Las educadoras coinciden: tu gato no araña el sofá por maldad, sino porque el rascador está en el sitio incorrecto

Es una escena frustrante y común en muchos hogares: compras un rascador precioso, lo colocas en un rincón discreto para no romper la estética del salón y, para tu sorpresa, el gato lo ignora por completo mientras continúa destrozando el sofá de la entrada.

Si te sientes identificado, tenemos una buena noticia: tu gato no tiene un problema de conducta, tú tienes un problema de logística.

De acuerdo con Sonia Paucho, educadora felina, este comportamiento tiene una explicación lógica que descarta por completo las "malas intenciones". "Tu gato no araña el sofá por maldad, lo hace porque el rascador está en el sitio incorrecto", asegura la especialista.

Mucho más que manicura

Para corregir este hábito, primero debemos entender que rascar no es un simple pasatiempo para estirar los músculos; es una necesidad comunicativa vital. Tal como detalla la experta, "el rascado es una marca territorial visual y olfativa".

Los felinos tienen el instinto natural de dejar su huella en lugares estratégicos, específicamente en las vías de tránsito y las entradas. Por eso, cuando relegamos el rascador a una esquina apartada o escondida, el objeto deja de tener sentido para ellos.

"No cumple su función de comunicación social", explica Sonia. Al no encontrar una plataforma de "anuncio" en su zona de paso, el gato buscará la alternativa más visible y resistente para marcar su territorio: y ahí es donde el sofá se convierte en la víctima perfecta.

La solución perfecta

Para salvar tus muebles, la solución no es un rascador más caro, sino uno mejor ubicado. La experta ofrece un consejo práctico que requiere comprometer temporalmente la decoración del hogar: "Mueve el rascador justo al lado de la zona donde él marca. Aunque quede feo".

Una vez que el gato acepte el cambio y comience a utilizar el poste en esa zona clave junto al sofá, puedes iniciar la "operación mudanza":

Desplazamiento gradual: Mueve el rascador "poquito a poco", apenas unos centímetros cada día. Destino final: Continúa así hasta encontrar una ubicación que sea un término medio entre su necesidad de marcar y tu comodidad.

El objetivo final es entender que los accesorios de nuestras mascotas tienen un propósito biológico, no decorativo. Como concluye tajantemente Sonia Paucho: "El rascador es para el gato, para que cumpla su función y su bienestar emocional, no para que quede bonito en internet".

Al final, la decisión queda en manos de los dueños, a quienes la especialista lanza un desafío directo: "¿Qué prefieres? ¿Tener un rascador en un sitio que no te gusta tanto o que te destroce el sofá?".