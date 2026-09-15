Laura Londoño, veterinaria: "Muchos gatos dejan de usar su arenero porque empiezan a asociar ese espacio con el dolor"

Los gatos son maestros del disimulo a la hora de afrontar cualquier dolencia física. "Los perros son expresivos y muestran lo que les sucede, mientras que un gato tiende a esconder sus síntomas para no parecer una presa vulnerable", señala la médica veterinaria Laura Londoño.

Por esta razón evolutiva, cuando un tutor nota una señal física evidente, el problema suele llevar tiempo desarrollándose. Resulta vital observar los pequeños matices diarios para detectar cualquier problema de salud a tiempo.

Normalizar los problemas estomacales es un error muy habitual entre los propietarios de felinos. "Nunca debemos pensar que es normal que un gato presente vómitos frecuentes o deposiciones blandas", advierte la especialista Londoño.

El mal aliento, la salivación excesiva o la pérdida de peso progresiva son motivos directos de consulta veterinaria. Ninguno de estos signos debe atribuirse a la simple edad o a costumbres del animal.

Indicadores visibles

La inspección física regular en casa permite identificar anomalías antes de que escalen. "Acostúmbrate a tocar y peinar a tu gato para notar abultamientos, zonas sin pelo o cambios en su boca", recomienda la experta.

Las mucosas deben lucir rosadas y húmedas; tonos azulados, pálidos o amarillentos exigen atención inmediata. Asimismo, la presencia continua del tercer párpado expuesto o ruidos al respirar son claras señales de alarma.

Cambios en la rutina

Las alteraciones en el comportamiento suelen manifestarse antes que los síntomas clínicos visibles. "Debemos monitorear si la rutina de ejercicio o el descanso aumentaron o disminuyeron drásticamente", explica la veterinaria.

Tanto el exceso de maullidos como la falta de acicalamiento indican que algo rompe su bienestar cotidiano. Incluso un lamido desmedido en una zona concreta suele revelar un dolor localizado.

Las alteraciones al orinar o defecar no siempre corresponden a un problema de conducta. "Muchos gatos dejan de usar su arenero porque empiezan a asociar ese espacio con el dolor", aclara Laura Londoño.

Es fundamental vigilar si el felino vocaliza al usarlo, orina en pequeñas gotas o pasa demasiadas horas sin evacuar. Pasar más de 24 horas sin orinar constituye una urgencia médica absoluta.

Aislamiento y señales de malestar

Un gato que sufre busca refugiarse para evitar cualquier tipo de contacto o manipulación. "Aumentar el escondite, mostrar agresividad o rechazar las caricias suele responder a un intento de protegerse del dolor", concluye Londoño.

Adoptar posturas anómalas al descansar también confirma la existencia de una molestia articular o interna. Conocer la personalidad habitual de la mascota es la mejor herramienta para proteger su salud.