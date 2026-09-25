El fuerte crecimiento del turismo de reuniones y congresos en Málaga, a debate en el Uppery Club

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Las claves Generado con IA Málaga se consolida como destino MICE, acogiendo en 2025 más de 2.200 eventos y 330.000 asistentes, con un impacto económico de 284,6 millones de euros. El Uppery Club reunió a agentes del sector para debatir sobre innovación, tecnología, gastronomía y colaboración público-privada en el turismo de reuniones. El mercado internacional supone el 25% de la facturación y el gasto medio del congresista alcanza los 350 euros diarios, aunque persisten retos como la capacidad hotelera. Expertos destacan la importancia de la inteligencia artificial y la gastronomía para mejorar la experiencia, atraer visitantes y crear un legado positivo en el sector MICE.

Málaga vive un momento histórico como destino de reuniones, incentivos y congresos (MICE). En 2025 acogió 2.215 eventos profesionales con más de 330.000 asistentes, generando un impacto económico directo de 284,6 millones de euros.

En este marco, Uppery Club celebró el encuentro Málaga Sunset MICE junto al Málaga Convention Bureau. El evento reunió a instituciones, agencias y empresas para debatir el futuro de la industria.

Carmen Vera, directora de Expansión y Alianzas Estratégicas de Uppery Club, recordó los inicios del proyecto en marzo de 2020. Pese a la pandemia, el club abrió en febrero de 2022 según lo previsto.

Hoy, el club reúne a más de 260 empresarios y directivos de diversos sectores. Vera destacó su papel conectando soluciones innovadoras y ofreciendo su comunidad empresarial a los eventos organizados.

Laura Río, gerente de Uppery Club, moderó una mesa redonda sobre los retos del sector. Se abordaron temas como el cliente internacional, la tecnología, la gastronomía y la colaboración público-privada.

El debate contó con Jacobo Florido, concejal de Turismo; Arantxa López, CEO de Gastronómico; Rocío Talavera, de Grupo Eventoplus; y Héctor Stezano, CEO de Stezano Consulting.

Los ponentes coincidieron en que Málaga ha superado el modelo tradicional de sol y playa. La ciudad se posiciona hoy como un referente en tecnología, innovación, conocimiento y negocios.

Jacobo Florido señaló que el mercado internacional representa ya el 25% de la facturación. El gasto medio del congresista alcanza los 350 euros diarios, aunque persisten retos de capacidad hotelera.

Rocío Talavera subrayó que el atractivo tecnológico atrae a clientes exigentes. Por ello, instó a mejorar la integración entre todos los agentes de la cadena de valor del sector MICE.

Héctor Stezano destacó el valor de la inteligencia artificial para analizar datos, cualificar leads y personalizar la experiencia del cliente, impulsando así la competitividad del ecosistema empresarial local.

La gastronomía tuvo un papel protagonista, coincidiendo con la Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica 2026/2027. Los expertos la consideraron clave para conectar con el territorio y fidelizar al visitante.

El chef Juan Muñoz mostró la experiencia gastronómica Ronqueo de Atún 360º de Uppery Club.

Los participantes abogaron por medir el éxito del sector MICE por su legado. Más allá de las cifras, destacaron la aportación de conocimiento, relaciones duraderas e impacto económico positivo.