Satrústegui: "si compras un Hyundai en 10 días lo tienes; otras marcas tardan hasta seis meses"

Hyundai es una de esas marcas que no ha dejado de crecer cuota de mercado en los últimos años. Si bien hace cinco años, Hyundai tenía poco más de un 4% del total de las ventas de coches en España, ahora la firma coreana cuenta con un 5,6%, un 40% más.

Buena 'culpa' de estos buenos resultados la tiene su director general en España, Leopoldo Satrústegui. 'Polo', que así es como se le conoce en el sector, ha desarrollado acciones como la del Compromiso Hyundai que ofrece cinco años de garantía y asistencia en carretera, así como la posibilidad de devolver el vehículo a los 30 días de su compra.

Para conocer la buena marcha de Hyundai en España y la llegada de nuevos modelos muy atractivos desde el canal de Motor de EL ESPAÑOL entrevistamos a este directivo. Así ha sido nuestra charla…

¿Por qué España ha caído más en ventas de coches que otros países europeos?

Por un conjunto de factores. Pero sobre por no haber adecuado al principio de año el cambio fiscal en relación al WLTP y subir los tramos del impuesto. Gran parte de las compras se adelantaron a diciembre con lo que se notó mucho en el primer trimestre. Y también por las restricciones de movilidad a principios de año…

¿Y ahora cómo estamos?

Ahora en el segundo trimestre vamos un poco mejor. Sigue muy tocado el canal de Rent a car porque no ha habido Semana Santa y las empresas de alquiler no han matriculado. Pero desde mayo, desde que se abrió más la movilidad y se quitó el Estado de alarma, ha mejorado mucho la actividad comercial…

Hyundai es patrocinador del Atlético de Madrid.

Pero las matriculaciones siguen bajas...

Esto se debe a que hay muchas marcas que tienen problemas de suministro por la carencia de microchips. Y afecta a todos, incluso también a los ‘rent a car’ que prevén un buen verano pero no tienen coches.

Ya vemos brotes verdes, hay más ganas de comprar coches

¿Entonces… vemos la luz al final del túnel?

Nosotros ya vemos brotes verdes. Los vemos y sabemos que ya hay más ganas de comprar coches por parte de los clientes. En Hyundai, por ejemplo, vamos a hacer un buen primer semestre. Hemos mejorado la cuota de mercado en 0,7 puntos, así que haremos un buen año.

¿Cómo está afectando a Hyundai la falta de microchips?

Hay que tener en cuenta que los chips se fabrican en Corea y en China. Y claro, nosotros al ser un fabricante coreano tenemos más cerca los suministradores de chips. Por ello, hemos tenido menos problemas de suministro que otros fabricantes (aunque todos estamos teniendo problemas).

Pero a diferencia de otras marcas, nosotros lo que hacemos es que fabricamos y ponemos los coches en stock para después venderlos. Esto lo que nos ha permitido es que hayamos hecho stock en los últimos meses con los pedidos a fábrica y ahora los estamos vendiendo. Por ello, estamos en una buena situación frente a otras marcas que lo que hacen es que los pedidos de los clientes van a la fábrica directamente.

Por ello, pensamos que lo estamos gestionando mejor que las marcas europeas. Nosotros siempre hemos funcionado así con esta estrategia de marca, que también nos permite tener unos plazos de entrega muy cortos. Si te quieres comprar un Hyundai, en 10 días lo tienes; mientras que en otras marcas tardas dos meses y ahora con los chips puedes llegar a seis meses de espera.

Falta concienciación del eléctrico en las empresas y la administración

Como contrapartida… los compradores no pueden elegir entre multitud de configuraciones opcionales y personalizaciones…

Sí, pero esto también es positivo, porque al final cuando la oferta es muy elevada lo que se hace es liar al cliente. Y aquí podemos ver un ejemplo que pongo siempre que es el caso del iPhone de Apple.

La oferta es reducida con una serie de características, capacidades y colores… pero poco más. Y con los coches pasa lo mismo.

Si tú ofreces varias versiones bien hechas que cubren las necesidades del cliente, al final lías menos. Esta es nuestra estrategia, concentrarnos en las versiones que más vendemos para tener plazos de entrega muy cortos. Y nos funciona.

Leopoldo Satrústegui junto con la deportista Mireia Belmonte.

¿Están satisfechos con este 2021?

Si lo mides en términos de cuota de mercado estamos contentos porque mejoramos mucho respecto a 2019 y 2020. En términos de volumen, por el contrario, estamos perdiendo como todos, pero estamos perdiendo menos. Si hablamos de modelos, estamos muy contentos con los modelos que hemos lanzado…

Como por ejemplo el Tucson… que es un éxito de ventas

Sí, desde que lo lanzamos está liderando el segmento. Este éxito del Tucson nos ha permitido subir la cuota en el segmento SUV C (el de los todocaminos medianos). Aquí antes estábamos en un 6% y ahora estamos en el 10%. Junto al Tucson, el resto de modelos nuevos lanzados también está funcionando bien en el mercado. Por lo tanto, estamos muy contentos.

¿Cómo va el mix de electrificados en Hyundai?

Está subiendo poco a poco. Estamos vendiendo bien los híbridos, hemos empezado ya con los enchufables, con el Tucson y el Santa Fe que han tenido muy buena aceptación. Así que en términos cualitativos estamos también mejorando…

¿Y cómo se explica que Hyundai haya ganado tanta cuota de mercado?

Pues primero porque hemos renovado la gama casi por completo. Pero también porque hemos hecho una gran apuesta por las nuevas tecnologías y por la electrificación.

¿Qué porcentaje de ventas tiene Hyundai de electrificados?

Prácticamente el 60% de lo que vendemos son modelos que están electrificados. Tras Toyota estamos nosotros segundos junto con Kia… que también lucha por esa segunda posición. Y en eléctricos fuimos en 2020 el tercer fabricante en ventas y el Kona el segundo más vendido...

Este año vamos un poco más bajos pero mejoraremos de aquí a final de año. Ahora mismo estamos con una cuota del 7% en los eléctricos, que está bien. Seguimos apostando por la electrificación...

Un concesionario de Hyundai.

E incluso Hyundai se atreve con el hidrógeno...

Sí ya hemos vendido también un coche de hidrógeno… Pero volviendo a los electrificados, hay que tener en cuenta que ahora mismo los clientes, la primera opción de compra que reclaman los clientes es un híbrido.

Y claro… lo que ocurre es que hay muchas marcas que de la gasolina y el diésel han saltado al enchufable y han dejado de lado los híbridos… Y nosotros junto con Toyota y Kia somos de las pocas marcas generalistas que ofrecemos híbridos…Tenemos los microhíbridos con 48 voltios en toda la gama y los ‘full hybrid’ en el Kona, en el Ioniq, en el Santa Fe y en el Tucson…

¿Y por qué marcas europeas consolidadas han caído tanto?

Hay marcas que han perdido mucho en los tres últimos años, si bien ahora empiezan a recuperar. Son marcas a las que hemos ganado nosotros (junto con Toyota y Kia) cuota de mercado. Y luego están las marcas a las que les está afectando lo que ocurre con los chips…

Además, también ha habido marcas que han dado el salto al enchufable y esto es solo el 4 o el 5% de cuota. Y nosotros con los híbridos es donde estamos ganando cuota.

¿Cómo crees que acabaremos el año? ¿Llegaremos al millón de unidades?

Dependerá mucho de la oferta y de cómo afecte la situación de los chips a las marcas generalistas. Nosotros dijimos de un crecimiento de entre un 15 y un 20% así que estaríamos entre algo más de las 900.000 y el millón de unidades.

Incluso creo que podríamos recuperar más deprisa si tenemos una buena temporada de verano… Pero ahora ya no es tanto de la recuperación, que pensamos que se está produciendo, sino del suministro de chips.

¿Cuándo recuperaremos los volúmenes de 2019?

Creo que habrá que esperar hasta 2023. Es cierto que en 2022 el mercado seguirá creciendo respecto a 2021. Pero también estamos a la espera de ver cómo y cuándo llegan los fondos de recuperación (los ‘next generation’) y cómo reactivarán la economía.

Y también creo que el año que viene seguiremos sufriendo con la falta de microchips. Y todo esto está teniendo un efecto en el mercado del ‘rent a car’. Y 2022 será un año de recuperación, pero todavía vamos a sufrir un poco. Con lo cual yo estimo que si se produce a ritmos normales en 2023 deberíamos recuperar los ritmos de 2019.

Leopoldo Satrústegui es el director general de Hyundai desde 2014.

Ahora se ha ‘congelado’ el impuesto de matriculación… pero es una medida transitoria… ¿Qué es lo que pedís los fabricantes?

Lo que llevamos pidiendo desde hace tiempo es un impuesto nuevo. La idea es hacer un nuevo impuesto que sustituya al impuesto de matriculación.

Este impuesto nuevo sería diferente al de circulación que cobran los Ayuntamiento. Este nuevo impuesto, por tanto, sería para las comunidades autónomas y es un impuesto al uso, no a la compra. Gravará el uso sobre todo de los vehículos más contaminantes y no la compra.

¿Lo veremos pronto?

Este año casi seguro que no. Porque el Gobierno está con otros temas como el plan de recuperación y resiliencia no se va a meter con el tema de reforma del Impuesto matriculación.

¿Y este nuevo impuesto por qué lo pide la industria?

Pues principalmente porque renovaría de alguna manera el parque de automóviles. Si tienes un coche viejo y cada año tienes que pagar un cierto dinero por su uso y sabes que si te compras uno nuevo, con el nuevo no vas a pagar puesto que te incentivará a que cambies tu coche viejo por uno nuevo.

Y de alguna manera, bajaría el precio de los coches menos contaminantes y esto animaría el mercado. Esto se habló con el Gobierno y el Gobierno lo presentó como el Plan de Impulso a la cadena de valor del sector.

Hay que hacer atractivo el coche eléctrico, no forzar a que se compre

¿Cuál es vuestra postura frente a la polémica que hay de las etiquetas de la Dirección General de Tráfico que hay sectores que las quieren cambiar?

A nosotros nos parece bien que se puedan añadir más etiquetas. Sobre todo ahora que llegan nuevas tecnologías como el Euro 6D o el Euro 7. Pero ha costado, y con el tiempo que se ha tardado en que la gente lo asimile… si lo cambias es dar un paso atrás.

Sabemos que hay dos posturas enfrentadas: la de los ecologistas y la de la industria...

Ahora mismo al mercado lo que le falta es certidumbre. La gente no se atreve a cambiar de coche porque no sabe si se cambiará en el futuro. Por ello, hay que generar certidumbre…

Creo que esto va para largo… pero con lo que hemos tardado en conseguirlo y que la gente sepa lo que es una etiqueta… Nosotros pensamos que las etiquetas están bien y que están orientadas a que la gente compre coches más ecológicos, más orientados hacia los gasolina y los electrificados… así que no hay que cambiar ahora la dirección.

¿Hyundai todavía no ha dado una fecha del final del motor de combustión?

No, hay que tener en cuenta que esto es una etapa de transición. Y pensad también que Hyundai es un fabricante global… Y Europa no va al mismo ritmo que India o Latinoamérica… Por ello, no tenemos fecha en la que a partir de entonces se dejen de fabricar vehículos de combustión.

¿Qué le falta al eléctrico para que cuaje en España?

Falta concienciación. Que haya más mentalidad sostenible. Y esto es algo que no tiene todo el mundo. Y no solo hablo de los particulares.

También de las empresas. Hay empresas que a la hora de renovar las flotas, no se plantean los eléctricos y eligen coches diésel porque les sale mejor la cuota y no quieren que sus empleados estén pendientes de un cargador… Y este movimiento los primeros que tendrían que dar ejemplo son las empresas. Ni siquiera las administraciones han renovado con eléctricos...

Pero el eléctrico está aumentando en ventas...

Ahora mismo tiene una cuota del 1% en el particular y un 3% en las empresas (aquí entran también las automatriculaciones)...

¿Y por qué los particulares no quieren el eléctrico?

Porque se han lanzado mensajes muy negativos hacia el eléctrico. Porque la gente cree que es una tecnología que va a evolucionar muy rápido y piensan que si compran uno ahora, en unos años saldrán coches con el doble de autonomía…

Y esto es un desconocimiento y miedo hacia la evolución tecnológica. Y después está el hecho de que hay muy pocos puntos de recarga. Por todo ello es raro que una persona defienda el coche eléctrico frente al de combustión…

¿Qué debería cambiar?

Que los compradores de eléctricos tuvieran más beneficios. Ahora tienen el kilómetro más barato y unas ayudas que luego tienes que meter en la declaración de la renta con lo cual al final no te dan la cantidad al completo. Después está el aparcamiento gratuito en la zona regulada, pero no es en toda España.

Por lo tanto, deberían ayudas libres de impuestos, peajes gratuitos, aparcamiento gratuito en toda España, tarifas especiales de electricidad… Deben tener incentivos que hagan que la gente compre eléctricos porque de lo contrario… la gente dice que por ahora no da el salto al eléctrico. No se pueden forzar las cosas.

Se está intentando que desde la regulación se fuerce la demanda y no es así. Hay que tirar de la demanda, hay que hacer atractivo el coche eléctrico al consumidor, no forzarle a que lo compre.

El cliente particular en España no está preparado para comprar un eléctrico por la falta de infraestructura (ahora hay 8.000 puntos de carga y necesitamos 300.000), concienciación y beneficios. Pues si falta todo eso, se lo tenemos que dar, porque de lo contrario no lo comprará.

¿Por qué el Ioniq 5 supone una revolución en Hyundai?

Sí es una revolución, en cuanto a diseño y sobre todo en tecnología. Hyundai es una marca que por su juventud, solo tiene 50 años, ha ido siempre a rebufo en tecnología y, sin embargo, con el salto a la nueva era de los motores electrificados (híbridos y eléctricos) nos hemos puesto a liderar ese cambio.

El Kona en su momento era un vehículo ‘convencional’ al que le ponemos una batería y con el Ioniq 5 damos un paso más allá y es ya mostrar la capacidad tecnológica de Hyundai con los coches eléctricos, con carga ultrarrápida de 350 kW, con autonomía de 500 y con un diseño que parece más un prototipo que un coche de calle, además de las soluciones de espacio interior y su elevada tecnología. Es salir del rebufo para liderar la movilidad sostenible.

Otros directivos del automóvil

[Galofré (Volvo): "Nuestros clientes repiten, somos una de las marcas que mejor fideliza"]

[Palomera (Seat): "El automóvil es la joya de la corona en España"]

[Villén (Porsche): "Nuestros clientes son muy inteligentes"]

[Aparicio (Audi): "Subir los impuestos es lo último que le falta al consumidor"]

[Ros (Volkswagen): "En el eléctrico España está en el vagón de cola"]

[Frade (Suzuki): "Le diría al Gobierno, hable con el automóvil"]

[Vidal (Cupra): "Con el Formentor queremos duplicar las ventas"]

[Terol (Mazda): "La segunda oleada no trae buenas noticias; el 2021 es preocupante"]

[Carsi (Toyota): "Nos llamaron locos por apostar por los híbridos"]

[Divar (Kia): "Nuestros coches no se rompen"]

[Casasnovas (Seat): "No es posible un 'carsharing' de calidad a bajo precio"]

[Pieltain (Lexus): "El mercado ha superado nuestras estimaciones"]