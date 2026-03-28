Jenna Ortega, actriz, rescata una chinchilla y una cachorra enferma durante el rodaje de 'Miércoles' en Irlanda

Durante el rodaje de la segunda temporada de Miércoles, la actriz Jenna Ortega no solo dio vida a su personaje en la pantalla. Convirtió el rodaje de la serie en Irlanda en una pequeña misión de rescate.

Siempre ha sido una gran amante de los animales. Convive con su perrita adoptada, Twigs, pero no deja nunca de pensar en los que todavía necesitan casa

Durante los días de rodaje en Irlanda, en agosto 2025, Jenna Ortega visitó un santuario de animales "porque quería acariciar a una vaca". En "Late Night with Seth Meyers" cuenta que le permitieron sostener unas chinchillas y, fascinada, se despidió con una frase muy concreta: "Vale, vuelvo mañana a las cinco".

Al día siguiente regresó con una jaula, y el santuario accedió a que se llevara a los animales en acogida temporal mientras continuaba el rodaje. La actriz contó entre risas que llegó a tener una jaula de chinchillas en el set y en su alojamiento, y que su objetivo era cuidarlas hasta devolverlas al refugio al final de la filmación.

Una perrita embarazada

Las políticas del santuario eran sorprendentemente flexibles y ella aprovechó para volcarse en el cuidado de esos animales. De hecho, esta historia no acaba aquí. Mientras estaba sosteniendo las chinchillas vio a una perra embarazada paseando por las instalaciones y decidió que volvería cuando nacieran los perros.

Cuando regresó, se encontró con varios cachorros y se fijó en la más débil de la camada: una perrita pequeña, con un ojo dañado y en proceso de quedarse ciega, "siempre enferma y muy delicada".

"Sabía que me necesitaba", dijo Ortega al describir por qué se llevó precisamente a la cría más frágil. A diferencia de las chinchillas, la perrita no volvió al refugio: la actriz confirmó ante Seth Meyers que "todavía tiene al perro" y que se la llevó con ella como miembro permanente de su familia.

Tan solo un mes después de instalarse en Irlanda, ya se había rodeado de varios animales rescatados, hasta el punto de darse cuenta de que, cuando invitó a la gente a cenar, "había cuatro animales corriendo por la casa".

En la entrevista insinuó que su relación con el refugio no acabará ahí. Su intención es volver a Irlanda y "recoger de nuevo las chinchillas" cuando regrese para seguir trabajando en la serie, prolongando así ese vínculo más allá de un simple gesto puntual.