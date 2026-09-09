Los expertos coinciden: "España está perdiendo a casi la mitad de su población de golondrinas, un bioindicador clave"

Las golondrinas han dejado de ser el anuncio habitual de la primavera en España: en las últimas décadas, el país ha perdido casi la mitad de sus poblaciones urbanas y rurales.

Expertos y ornitólogos advierten de que este descenso acelerado no es un hecho aislado, sino la señal de una crisis ambiental profunda.

"No estamos perdiendo solo una imagen bonita del cielo, estamos perdiendo un bioindicador clave de la salud de nuestros ecosistemas", señalan especialistas en conservación.

Escasez de alimentación

La causa principal radica en la escasez de su alimento básico debido al uso masivo de fitosanitarios y la agricultura intensiva. "Al reducir drásticamente las poblaciones de insectos con pesticidas, estamos matando de hambre a las aves insectívoras antes de que puedan criar", explican los ornitólogos.

A la falta de alimento se suma la dificultad para construir sus característicos nidos debido a la alteración del entorno. "Las golondrinas necesitan charcas y suelo húmedo para modelar el barro de sus nidos, zonas que desaparecen con la sequía y la urbanización".

Por otro lado, la arquitectura moderna e inadecuada elimina los aleros tradicionales donde antes encontraban cobijo de forma segura. "El sellado de grietas y el diseño de fachadas lisas impiden que las colonias puedan asentarse en nuestros pueblos y ciudades".

Muchas personas retiran las estructuras por las suciedades que generan, incurriendo en un delito sin saberlo. "Destruir sus nidos está prohibido por la Ley de Patrimonio Natural; son especies sujetas a protección especial y las sanciones son muy severas".

Las pequeñas plataformas

Frente a las molestias estéticas, la solución técnica es tan simple como instalar una pequeña plataforma. "Colocar una bandeja de madera o plástico bajo el nido evita las manchas en la fachada sin dañar a los polluelos ni incumplir la ley", aclaran los expertos.

El desajuste térmico derivado del cambio climático complica aún más sus rutas migratorias y periodos de nidificación. "Las olas de calor extremas y las primaveras irregulares están alterando los ciclos naturales de llegada y provocando el fallo de muchas puestas".

Proteger los humedales, reducir los químicos en el campo y respetar sus lugares de cría resulta vital para frenar este declive.

"Cada nido que protegemos en un alero es una pequeña victoria contra la pérdida acelerada de biodiversidad en España", concluyen los ornitólogos.