Los veterinarios coinciden: los gatos suelen tener un hábito de alimentación intermitente, pero es necesario establecer horarios

A la hora de cuidar a nuestros compañeros felinos, surgen muchas dudas sobre cuál es la mejor forma de alimentarlos.

Una de las preguntas más comunes es qué hacer con la comida que el gato no termina de ingerir en su ración habitual: ¿se le debe dejar en el cuenco o es mejor retirarla hasta la próxima toma? En un vídeo de YouTube, el veterinario clínico Carlos Gutiérrez ha aclarado esta frecuente inquietud.

La importancia de la rutina

En primer lugar, el veterinario recomienda ofrecer el alimento en dos o tres tomas diarias, incluyendo preferiblemente comida húmeda en alguna de ellas. El objetivo de establecer estos horarios no es una simple cuestión de orden en el hogar.

Tal como explica Carlos Gutiérrez: "cuando yo comento sobre las tomas de nuestros compañeros felinos es para organizar mejor su forma de alimentarse y sobre todo hacer que esa forma se parezca un poco más a cómo ellos se alimentan en la naturaleza".

Las sobras

Si después de comer el gato deja un poco de alimento en el cuenco, no es estrictamente necesario retirarlo; de hecho, es un comportamiento completamente normal en muchos felinos.

"No pasa absolutamente nada porque se lo dejes en el plato hasta la siguiente toma", explica el experto.

Los gatos suelen tener un hábito de alimentación intermitente: pueden acercarse a comer unos granitos, irse a jugar y, un rato después, volver para picar otro poco.

Incluso, Gutiérrez menciona como detalle curioso que algunos felinos tienen la costumbre de comer solo la parte central del cuenco, ignorando los bordes por completo.

¿Cuándo es buena idea retirar el plato?

Aunque dejar el alimento no representa ningún peligro para el animal, retirarlo también es una opción totalmente válida.

El veterinario señala que si el cuidador prefiere evitar que el pienso se ponga "blandurrio" o que atraiga hormigas al comedero, puede retirar las sobras sin problema y volver a servirlas en la siguiente toma.

"No hay absolutamente ningún problema porque lo hagas de una forma o porque lo hagas de otra", asegura Gutiérrez.

Señales de alerta a tener en cuenta

La verdadera preocupación no radica en que el gato deje unos pocos granitos, sino en que deje su ración intacta. Si el felino no consume absolutamente nada de su toma, "tendríamos que plantearnos que a nuestro gato no le está gustando lo que le estamos poniendo o alguien le está dando algo más bueno por detrás".

La decisión de retirar o dejar el alimento sobrante depende de las preferencias del hogar y de las condiciones del entorno (como la presencia de insectos).

Lo fundamental, como concluye el veterinario, es comprobar siempre que el gato esté consumiendo la totalidad de su ración diaria de forma global, asegurando así que reciba todos los nutrientes necesarios para estar sano y feliz.