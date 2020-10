Laura Ros (Volkswagen): "En el coche eléctrico... España está en el vagón de cola de Europa"

Noticias relacionadas Probamos el Volkswagen ID.3: así es el Golf eléctrico del Siglo XXI

Volkswagen vive un nuevo capítulo en su historia. La firma alemana acaba de iniciar la venta de su primer coche eléctrico de gran volumen. Hablamos del ID.3, un vehículo de cero emisiones con el que buscan reeditar el éxito que ha tenido la marca alemana durante décadas con el Golf.

Tras el ID.3, vendrá el ID.4, una especie de Tiguan eléctrico… y así hasta lanzar un modelo eléctrico o electrificado en todos los segmentos de su gama. Una apuesta que le permitirá vender un millón de coches eléctricos en 2023 y 1,5 millones en 2025, según las previsiones de la marca.

Para analizar la situación del mercado, la demanda del coche eléctrico, los planes de ayudas al automóvil y otros aspectos como la próxima subida de precio de los coches, hablamos con Laura Ros, la directora de Volkswagen en España. Esta ha sido nuestra conversación…

¿Cómo le está yendo a Volkswagen la recuperación tras el coronavirus? ¿Cómo acabarán el año?

En Volkswagen no damos previsiones de ventas. Pero sí podemos decir que en los últimos cuatro meses hemos mejorado la cuota de mercado, lo cual es una gran alegría para nosotros y también para la red de concesionarios, a la que afectó, como a todos, el parón de la actividad.

¿Están satisfechos entonces con los resultados?

Ha sido una señal muy positiva y, sobre todo, una inyección de motivación muy necesaria para la sostenibilidad de nuestros negocios. Estamos satisfechos en el sentido de que hemos aprovechado el momento, con las herramientas que tenemos y con la ofensiva de producto que hemos lanzado en los últimos meses.

Aun así, y evidentemente, no estamos satisfechos con la cifra total de mercado el mercado de automoción en nuestro país. España va a ser el país que más ha sufrido el impacto en toda Europa de la crisis del coronavirus. Estas son, al menos, las previsiones que tenemos en el Grupo. No podemos, evidentemente, estar conformes con esta situación de mercado y esperamos que se pueda producir una recuperación lo más rápido posible.

Celebramos el Plan Moves pero los fondos han sido insuficientes y el reparto tampoco se ha hecho de manera eficiente

¿Tiene más mérito subir en cuota en un año en el que se está renovando un modelo tan importante como el Golf?

En nuestro caso, el inicio del estado de alarma nos pilló en plena renovación y lanzamiento del Golf 8, un coche emblemático para nosotros, porque es un mito en nuestra gama y porque pertenece a un segmento clave en las ventas.

No obstante y además de la renovación del Golf, también destacamos nuestra ofensiva SUV, con la renovación del Tiguan, del Touareg y con los recientes T-Cross y T-Roc, modelos todos ellos de muchísimo éxito y gran crecimiento, que nos han ayudado en los últimos meses.

La directora general de Volkswagen, Laura Ros, junto al eléctrico ID.3.

¿Y qué estrategia siguieron?

Lo que hicimos fue canalizar los coches que iban a ir destinados a 'rent a car' (alquiladoras) a los otros canales. Hubo muchos pedidos que se anularon, sobre todo en el último semestre, por el impacto de la crisis sanitaria en el turismo. Y nosotros lo que hicimos fue ser sensibles y liberarles de los compromisos adquiridos. A partir de ahí, desviamos los coches principalmente al canal de particulares, pero también a las empresas.

¿Esta decisión les ha permitido mantener las ventas?

Nos ha permitido mantener el volumen de ventas y no vernos penalizados por el parón de las fábricas, sobre todo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Ahora ya las fábricas se están recuperando de manera escalonada.

La fábrica de Navarra, por ejemplo, ya ha recuperado el ritmo…

Navarra, donde producimos el Polo y el T-Cross, en mayo empezó un primer turno, en junio ya estaba el segundo y en septiembre ha empezado el tercer turno. Esto se debe a que la demanda del Polo y del T-Cross que está aumentado en Europa. Tal es así que ya se ha anunciado que aumentarán la producción de Polo y T-Cross, lo que ha supuesto nuevas contrataciones para satisfacer esa demanda.

La transición al coche eléctrico nos llevará unos años y para conseguirla se necesitan medidas estructurales

Volkswagen está pisando los talones a Seat; solo le separan algo menos de 2.000 coches de la primera posición. Seat, sin embargo, dice que acabarán primeros el año. ¿Se conforma Volkswagen con la segunda plaza?

Nosotros, nunca nos conformamos en lo que se refiere a ventas de coches. Pero la posición del ranking tampoco es el objetivo en nuestra estrategia. Lo que buscamos es maximizar las ventas, pero protegiendo la rentabilidad. Que el crecimiento sea sostenible. Sí estamos satisfechos que el crecimiento de cuota de mercado se produzca de manera equilibrada, tanto en particulares como en empresas. El crecimiento tiene que ser sostenible y rentable.

Laura Ros lleva ya más de dos décadas trabajando para el Grupo Volkswagen en España.

Volkswagen ha apostado fuerte por los SUV y esto es clave en la estrategia…

Es cierto que tenemos una gama muy amplia y que los SUV están teniendo un gran crecimiento. De hecho siguen creciendo año a año. Y este año también lo harán con un crecimiento acumulado de cinco puntos sobre el total del mercado.

Los programas de ayudas tienen que ser más largos

Y ahora la apuesta es por la electrificación…

Estamos con la hibridación ligera en el Volkswagen Golf y el Volkswagen Golf Variant; también con una nueva ofensiva de híbridos enchufables en el Golf, Passat, Tiguan y Arteon; próximamente en el Touareg… Y a todo ello sumamos la ofensiva de los eléctricos con el Volkswagen ID.3 y Volkswagen ID.4… Todos ellos nos ayudarán a ganar cuota de mercado.

Hasta el punto que dicen que quieren ser líderes en coches electrificados…

Nosotros queremos liderar la transición hacia la movilidad sostenible. Este es el objetivo de la marca. Una apuesta por la electrificación que ha permitido confirmar 33.000 millones de euros, de los que un tercio serán solo para Volkswagen. Esto nos permitirá de aquí a 2025 lanzar 20 modelos 100% eléctricos. En 2023 seremos la primera marca en vender un millón de eléctricos y en 2025 llegaremos a los 1,5 millones.

El Grupo Volkswagen afirma que en 2023 venderá un millón de coches eléctricos en el mundo.

¿El coronavirus ha retrasado el coche eléctrico?

A pesar del impacto del coronavirus, nuestro compromiso por la sostenibilidad es muy grande. Mantenemos las inversiones en electrificación y digitalización. Tal es así, que incluso nuestro presidente Herbert Diess no solo ha confirmado las inversiones sino que ha dicho que hay que acelerarlas.

Somos la primera marca que ha anunciado su compromiso con los acuerdos de París. Nuestra ambición es ser neutrales en CO2 en 2050 y el ID.3 es el primer coche CO2 neutral. Es nuestra gran apuesta de futuro.

¿Dónde está la mayor demanda del coche eléctrico hoy?

Ahora mismo el mercado más potente y el que más está apostando por la electrificación es China. Es, además, el mayor mercado automoción en el mundo. Por ello, nuestra presencia en China está muy consolidada. Somos líderes de ventas y hemos firmado acuerdos que permiten aumentar nuestra participación en la empresa con la que comercializamos nuestra marca.

Y también hemos realizado inversiones adicionales que nos aseguran un suministro de baterías qué es clave para conseguir esta ambición de volumen y de liderar la electromovilidad.

Hay que tener en cuenta que los vehículos no emitirán más CO2 en enero respecto a diciembre. No tiene ningún sentido que aumente el tramo impositivo

¿Cumplirá Volkswagen con el objetivo de emisiones de los 95 gramos?

El objetivo de emisiones es a nivel europeo y se hace un promedio entre todas las marcas del grupo. Por ello, nos interesa mucho que el coche eléctrico coja velocidad. El mercado español ahora mismo está en el vagón de cola del coche eléctrico en Europa.

Es cierto que estamos teniendo una evolución muy positiva. El año pasado cerramos con un 0,8% y este año estamos en el 1,7% en los nueve primeros meses y esperamos cerrar el año en el 2%. Para conseguirlo todos los fabricantes estamos lanzando modelos y así poder conseguir volumen. Pero lo que necesitamos de verdad es que se tomen las medidas necesarias. Así podrá despegar el mercado nacional del coche eléctrico.

Estamos abiertos a explorar nuevas vías de comercialización; nuestros clientes son presenciales, pero también interactúan de forma online

¿Qué medidas son esas?

Estamos también en el vagón de cola en cuanto a puntos de carga. Se tiene que hacer un esfuerzo estructural y asegurar el despliegue de la infraestructura. Y también hay que asegurar planes de incentivos como están teniendo otros países que apoyan al vehículo eléctrico.

Nuevo Volkswagen ID.3.

¿Entonces, el Plan Moves ha sido insuficiente?

Nosotros celebramos el Plan Moves 2, pero sin duda, los fondos han sido insuficientes. Y también el reparto de estos fondos tampoco se ha hecho del modo más eficiente. Madrid, por ejemplo, es el principal mercado de los eléctricos. Tiene entre el 35% y el 40% del volumen total de eléctricos de toda España. Y los fondos en Madrid se agotaron a los pocos días, a pesar de que la comunidad aumentara con un millón de euros adicional.

La transición al coche eléctrico nos llevará unos años y para conseguirla no hay que responder con medidas puntuales, sino estructurales. Los programas de ayudas tienen que ser más largos.

España es el país de Europa que más sufrirá la crisis del coronavirus

¿Qué medidas estructurales piden?

Las pedimos al Gobierno a través de Anfac y también a Europa. Les decimos que los eléctricos deberían tener un IVA al 0% o bien un IVA reducido. Esta medida permitiría que el cliente no tuviera que pagar el sobrecoste que tiene el eléctrico sobre un modelo de combustión.

Y por parte de los fabricantes… ¿No hay autocrítica? Los usuarios se siguen quejando de que los coches son caros y el eléctrico, todavía mucho más…

El precio del coche eléctrico viene determinado por el coste de las baterías y el coste de las materias primas que gira alrededor de estas baterías. Ahora mismo hay mucha demanda en todo el mundo y evidentemente es muy difícil reducir el precio de los eléctricos con la tecnología actual a corto plazo.

Toma de carga del nuevo VW ID.3.

El ID.3 tiene el mismo precio en España que en Alemania…

Sí, nuestro Volkswagen ID.3 se lanza al mismo precio en toda Europa. La única diferencia entre el coste de adquisición de un cliente en los distintos países europeos son los diferentes incentivos que pone cada uno de los gobiernos. Por ejemplo, Alemania tiene ahora mismo 9.000 euros de descuento en un coche eléctrico y esto claro supone una ventaja en su adquisición en este país.

No podemos estar conformes con la situación actual del mercado

¿Y es cierto que hay demanda del eléctrico? Nos da la sensación de que la sociedad está dando la espalda al eléctrico…

La demanda existe realmente. Lo estamos viendo con el lanzamiento de este nuevo Volkswagen ID.3. Hemos conseguido desde el momento del lanzamiento más de 200.000 visitas a nuestra página web. Uno de cada tres usuarios que visitan la web está interesado en un eléctrico... Hay muchísimo interés en el mercado. Pero es cierto que la infraestructura de carga genera todavía mucha incertidumbre. Y a ello se suma la diferencia de precio. Por ello, lo que hay que hacer es dar facilidades clientes.

¿Se sienten escuchados por los diferentes Gobiernos?

Estamos muy alineados y trabajamos con todos. Tanto fabricantes como instituciones (desde el Gobierno central a las autonomías); todos estamos de acuerdo en la estrategia y en el objetivo común de conseguir una movilidad más sostenible y de reducir el nivel de emisiones y conseguir un aire más limpio.

Pero los resultados no se están consiguiendo…

Es verdad que hasta ahora no se han conseguido los resultados… y por ello es por lo que necesitamos esa infraestructura de carga. Por ello pedimos desde Anfac un plan ambicioso de la red de carga para conseguir los 48.000 puntos de carga en 2022, 110.000 puntos de carga en 2025 y 340.000 puntos en 2030.

También estamos pidiendo que las estaciones de servicio con un cierto volumen tengan puntos de carga con 150 kW de potencia. Es clave y aporta una mayor tranquilidad al usuario saber que los puntos serán rápidos. Es lo que necesitan los vehículos para los trayectos largos.

Una parte importante es que el Gobierno haya identificado los puntos recarga como puntos de interés público. Ahora tenemos que trabajar mucho en la interoperabilidad de los puntos de carga, que se pueda hacer la recarga en de manera fácil, ágil y rápida… y con solo una plataforma. Con el ID.3 tenemos 'We Connect' y 'We Charge' con 1.100 puntos de carga en España. Con la tarjeta cliente se puede repostar en estos puntos… Y estamos ampliando la red Iberdrola… Todos estamos alineados en este sentido.

Tenemos asegurado el suministro de baterías para liderar la movilidad eléctrica

Otro aspecto clave del coche eléctrico es que la demanda principalmente es de empresas, no tanto de particulares…

Las empresas tienen un peso especial porque quieren tener flotas de vehículos sostenibles. Pero por ejemplo, incluso las empresas no tienen en cuenta los planes de ayuda al automóvil porque saben que son planes volátiles y hay poca claridad.

Con el ID.3 empieza una nueva era en Volkswagen.

El siguiente nubarrón que tenemos es la posible subida del precio de los coches si cambian de tramo del impuesto de matriculación con la llegada del WLTP el 1 de enero y el aumento de los consumos… ¿Realmente será así? ¿Subirán los precios en enero?

Hay que tener en cuenta que los vehículos no emitirán más CO2 en enero respecto a diciembre. No tiene ningún sentido que aumente el tramo impositivo, simplemente porque estamos cambiando de herramienta de medición. Es como si un día midiéramos la distancia en kilómetros y al día siguiente en millas. La distancia es la misma, lo que cambia es el criterio de medición. Y con el WLTP pasa eso. No es que sea una mejor medición que el NEDC, sino que ahora es más fiable, controla más las emisiones de los coches, es más real…

¿Qué piden entonces?

Hacer una revisión integral de la fiscalidad del automóvil. Que los impuestos de un automóvil estén relacionados con la calidad del aire. Y que los vehículos tributen en base a las emisiones que se generan en todo su uso. No solo hay que pagar por el momento de la compra, porque con esto lo que creamos es el efecto contrario.

Estamos poniendo un freno a la renovación del parque. Y no podemos olvidarnos de sustituir a los vehículos de más de 15 años, que son los que realmente contaminan. Está demostrando que emiten hasta 50% más de CO2, respecto a un coche de nueva generación.

Si finalmente se impone el WLTP y cambian los impuestos… ¿a cuántos coches afectaría?

Estimamos que aproximadamente la mitad de los vehículos que se comercializan hoy en día en España sufrirían el incremento del 4,75% del impuesto de matriculación. En cuanto a si esto se puede traducir en una caída del mercado es difícil de cuantificar porque el año que viene se van a juntar dos crisis: la derivada de la pandemia del coronavirus y esta segunda con el impuesto de matriculación y la subida de los precios.

Pero Volkswagen ha estimado un millón de ventas para 2021 en España…

Sí, esperamos un millón de coches para año que viene. Pero dependerá mucho de que se resuelva la pandemia del coronavirus. Y también está la incertidumbre económica. Y como hemos dicho, a ello se suma la aplicación de los nuevos impuestos desde enero.

Y por último… Volkswagen habló de que vendería los eléctricos solo por internet… ¿Finalmente será así?

Estamos trabajando en toda la experiencia de cliente para ajustarnos a la nueva realidad. Y esta nueva realidad nos dice que los clientes quieren interactuar con la marca y con el concesionario de una manera presencial, pero también de forma online.

Y esto se ha acelerado durante estos meses. En este tiempo nuestros concesionarios ya interactúan de forma digital con los clientes. Además, hemos introducido video chats con los clientes, hacemos presentaciones de producto digitales, hemos introducido pasarelas de pago…

Sí que es cierto que en otros mercados (como el inglés o el alemán) se están explorando nuevas fórmulas de comercialización de la mano de los concesionarios. Nosotros siempre estamos abiertos a explorar nuevas vías de comercialización.