Vivir la Feria de Málaga desde dentro: más de 1.000 euros por habitación el primer fin de semana en el Centro

La Feria de Málaga arranca este fin de semana y cada vez son más los turistas que se animan a vivirla desde dentro. Y cuando decimos desde dentro, es literalmente. Gran parte de la oferta hotelera del Centro de Málaga se concentra en la zona donde se celebran los festejos diurnos la próxima semana --hasta las 18.00 horas--. Los hosteleros prevén una cifra del 86,75% de ocupación para el mes de agosto en la provincia gracias, en gran parte, a su feria.

Así, todo el que quiera vivir la fiesta como un local más, en primera línea y Cartojal en mano, tendrá que pagar los precios que el sector hotelero está pidiendo. De cara al primer fin de semana muchos cuelgan el cartel de 'todo vendido', mientras que otros tratan de captar reservas de última hora con alguna que otra oferta para liquidar el par de habitaciones que le quedan disponibles. El precio más alto para una habitación en la capital el primer fin de semana de feria supera los 1.000 euros, aunque hay opciones para todos los públicos.

Eso sí, hay que pagar la cercanía a la fiesta o, en caso de que así interese, las vistas a la bahía para la noche de los fuegos artificiales el próximo viernes. Así, en una consulta en la tarde del 14 de agosto --los precios suben y bajan--, EL ESPAÑOL de Málaga ha encontrado los siguientes precios por zonas como referencia para imaginar el precio medio del fin de semana en la Feria de Málaga:

La opción más económica en el Centro de Málaga es el B&B HOTEL Málaga Centro, donde una habitación doble del viernes 16 al domingo 18 tiene un precio de 353 euros, pero está bastante alejado del epicentro de la fiesta, en la zona de La Trinidad. Algo más cerca se encuentran el Ibis Málaga Centro Ciudad, que promete en El Perchel una habitación doble superior por 368 euros en el mismo periodo de tiempo, y el Eurostars Astoria, en la zona del CAC, pero el fin de semana asciende casi cien euros, con un total de 435 euros por una habitación doble gracias a una 'oferta de escapada' que ofrece Booking.

Antes de llegar a la barrera de los 500 euros por un fin de semana de marcha en la feria del centro, el Petit Palace Plaza Málaga da una habitación doble con desayuno incluido por 493 euros, a tan solo unos metros de la catedral de Málaga. Mismo precio oferta el NH al otro lado del río, junto a la Basílica de la Esperanza, sin desayuno. Algo más económico sale una habitación doble en el hotel Palacete de Álamos, en la calle que le da nombre al edificio, por 487 euros.

Más de 500 euros

Si una pareja puede permitirse pagar más de 500 euros por un fin de semana en Málaga, tendrá la posibilidad de sentirse en el epicentro de la feria. De hecho, el Hotel Larios Málaga, en la calle Marqués de Larios, donde se concentran las pandas de verdiales, charangas y orquestas cada jornada de la feria ofrece un precio de 517 euros.

Un escalón por encima en cuanto a precio está una habitación para dos en el Vincci Larios Diez también en la calle Marqués de Larios (624 euros) y el hotel de cinco estrellas Vincci Selección Posada del Patio, en el pasillo de Santa Isabel (660 euros).

Justo al lado del último, el H10 Croma, que tiene disponibles dos habitaciones diferentes. La más sencilla cuesta 722 euros, mientras que la junior suite asciende hasta los 865 euros el próximo fin de semana.

Interesante también es la ubicación de la Room Mate Valeria para todos aquellos que estén interesados en ver los fuegos artificiales y el show de drones este viernes. Solo tienen una habitación disponible por 720 euros.

Más de 1.000 euros

Y por encima de los 1.000 hay dos alojamientos disponibles para el arranque de la Feria de Málaga. Por un lado, el hotel Only You, a los pies de la Alameda Principal y con vistas al Muelle 1 y, por tanto, al espectáculo piromusical de este viernes. Dos noches en una junior suite OY Love de 80 metros cuadrados cuesta 1.341 euros, una cifra que no está al alcance de cualquiera, aunque es cierto que este hotel se involucra bastante en la fiesta al estar en el corazón de esta.

El restaurante Carmen, en la planta baja del hotel, se convertirá en la caseta Carmen The One & Only y cuenta con una variada agenda de actividades donde se entremezclan desfiles de moda, talleres de coctelería, música en directo y sesiones de DJ.

La otra opción con cifras mareantes para el fin de semana está en La Malagueta. El Gran Hotel Miramar, de categoría 5 estrellas Gran Lujo, oferta una suite privada con un dormitorio, una sala de estar, un baño y dos camas --una doble extragrande y un sofá cama-- por un precio de 5.030 euros. Además, el alojamiento está a unos pasos de La Malagueta, playa desde donde se pueden disfrutar también del show de drones y cohetes.