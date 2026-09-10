RCP, salud mental, nutrición y abuso de pantallas: así se forman más de 5.000 escolares en los colegios con Vithas

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Las claves Generado con IA Más de 5.000 escolares han recibido formación en salud, RCP, nutrición y uso responsable de pantallas gracias al programa Vithas Aula Salud Colegios. El programa, impartido por médicos y profesionales sanitarios, abarca temas como salud mental, higiene, acoso escolar y sexualidad, entre otros. Desde enero de 2025, más de 13.700 niños y adolescentes han participado en esta iniciativa educativa en centros de 14 provincias españolas. Los talleres pueden ser solicitados por centros educativos a través de un formulario online, adaptándose a las necesidades y etapas de los estudiantes.

Miles de jóvenes vuelven a las aulas esta semana en toda España. El mes de septiembre es sinónimo de nuevos comienzos y para Vithas no iba a ser menos. Por eso, han retomado la actividad de Vithas Aula Salud Colegios.

Este proyecto, según han explicado en un comunicado, es un programa educativo impartido por médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios que busca formar a niños y adolescentes en autocuidado en salud, hábitos de vida saludables, técnicas de RCP y primeros auxilios.

El balance del programa en los ocho primeros meses del año es muy positivo: más de 5.140 niños y adolescentes de 57 centros educativos situados en las 14 provincias donde hay hospitales del grupo.

Todos ellos han sido formados en aspectos como nutrición y obesidad, abuso de pantallas, salud mental y emocional, técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), higiene de manos, acoso escolar o sexualidad, entre otros temas.

En el caso de los hospitales Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional, hasta el mes de septiembre se han desarrollado un total de 19 Vithas Aulas Salud, con un total de 865 participantes, en su gran mayoría niños.

En total, 112 médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios de Vithas han impartido más de 115 charlas durante este periodo. Talleres interactivos, amenos y totalmente adaptados a las necesidades de los estudiantes y a su grado formativo: Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Cómo solicitar el taller

Desde que Vithas lanzó Vithas Aula Salud Colegios en enero de 2025, el número de niños y adolescentes que han participado en esta iniciativa supera los 13.700, lo que demuestra la excelente acogida que está teniendo el programa y el interés de la comunidad educativa por un proyecto que busca promover la formación en hábitos saludables y el autocuidado de la salud.

Con la vuelta a las clases, los profesores, jefes de estudio, directores o los responsables de las AMPA que lo deseen ya pueden solicitar la organización de un taller en su centro educativo.

Es muy sencillo: solo hay que rellenar un formulario online en la web donde se explica la filosofía y características del programa.

A continuación, el equipo de Comunicación del hospital Vithas más cercano al colegio o instituto que haya hecho la solicitud contacta con la persona que lo ha enviado para coordinar tema, fecha y lugar de celebración de la jornada.