Probamos el Subaru Outback: el SUV familiar más capaz en territorio 4x4

Pocos coches se pueden equiparar con el Subaru Outback, un modelo muy apto para fuera del asfalto y con gran capacidad interior, pero sin olvidar su parte estética que es más refinada que en otro tipo de SUV. Gracias a su faceta de coche familiar adquiere unos aires más elegantes, sin dejar atrás todas sus capacidades.

Aunque hayamos mencionado que no tiene muchos rivales directos, si podríamos compararlo con un Skoda Superb Scout, un Audi A4 Allroad o un Volvo V60 Cross Country. Como podréis apreciar, todos siguen el esquema de coche familiar con molduras alrededor de todo el vehículo, pero hay algunas diferencias donde el Subaru Outback destaca más y lo veremos posteriormente.

Una estética más aventurera

El Subaru Outback que hemos podido probar cuenta con el acabado Field, es decir, el nivel intermedio entre el Trek y el Touring. Por fuera su imagen es bastante crossover, debido a las molduras en negro, los rieles del techo y los detalles en verde que se asocian al 4x4.

Las protecciones exteriores y los detalles en verdes le hacen asociarse más al off-road. Itziar Echave-Sustaeta

El color de esta versión de pruebas es el Ice Silver con un coste extra de 650 euros, junto con la llantas de 18 pulgadas ligadas a este equipamiento. Asimismo, se incluyen los grupos ópticos LED tanto delanteros como traseros y los cristales tintados de la parte trasera.

Tiene unas dimensiones de 4,87 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,67 metros de alto, unas proporciones mayores que las de sus adversarios. Sin embargo, lo que más destaca en este sentido es su altura libre al suelo, con 21,3 centímetros que le hacen tener la cifra más alta.

Precios: desde 39.500 euros

Subaru Outback Precio PVP Acabado Trek 39.500 € Acabado Fiel 41.500 € Acabado Touring 44.900 €

Una pantalla vertical y comodidad en su interior

En el interior podemos encontrar bastantes elementos de interés a nivel tecnológico y asociados a sus funciones 4x4. De primeras lo que más destaca es la pantalla central multimedia de 11,6 pulgadas, para la que se ha elegido un formato vertical que nos recuerda a algunos modelos de Tesla o Volvo. El sistema no incorpora navegador, por lo que hay que conectar el teléfono mediante Apple CarPlay o Android Auto si queremos buscar alguna dirección.

En su interior destaca la pantalla vertical de 11,6 pulgadas. Itziar Echave-Sustaeta

El cuadro de mandos aunque ahora es más moderno sigue siendo analógico y no hay opción de que sea digital, como su antecesor, así como una palanca de cambios tradicional en lugar de un pequeño selector de marchas.

Aunque hay poca presencia de botones físicos en el salpicadero, las distintas opciones que ofrece la pantalla se muestran con un tamaño generoso y con una buena ergonomía. Donde si se pueden encontrar botones de ese tipo es en el volante, que además es bastante grande.

A nivel de comodidad el Subaru Outback cumple con su cometido e incorpora (en este caso) asientos de cuero sintético y bicolor. Tanto la posición del conductor como la del copiloto se pueden regular electrónicamente y acogen bastante bien la postura del cuerpo.

Integra los asientos de cuero sintético bicolor. Itziar Echave-Sustaeta

En cuanto al maletero, su capacidad de carga es de 561 litros y si se abaten los asientos 1.822 litros, por lo que podemos decir que es amplio pero no es el más grande respecto a otros modelos, ya que, por ejemplo el Skoda Superb Scout tiene 660 litros.

Algo que nos ha gustado por su practicidad es el protector en la zona de carga, una pieza de un material fácil de limpiar y resistente, hecho para la aventura. Como añadidura, si se opta por la versión de GLP (gas licuado de petróleo) hay que tener presente que el depósito se ubica en el espacio de la rueda de repuesto.

Única opción de mecánica: motor de 169 CV

El Subaru Outback monta su característico motor bóxer 2.5 litros gasolina con 169 CV de potencia, el cual va ligado a un cambio automático de tipo CVT denominado Lineatronic con tracción total permanente. Aunque este tipo de transmisión no tiene marchas como tal, “finge” tener ocho velocidades que se pueden manejar a través de las levas que hay detrás del volante, como en el Subaru Forester.

Los grupos ópticos tanto delanteros como traseros cuentan con tecnología LED. Itziar Echave-Sustaeta

Comportamiento dinámico

Debido a la naturaleza de su transmisión, el Subaru Outback es un coche que no lleva del todo bien una conducción brusca con acelerones repentinos. Decimos esto porque si vamos de manera sosegada y tenemos un tacto fino a la hora de acelerar, notaremos la gran suavidad que este coche puede prometer. No obstante, si pisamos a fondo el cambio hace bastante ruido porque se revoluciona mucho.

Esta es la única parte que nos gusta menos del SUV japonés, ya que, de lo contrario, el resto de prestaciones tienen muy buena nota. Ofrece gran habitabilidad interior, calidad en los materiales, comodidad de los asientos y un maletero con muchas posibilidades.

Ahora bien, un aspecto en el que destaca el Outback es en su conducción 4x4, ya que gracias al X-Mode se pueden seleccionar dos modos de conducción: Nieve/Tierra y Nieve/Barro profundos, los cuales adaptan la tracción de manera más óptima en función de la superficie. Esta competencia unida a una gran altura libre al suelo mencionada anteriormente (21,3 cm) le hacen no tener ningún competidor a la altura.

Una de las grandes ventajas con las que juega el modelo es su altura libre al suelo. Itziar Echave-Sustaeta

Por último y no menos importante, los consumos rondan los 9 l/100 km, y eso es haciendo una conducción moderada, ya que si le demandas potencia con exigencia es fácil superar los 10 l/100 km. Hay que recordar que al no tener ningún sistema de hibridación no tiene ese extra de ayuda en cuanto a eficiencia se refiere, puesto que hablamos de un motor atmosférico tradicional.

En definitiva, el Subaru Outback es una buena opción si quieres espacio, buenas prestaciones y buscas realizar rutas off-road. Eso si, tienes que estar dispuesto a escuchar cierto rumor de la transmisión y unos consumos elevados.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan