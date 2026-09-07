Una doctora de Vithas Xanit ayuda a formar a médicos digestivos en un hospital de Etiopía

Las claves

Las claves Generado con IA La doctora Nina Oehler, del hospital Vithas Xanit Internacional, ha viajado a Etiopía para formar a médicos locales en el área digestiva. Oehler participó como docente en un programa impulsado por la World Endoscopy Organization en el St. Paul’s Hospital Millennium Medical College de Addis Abeba. El programa incluyó sesiones teóricas, entrenamiento práctico, procedimientos supervisados y el uso de un simulador de colonoscopia. El objetivo es compartir conocimientos para que los gastroenterólogos etíopes mejoren sus competencias y amplíen el acceso a procedimientos endoscópicos de calidad.

Una doctora especializada en el aparato digestivo del hospital Vithas Xanit Internacional ha viajado hasta Etiopía para formar a doctores de ese país africano.

Se trata de Nina Oehler y ha participado como docente en un programa de formación impulsado por la World Endoscopy Organization (WEO) en el St. Paul’s Hospital Millennium Medical College de Addis Abeba (Etiopía).

Este hospital es uno de los principales centros sanitarios y de formación médica del país.

El objetivo es formar a los jóvenes gastroenterólogos y contribuir al desarrollo de la atención endoscópica en la región.

El programa combinó sesiones teóricas, entrenamiento práctico y realización de procedimientos supervisados, en estrecha colaboración con médicos y personal de enfermería del centro.

El programa combinó sesiones teóricas, entrenamiento práctico y realización de procedimientos supervisados. Vithas Xanit

"El objetivo de estos programas es compartir conocimientos y experiencia para que los profesionales locales puedan seguir desarrollando sus competencias y ampliar el acceso a procedimientos endoscópicos de calidad en su entorno”, ha señalado la doctora Oehler.

Dentro de la formación se incorporó un simulador de colonoscopia.

“Ha sido especialmente gratificante poder trabajar junto a colegas etíopes con un gran nivel de implicación y compromiso. Más allá de la enseñanza de técnicas concretas, estos proyectos permiten construir relaciones de colaboración duraderas y contribuir al crecimiento de la especialidad en distintos entornos sanitarios”, subraya la doctora.