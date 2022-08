Si tienes un coche viejo estás contaminando (mucho) y no podrás circular por algunas ciudades

España es un país de coches viejos. Del total de 29,9 millones de vehículos que circulan por España, más de 19,3 millones (el 64,7%) son muy contaminantes. Así lo determina la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac) en su último informe estadístico.

Estos coches muy contaminantes se reparten prácticamente a partes iguales. Por un lado, están los que ya están completamente obsoletos, que son aquellos que no tienen etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT) y que suponen un total de 10 millones de vehículos, el 33% del total.

Estos vehículos son coches muy viejos ya que al menos tienen 22 años sin son gasolina y cerca de 15 años si son diésel.

A estos coches totalmente contaminantes, se suman aquellos que también presentan un alto grado de emisiones. Son los vehículos con etiqueta B de la DGT y que suponen también un total de 9,4 millones, es decir, el 31,5% del total del parque.

Por tanto, esto significa que el 64,7% del total de coches que circulan por España es muy contaminante. De hecho, son tan contaminantes que son los causantes del 91,4% de las emisiones contaminantes de NOx (óxidos de nitrógeno) y el 92,7% de las emisiones de partículas, según señalan desde Anfac.

El 0,54% son coches con etiqueta cero

Continuando con el resto de etiquetas de la DGT, el parque español se compone de 9,5 millones de vehículos con etiqueta C, lo que supone el 32%. En relación con la etiqueta ECO el número de vehículos que circulan por España es de 806.000 unidades, lo que supone el 2,7%. Y con la etiqueta cero son cerca de 160.000 coches, lo que supone el 0,54% del total del parque.

Eso sí. de estos 160.000 coches con etiqueta cero no todos son eléctricos. De hecho, vehículos eléctricos, a finales del año pasado circulaban por España 76.788 vehículos 'cero emisiones', un 48,7% más que en 2020. Y de ellos, 64.330 vehículos eran turismos.

En cuanto a los híbridos enchufables, en total son 87.238 unidades en circulación, de los cuales 87.000 eran turismos, un 96% más.

Por tanto, el parque queda de la siguiente manera al final de 2021:

Total % del parque Coches sin etiqueta 10 millones 32% Coches con etiqueta B 9,4 millones 31,5% Coches con etiqueta C 9,5 millones 32% Coches con etiqueta Eco 806.000 2,7% Coches con etiqueta Cero 160.000 0,54%

Restricciones a la circulación

Estos coches, principalmente aquellos que no tienen etiqueta de la DGT, ya están teniendo restricciones a la circulación. Un buen ejemplo de ello es la ciudad de Madrid que ya cuenta con numerosas limitaciones en la Zona de Bajas Emisiones Distrito Centro y en el área del interior de la M30, donde aquellos que no son residentes y no pagan los impuestos en la capital ya no pueden entrar con un coche sin etiqueta.

Este parque, que ya tiene una edad media de 13,5 años según datos de 2021 de Anfac, continúa, además, envejeciéndose todavía más. Y la razón no es otra que se venden más coches de más de 10 años que vehículos nuevos.

Entre los principales causantes de esta situación está la crisis de los microchips y la incertidumbre económica, según señalan desde esta asociación. Esto ha hecho que la industria del automóvil actualmente tenga un nivel de ventas de un 40% por debajo de las cifras prepandemia, dejando la venta de coches nuevos en aproximadamente 860.000 coches en 2021. Por el contrario, también el pasado año se matricularon cerca de 1,2 millones de coches con más de 10 años, según esta organización.

Además, una de cada cuatro ventas correspondió a turismos de más de 20 años de antigüedad, con 306.129 registros, un 32% más que el año anterior. En este sentido, en materia de achatarramiento, en el 2021 se dieron de baja 765.064 vehículos de más de 10 años de antigüedad sobre un parque de cerca de 19 millones de unidades.

Esto quiere decir que al matricularse coches más antiguos que coches nuevos, la edad media del parque no dejará de crecer, tal y como viene ocurriendo desde, al menos, en las últimas dos décadas. Asimismo, los coches que circulan por España ya son dos años más viejos de media que en Europa, que tiene un parque con una antigüedad de 11,5 años.

Según José López-Tafall, director general de Anfac: "es fundamental que adicionalmente a establecer un ambicioso plan para impulsar la electrificación, este se vea acompañado por medidas que ayuden a progresar la renovación del parque".

