugeot 308 nos tenemos que ir a la variante BlueHDI de 130 CV y cambio automático. Es un coche diésel sin electrificar que tiene un consumo de 4,9 litros (es decir 0,2 litros más por cada 100 kilómetros). Por tanto, ya tenemos una primera conclusión y es que el híbrido gasta menos que el diésel.

Ahora vamos a ver el gasto en dinero. Y aquí tenemos que el gasóleo tiene un precio de 1,415 euros en España de media. Esto significa que recorrer 100 kilómetros con un coche diésel supone un gasto de 6,933 euros. Y al cabo de un año estaríamos hablando de 693,3 euros.

Consumo medio WLTP Coste 100 km Coste 10.000 km Peugeot 308 diésel 4,9 litros 6,933 euros 693,3 euros

Por tanto, con un coche híbrido recorrer 100 kilómetros es 0,16 euros más caro que con el diésel. Al cabo del año la cifra es de 16,4 euros.

Coste 10.000 km Diferencia año Peugeot 308 MHEV 709,7 euros +16,4 € Peugeot 308 diésel 693,3 euros

Diferencia de precio entre un coche diésel e híbrido

Seguimos analizando datos y ahora vamos con el precio de cada uno de los coches. Y aquí es donde vemos una diferencia más que interesante a favor del híbrido. Entre otras razones porque el diésel tiene un precio de venta de 1.650 euros, sobre el híbrido.

PVP Diferencia año Peugeot 308 MHEV 30.800 € Peugeot 308 diésel 32.450 € +1.650 €

Por si fueran pocas las razones, además, el híbrido ligero se beneficia, al tener la etiqueta eco, de un impuesto municipal más barato y de tener vía libre para acceder al centro de las ciudades como la ZBE de Madrid o incluso pagar menos por aparcar en zonas de estacionamiento regulado.

Así que por todo ello y ante la pregunta inicial de... ¿Merece la pena comprarse un coche híbrido? ¿Se ahorra respecto a un coche de gasolina o diésel? La respuesta es sí. Sí merece la pena comprarse un híbrido ya que es más barato y se obtienen una serie de beneficios que con un coche diésel no tendríamos. Por tanto, la respuesta, al menos nosotros, la tenemos muy clara.