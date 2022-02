"Mi vida menstrual es un desastre": los testimonios de mujeres con la regla alterada tras la vacuna Covid

Mari Carmen Granados, malagueña afincada en Madrid, ha visto cómo la vacuna contra el coronavirus ha alterado su ciclo menstrual. "La que me tocó entre la primera y la segunda dosis fue súper molesta. A mí siempre me ha dolido bastante porque tengo ovarios poliquísticos. Esa vez sufrí muchísimo y fue súper abundante", recuerda la directora creativa, cuyo dolor de regla le incapacitaba antes de tomar pastillas anticonceptivas.

La guionista de 29 años es una de las mujeres con el ciclo menstrual cambiado después de vacunarse. A la joven, natural de Torremolinos, le empezó a bajar el periodo dos veces al mes a partir de septiembre del año pasado. Le duró hasta noviembre. "Estaba bastante desesperada y justo me tocó revisión ginecológica anual en octubre. Me dijeron que tenía que ver con un ovario poliquístico. A finales de noviembre se me reguló, pero cogí el coronavirus en diciembre y volvió a cambiarme", relata.

Después se le adelantó la regla diez días y fue "horrible". Le estuvo doliendo al menos tres días. "Mi vida menstrual es un desastre y nunca había sido así. Las había tenido regulares y normales. Los meses que me bajó dos meses sí que me afectaba físicamente y estaba más cansada", reconoce la graduada en Publicidad, que cree simplemente que los creadores de la vacuna "no lo han tenido en cuenta".

Alteraciones en la regla

La directora gallega Marta Porto también ha sufrido cambios en su regla tras vacunarse el año pasado. El ciclo menstrual de la joven duraba en torno a cinco o seis días con un sangrado normal. Sin embargo, tras el primer pinchazo, se redujo bastante. Su periodo se acortó más (pasando a menstruar entre día y medio y dos) después de la segunda dosis.

El Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha vuelto a estudiar los casos de hemorragias menstruales abundantes y la ausencia de menstruación tras recibir las vacunas contra la Covid de Pfizer y Moderna. El organismo internacional había analizado antes estos problemas de menstruación y concluyó hace meses que las pruebas "no apoyaban una relación causal entre estas vacunas y los trastornos menstruales".

A la malagueña de adopción le preocupa el tema porque "no hay información ni estudios sobre esto" o cómo le puede afectar más a largo plazo. Tampoco sabe cómo cambiará su ciclo menstrual tras ponerse la tercera dosis. "No noto ninguna molestia física ni anímica, pero sí que me afecta mentalmente pensar en que puede que me esté pasando algo que no está estudiado o como me podría perjudicar", reconoce durante una conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

La directora del corto documental Los que no sienten llegó a ponerse en contacto con su médico de cabecera tras ver alterada su menstruación, a los pocos meses de la inoculación del suero. "Me dijo que seguramente era un efecto secundario, que no podía decirme nada más y que igual en un futuro se me regulaba otra vez", se lamenta mientras compadece a los médicos. "No creo que puedan hacer mucho más", admite.

La almeriense Alicia Magaña también ha sufrido alteraciones en su ciclo menstrual. "Al mes de ponérmela me bajó la regla dos veces. Pasó muy poco tiempo entre una y otra. La siguiente vez me tardó mucho. Se me atrasó y se me adelantó en muy poco tiempo", cuenta. Ella ya había escuchado algo sobre el tema en boca de varias amigas.

La vacuna del papiloma

A ella nunca le había pasado algo así. "Acudí a internet y pregunté a amigas. No había mucha información de los efectos de la vacuna en la menstruación. Yo en su día me puse la vacuna del papiloma de la misma guisa sin saber muy bien cómo afectaría eso a mi cuerpo a largo plazo. Nada nuevo bajo el sol", reprocha la joven, que sufre dolores más días de lo habitual desde hace varios periodos (antes solían durarle las molestias un día).

A la vista de nuevos descubrimientos, el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia ha decidido "evaluar más a fondo los casos de menstruación abundante o amenorrea tras la vacunación", solicitando una evaluación "en profundidad de todos los datos, incluidos los informes de los sistemas de notificación espontánea, los ensayos clínicos y la bibliografía publicada".

"En esta fase, todavía no está claro si existe una relación causal entre las vacunas contra el covid y los casos de periodos abundantes o amenorrea. Tampoco hay pruebas que sugieran que las vacunas afecten a la fertilidad", ha aclarado recientemente el organismo regulador europeo. A muchas mujeres se les ha retrasado bastante la regla o se les ha adelantado. Algunos han manifestado padecer fuertes dolores e incluso un aumento de sangrado con respecto a otros ciclos.

Según los datos preliminares del último estudio publicado en España, ha explicado la periodista Ariadna García Chas en laSexta, "la mitad de las mujeres sufrieron algún trastorno menstrual o algún cambio en el ciclo después de vacunarse o de pasar la enfermedad". Las agencias internacionales EMA en Europa, el CDC en Estados Unidos o la AEMPS en España aseguran que no hay evidencia suficiente.

Estudios sobre sus efectos

El departamento de Enfermería de la Universidad de Granada inició en julio de 2021 una investigación para conocer los efectos secundarios de la vacuna en el ciclo menstrual. El estudio EVA, encabezado por la profesora y matrona Laura Baena, contará con la participación de un centenar de mujeres menopáusicas y en edades fértiles. Los resultados podrán conocerse aproximadamente en mayo.

La Universidad de Extremadura publicó el pasado enero los resultados preliminares de un estudio sobre coronavirus y menstruación. La mitad de las 17.500 mujeres encuestadas sufrió alteraciones de su ciclo tras vacunarse contra el coronavirus o padecer la enfermedad.

Otra investigación financiada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y publicada en la revista Obstetrics & Gynecology también corrobora lo mismo. Las mujeres que recibieron una dosis de la vacuna contra la Covid -19 tuvieron un aumento de su duración del ciclo de casi un día durante un único ciclo, en comparación con las mujeres no vacunadas,

Los autores, dirigidos por la doctora Alison Edelman de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, señalan que los ciclos menstruales suelen variar ligeramente de un mes a otro, y que el aumento observado se encuentra dentro del rango de variabilidad normal.

Los trastornos menstruales son muy comunes y pueden ocurrir dependiendo de numerosas condiciones médicas, o motivados por el estrés laboral y el cansancio. Las menstruaciones abundantes o la ausencia de esta puede alterar seriamente la calidad de vida de las que lo padecen. Varios expertos han pedido la puesta en marcha de investigaciones para determinar el efecto de las vacunas en otros síntomas asociados a la regla y las características del sangrado.

