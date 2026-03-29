Los veterinarios coinciden: los perros se ponen nerviosos y sienten tristeza cuando se quedan solos en casa

Todo propietario se entristece o preocupa al dejar a su perro solo en casa, pero pocos se plantean qué es lo que realmente siente el animal en ese momento. Aunque los perros no hablan, su comportamiento nos da muchas pistas sobre lo que experimentan.

El veterinario Manuel Manzano, en un vídeo de YouTube, explica las diferentes reacciones de nuestros canes ante la soledad y ofrece pautas fundamentales para mejorar su bienestar.

Muchos perros sienten una profunda tristeza cuando se quedan solos, y esta sensación comienza a manifestarse incluso antes de que el dueño salga por la puerta. Estos animales son capaces de memorizar nuestras rutinas previas a la salida, como ir al baño, arreglarse o coger el bolso.

Según explica el veterinario: "El perro, que es un animal inteligente, en esto se fija, se pone nervioso porque atisba que le va a venir una situación que para él es tremendamente desagradable".

Para evitar que sufran esta sensación de abandono, el experto recomienda practicar "salidas falsas". Esto consiste en realizar los gestos habituales de salida, abandonar la casa y regresar a los 5 minutos. "Al practicarlo con frecuencia, el perro se da cuenta de que es inútil entristecerse porque su dueño siempre vuelve".

El síndrome de ansiedad por separación

Mientras que una buena parte de los perros simplemente aprovecha la soledad para dormir, otros se aburren, se ponen nerviosos y comienzan a destrozar cosas en el hogar. El experto advierte sobre este comportamiento.

"Esto es lo que denominamos en veterinaria síndrome de ansiedad por separación y esto pues es un problema de comportamiento grave". Para combatirlo, además del ejercicio de las salidas cortas, es fundamental dejarles juguetes interactivos que les motiven.

El veterinario recomienda usar juguetes tipo Kong, dentro de los cuales se introduce comida para que el perro pase un buen rato distraído intentando sacarla, evitando así que piense en destrozar la casa.

La importancia del cansancio

Una de las estrategias más eficaces para asegurar la tranquilidad del animal (y de los vecinos) es potenciar su descanso.

El especialista es claro en este punto: "Cansa al perro, agótalo de manera que cuando se quede solo el único delito que cometa sea tumbarse a dormir en tu cama o en el sofá". Para lograrlo, se aconseja dar un paseo largo antes de salir de casa.

En perros que son ansiosos por naturaleza, el veterinario sugiere la ayuda adicional de las

feromonas. Se puede activar un difusor de feromonas justo antes de irse. Aunque no huele a nada para los humanos, el animal lo detecta y se relaja.

Infusiones

Si los problemas persisten y ninguna técnica funciona, el veterinario señala que "habría que recurrir a un tratamiento farmacológico" para frenar la ansiedad.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el sentimiento de tristeza y la necesidad de buscar a sus dueños lleva a muchos perros a asomarse a ventanas o salir a los balcones. Esta es una actitud que el veterinario cataloga como una "situación extremadamente peligrosa".

Su declaración es tajante al respecto: "No te olvides nunca al salir de casa de cerrar la puerta del balcón, de poner algún tipo de protección para que el animal no salte". Prevenir accidentes y posibles saltos al vacío es vital, sobre todo si se reside en apartamentos elevados.