Juan López Frade (Suzuki): "Le diría al Gobierno, hable con el automóvil somos los que sabemos"

En la sección de Motor de EL ESPAÑOL hemos entrevistado a Juan López Frade, un ‘histórico’ en la industria del automóvil en España que, además, habla alto y claro.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, López Frade lleva cerca de tres décadas trabajando para diferentes fabricantes de coches.

Primero para Alfa Romeo, como jefe de Zona en 1991; después para Porsche Ibérica, en 1993… Y desde 2003 en Suzuki Motor Ibérica, primero como director comercial y de Marketing y, desde 2017, como presidente de la compañía. López Frade es, además, la primera persona que no japonesa que ocupa dicho cargo.

Con él hablamos de la situación de Suzuki en España, de las dificultades que están poniendo a los fabricantes los reguladores europeos, del planteamiento fallido del Plan Renove y de la continuidad de la marca en nuestro país.

Una charla, sin duda, interesante, de la que hemos aprendido mucho… Así ha sido.

¿Cómo ha pasado Suzuki la peor parte del coronavirus? ¿Cómo ha evolucionado estos meses?

En la pandemia, el estado de alarma se decretó el 15 de marzo, y desde entonces en Suzuki Ibérica ya nos empezamos a preparar.

Esa misma semana con los empleados, conseguimos ordenadores portátiles y el día 18 ya estaban todos teletrabajando en casa. Cerramos todas las oficinas para evitar todo tipo de contagio y nos preparamos para cuando pudiéramos abrir de nuevo.

¿Y los concesionarios?

A los concesionarios les mandamos un mensaje de tranquilidad, le dijimos cuáles iban a ser nuestras propuestas, para que sufrieran lo menos posible.

Por ejemplo, les anulamos los objetivos del segundo trimestre y les dimos un ‘rappel’ generalizado a todos los concesionarios, matricularan o no; iban a recibir un dinero por nuestra parte como compensación a la falta de matriculaciones que iban a tener; También aplazamos el cobro de recambios, alargamos los períodos de financiación de los vehículos que tenían en stock…

¿Desde Japón entendieron la situación?

Desde Japón recibimos muchas presiones para hacer un ERTE. Pero para nosotros lo más importantes son los empleados y personalmente como presidente me resistí al ERTE. Pero las presiones fueron muy bestias a final de marzo y a final de abril…

Emblema de Suzuki.

¿Suzuki Motor Ibérica aguantó la presión entonces?

Al final de abril lo que conseguí fue cambiar el hecho de hacer un ERTE por pedir a los empleados que nos tomásemos (incluido yo) siete días de vacaciones durante la pandemia…

Tuvo cintura en ese momento….

Haciendo un ERTE se habían perdido los días de vacaciones, con lo cual como nuestra empresa tiene una liquidez muy buena, al final no era tanto dinero y nuestros empleados estaban contentos.

Fueron, por tanto, siete días de vacaciones en plena pandemia y conseguimos no hacer ERTE, que es algo que no muchas empresas pueden decir…

Una vez que pasan los peores momentos, el mercado a recuperar entonces en junio y julio…

Junio fue ya un mes bueno. Tanto en posventa como en comercial. Se recuperó la posventa enseguida y de hecho ahora mismo estamos en niveles superiores al año pasado.

Por ello junio fue bueno para nuestra marca y respecto a los objetivos que teníamos planteados con Japón a principios de año.

Y también julio y agosto fueron buenos… Y en septiembre, que empezó muy tímido y parecía que no íbamos a cumplir los objetivos pero al final septiembre para nosotros se ha recuperado.

¿Y ahora?

Ahora es la gran duda, los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por ejemplo dependemos de cuándo abran las plataformas para solicitar el Plan Renove. Ahora mismo están sin abrir. Hay operaciones que hemos hecho las marcas estos meses a cuenta del Renove que irán primero.

Pero para mí el Renove ahora mismo no está funcionando de la misma manera que si se hubiera hecho como los planes Renove o PIVE iniciales…

Pero el motivo de hacer el Renove así era para que los concesionarios no adelantaran dinero…

Siempre el concesionario de una manera o de otra adelantaba el dinero pero el pago era inmediato. El problema de ahora, me imagino, que el Estado está en una situación delicada y la liquidez tiene que estar bajo mínimos.

En otras ocasiones se ingresaba el dinero en las cuentas del IDAE y en cuanto se reclamaba ese dinero y se hacía la comprobación, te pagaban en una semana.

Ahora no es así. Esto se anunció en junio… Y si los concesionarios hubieran adelantado el dinero, no sabrían si lo cobrarían en marzo o abril de 2021. Y esto hubiera isdo insostenible para la red de concesionarios. Por eso se ha hecho así, porque sabían que no podían pagar las subvenciones del Renove de manera inmediata.

Nuevo Suzuki Across.

¿Qué le diría al presidente del Gobierno si le tuviera delante?

Que antes de anunciar algo, hable con los que de verdad sabemos, que somos las marcas de automóviles. Tienen que hablar con el automóvil antes.

El presidente del Gobierno y los ministros sabrán de otras cosas pero no saben los detalles de cada sector.

Pero nosotros sí. Es cierto que estuvo muy receptivo cuando fue la junta directiva de Anfac a presentarle el plan antes de la pandemia… pero de repente sale el 15 de junio y comunica este Renove… que realmente no ha sido efectivo.

¿Había más alternativas?

Quizás hubiera sido mejor no sacar nada entonces y hacerlo ahora, aplicando el descuento ya en la factura y así el cliente lo percibe.

Antes, en los anteriores Planes PIVE, la gente sabía que había un plan de achatarramiento. Ahora, la gente no tiene ni idea.

Ni siquiera los que se compran un coche saben que hay un plan de achatarramiento, porque no ha habido difusión, porque las marcas no lo hemos difundido y porque es un compromiso para nosotros…

¿Y por qué no se está cuidando al automóvil desde el Gobierno y las diferentes administraciones?

El dar caña al automóvil ya viene de lejos. Pero hay que tener en cuenta que el automóvil es el segundo sector, solo por detrás del turismo.

Y fíjate cómo está el turismo ahora. Por lo tanto, es un sector básico, que emplea al 10% de la población activa entre empleos directos e indirectos.

Y desde el año 2000 la demonización del sector del automóvil ha sido bestial, no solo en España sino también En Europa.

Al final las marcas son los que diseñamos coches, preparamos coches y enviamos coches a los concesionarios para que se vendan. Y si estás perjudicando a una marca, la marca al final termina cansándose.

Habla de cansancio… pero el mensaje es claro: Suzuki no se va de Europa

Sí, efectivamente. Suzuki no se va de Europa. Y digo esto porque hemos visto productos que se están desarrollando y que están invirtiendo mucho dinero hasta el año 2024. Es cierto que no sé qué va a pasar dentro de cinco años, pero a corto y medio plazo Suzuki no se va a ir de Europa.

¿Por qué es tan importante Europa si aquí vende pocos coches?

Para Suzuki, su mercado principal es la India. Es un mercado con 1.400 millones de personas, donde se venden solo 3,2 millones de coches. El potencial de crecimiento es brutal. Y todas las exigencias de India en emisiones y seguridad están muy por detrás de Europa.

Pero en algún momento van a llegar y será entonces cuando este mercado explote hacia arriba. Y cuando lleguen esas medidas Suzuki ya tiene los deberes hechos gracias a que ha invertido mucho es desarrollar los modelos eficientes y seguros para el mercado europeo.

Juan López Frade, junto al nuevo Suzuki Across.

Siendo igual que vosotros una marca japonesa… ¿Os sorprendió mucho la decisión de Mitsubishi de dejar Europa?

Sí, realmente me sorprendió. No obstante, yo comenté en un encuentro durante el confinamiento que, con todas las exigencias que están poniendo en la Unión Europea y todas las trabas que están imponiendo, habría marcas que se cansaran y se irían de Europa. Y mira, tras el verano Mitsubishi lo ha anunciado…

¿Y habrá más marcas que se vayan de Europa?

Sí, estoy seguro de que habrá más marcas que se irán de Europa. Porque las marcas para vender los volúmenes que están vendiendo en Europa, están invirtiendo miles de millones. Y luego las cifras de ventas no son demasiado altas…

Fíjate lo que ha pasado con Infiniti, que ha concentrado sus esfuerzos en Estados Unidos abandonando Europa… Ahora le ocurre a Mitsubishi, pero estoy seguro de que habrá más marcas que no puedan asumir la presión que está realizado la Unión Europea.

Hablamos de emisiones…

Piensa que no estamos llegando a los límites de emisiones para este año y en lugar del 37,5% de reducción de emisiones para el año 2030 se habla ahora del 50% de rebaja… Pero si no estoy llegando ahora… No están escuchando al automóvil, que es quién sabe de esto. Es una auténtica barbaridad.

¿Cómo lleva Suzuki el cumplimiento de las emisiones?

La media de emisiones de todo el conjunto de las marcas de coches de la Unión Europea es de 95 gramos. Pero no son 95 gramos lineales para todos. Al final depende de muchas cosas y es una fórmula muy complicada.

Y esto hace que el objetivo de Suzuki para este año es de 90,3 gramos. No todas las marcas tienen 95 gramos. Por ejemplo, Land Rover tiene un objetivo de 131 gramos para este año de media de CO2 para este año y hasta el año 2025. No es lineal. Y por cada gramo extra son 95 euros de multa por coche matriculado.

¿Y cómo está Suzuki ahora de media de emisiones de CO2?

Estamos pasados, estamos pasados (reitera)… No sé la cifra exacta ahora, porque esto varía meses a mes. Reportamos a Japón cada coche matriculado por motor, para saber la media de emisiones y ellos se lo tienen que pasar a la Unión Europea…

Pero vamos que este año vamos a pagar una multa seguro a la Unión Europea.

¿No habrá moratoria?

Se ha solicitado… Pero no hay respuesta.

Pero la sensación es que los políticos os están pidiendo a las marcas que vendáis coches (eléctricos) que la gente no quiere… principalmente por su alto precio…

Sobre todo cuando hay zonas del mundo que están tan desarrolladas como Europa, que son Estados Unidos u Oceanía, donde no ponen estas barbaridades de límites de emisiones que están poniendo en Europa.

En Europa los políticos están utilizando el argumento de la ecología. Y a mí me parece muy bien, pero que también lo hagan en Estados Unidos y en Japón.

Europa no puede ir por delante de esto perjudicando a las marcas. Supongamos que Suzuki tiene que pagar multas con millones de euros por las emisiones…. Si yo fuera el señor Suzuki, me preguntaría qué hacemos en Europa, cuando en todo el mundo vendo más de tres millones de coches y en el Viejo Continente solo 250.000, lo que es un 8%.

Suzuki… En España, ¿podría vender más si os asignaran más producción?

Sí, yo creo que sí. Llegamos a vender en España en el año 2007, un total de 22.000 unidades. Luego es cierto que vino la crisis del 2008 que para nosotros se nos alargó más que al resto de marcas.

Y fuimos la marca que más cayó porque pasamos a vender solo 2.500 en el año 2013. Fue una caída del 90% motivada por la crisis y porque hubo temas internos en Japón y no se desarrolló producto para Europa. Nos quedamos sin producto, solo con tres coches en la gama. Ahora las circunstancias han cambiado…

¿Cuánto podría vender Suzuki en España?

Ahora vamos a vender 10.000 coches, la mitad de los que hacíamos en 2007. Pero vamos poco a poco intentando subir 2.000 coches más cada año y así intentar llegar a los 15.000 coches. Pero es verdad que nos faltan coches.

Y nos faltan coches a nosotros y a otros distribuidores europeos. Al final las capacidades de las fábricas son limitadas y Suzuki es muy popular en Japón y en otros mercados… Y aunque tiene fábricas por varias partes del mundo es verdad que no quiere subir la producción.

Y además aumentar la capacidad en una fábrica se tarda entre uno y dos años. Es complicado meter un turno más y los proveedores no se pueden multiplicar de la noche a la mañana, por ejemplo, comprando y fabricando hierro… Es complicado.

Nos ha sorprendido la decisión del Jimny para traerlo como comercial. Nos imaginamos que es un tema de emisiones y por eso se trae ahora como comercial…

Esto demuestra la falsedad de esta persecución contra el sector del automóvil. Ahora vamos a traer un Suzuki Jimny que es exactamente igual al que traíamos antes.

En su momento dejamos de traerlo porque emite 147 gramos de CO2 por kilómetro y nos destrozaba las medias. Y ahora, en cambio, sí lo podemos traer porque le quitamos los cinturones traseros y le ponemos una red de separación de carga.

Resulta que los vehículos N1 (comerciales ligeros) no contabilizan para las emisiones. Es para decirles… Señores… ¿estamos hablando de verdad de lo que emite un coche a la atmósfera o es que este coche emite cero? Pues no. Emite exactamente lo mismo, pero no cuenta.

Así que ahora lo traemos como versión N1, que tiene sus limitaciones de velocidad máxima y en la ITV cada menos tiempo. Pero es que nos han obligado a dejar de traer a Europa un vehículo que era un éxito absoluto. Y ahora lo hacemos en una categoría donde no cuentan las emisiones.

¿Y la decisión se ha tomado en Japón?

Es una decisión que se ha tomado en Japón. Ellos nos han dicho que se empiezan a producir en enero y en febrero o marzo ya los tenemos aquí.

¿Los coches son muy caros hoy en día?

Fíjate en los precios de los coches que había en los años 90 y los precios que hay ahora, 25 o 30 años más tarde. Las marcas no han subido los precios de los coches en relación a todo el equipamiento y elementos de seguridad que llevan…

Mi primer coche que compré fue en 1986, un Renault 11 y me costó 10.000 euros (1,6 millones de pesetas)… Y no tenía aire acondicionado, elevalunas, dirección asistida… Y hoy por 10.000-11.000 euros te puedes comprar un coche con todos los elementos de seguridad.

También es cierto que la producción es ahora más eficiente…

Las marcas han invertido miles de millones de euros en investigación y desarrollo. Y los precios no han subido como deberían. Es verdad que las marcas y las fábricas son más productivas y eficientes. Y ha sido gracias a eso por lo que no se ha subido en proporción a todos los elementos que nos están exigiendo que metamos en los coches.