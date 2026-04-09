Los expertos lo confirman: esta es la raza española más buscada por las familias por su carácter equilibrado y previsible

En los últimos años, la elección de perro en los hogares españoles refleja algo más que gustos estéticos o modas pasajeras. Las familias buscan cada vez más animales que se adapten bien a su estilo de vida, con un carácter equilibrado y previsible, tanto si viven en ciudad como en un entorno rural.

Los datos del Libro de Orígenes Español (LOE) y del Registro de Razas Caninas (RRC) de la Real Sociedad Canina de España (RSCE) ayudan a tomar el pulso a estas preferencias y ofrecen una fotografía bastante clara de qué tipo de perro se está incorporando hoy a los hogares del país.

El Perro de Agua Español se mantiene, un año más, como la raza canina española más demandada por los hogares del país, seguido del Mastín Español y el Presa Canario, según la última actualización. Cierran el top cinco el Perro de Pastor Catalán y el Ratonero Bodeguero Andaluz.

Una rutina diaria

Muchas familias quieren animales que encajen en su rutina diaria, pero también valoran la presencia, la seguridad, la energía o determinadas aptitudes funcionales, ya sea en entornos urbanos o en medios más rurales.

En este contexto, no sorprende que las primeras posiciones sigan ocupadas por razas de fuerte carácter y con una larga tradición ligada al trabajo, la guarda, el pastoreo o la protección.

Estos perros encajan en ese perfil de can versátil, fiable y con identidad propia, muy apreciado tanto en explotaciones rurales como en hogares que priorizan la estabilidad de carácter y el fuerte vínculo con la familia.

Al mismo tiempo, la presencia del Ratonero Bodeguero Andaluz en el top cinco confirma que los perros de menor tamaño siguen teniendo un espacio relevante cuando combinan temperamento, inteligencia y capacidad de adaptación.

Frente a razas más corpulentas, el Bodeguero se cuela entre las más demandadas gracias a su energía, su sociabilidad y su facilidad para integrarse en la vida doméstica sin perder carácter propio.

La importancia de adoptar

Más allá de las tendencias y de los listados oficiales, la realidad diaria de los refugios recuerda que, para miles de perros, la prioridad no es la raza, sino encontrar un hogar. Elegir un animal no debería limitarse a buscar un determinado aspecto físico o un pedigrí concreto, sino a valorar el carácter, las necesidades reales del perro y la capacidad de la familia para cubrirlas a largo plazo.

Perros mestizos, de razas mixtas o sin ningún tipo de "etiqueta" conviven en las protectoras con las mismas ganas de compañía, juego y afecto que cualquier otro, y pueden encajar igual de bien —o mejor— en la rutina de un hogar.

Apostar por la adopción responsable, con buena información y acompañamiento profesional, sigue siendo una de las formas más valiosas de cambiar la vida de un perro y, muchas veces, también la de quienes lo acogen.