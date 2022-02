Carolina García, la diseñadora malagueña detrás de los pendientes antiCovid de Katy Perry

Aquello surgió, cuenta la joven en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga, del propio "aburrimiento". "Estas Navidades había que estar bastante tiempo encerrada en casa si tenías contacto con positivos. Al final te acababas haciendo muchos test de antígenos. Esta Nochevieja no tenía nada rojo que ponerme. "Tengo que empezar el año de buena manera y necesito algo que me traiga suerte", me dije", cuenta.

A Carolina se le ocurrió la idea de hacerse unos pendientes al verlos los test en casa y pensar en lo presente que había estado el coronavirus ese año. "Mi tía me ayudó a hacerlos. Me los puse y a mis amigos les encantaron. Subí una foto a Instagram y no pensaba que se convertiría en algo viral", señala la malagueña natural de El Palo y estudiante de Literatura Comparada en la Universidad de Granada.

Robin Cavalli

Su publicación con la foto de los llamativos pendientes le llegó al hijo del diseñador italiano Roberto Cavalli, Robin Cavalli. "Lo publicó a modo de post en su Instagram. Tiene su propia marca y la gente del mundo de la moda lo sigue. Le escribí porque la subió sin darme créditos. Me etiquetó y todo el mundo empezó a compartirla. Incluso revistas como Cosmopolitan. La mayoría eran estilistas, diseñadores y artistas", relata.

García no podía soltar el móvil: la foto de su experimento había dado la vuelta a internet. La cantante Camila Cabello también compartió la publicación en sus redes sociales. "Me llegó un mensaje directo del estilista de Katy Perry. Me comentó que los habían visto, que les habían gustado mucho y que los querían. Tuve que leer dos veces el mensaje porque pensaba que me estaban gastando una broma", reconoce.

La diseñadora habló con él y concretaron los detalles del envío. El estilista de la cantante le pidió un par de pendientes para una de sus apariciones en Saturday Night Live. Los estuvo preparando durante una semana junto a sus amigos Ale (diseño de moda), Asier y Nagore (diseño gráfico). "A día de hoy no lo tengo asimilado. Lo de Katy Perry fue súper intenso. No estaba preparada", se sincera. A la malagueña le haría bastante ilusión que la artista Samantha Hudson se pusiera los pendientes porque la adoro y le gusta mucho el mensaje que transmite.

Lanzamiento de una marca de pendientes

Los interesados podrán hacerse con los pendientes de moda en dos semanas como máximo. "Hemos hecho una lista con la gente que los quiere. Estamos preparando el lanzamiento de una página web para venderlos. Ahora estoy buscando asesoramiento, comprando material, recogiendo test de antígenos y preparando la web. Queremos hacerlo bien", recalca.

Para la malagueña, la parte empresarial es la más "complicada". "La parte creativa y la de redes sociales la tenemos (son cuatro personas en el equipo). Estamos buscando asesoría. En ningún momento una se plantea montar una marca y una empresa con sus amigos a esta edad", reconoce no sin antes contar el vértigo que da todo esto.

Por momentos Carolina vive este éxito con altibajos. "He pasado de estar muy contenta, emocionada y agradecida a agobiarme y viceversa. Me abruma la cantidad de gente que me escribe en redes sociales. Hemos tenido mucha suerte de que se haya hecho viral; de que el algoritmo, internet o lo que quiera que haya sido me haya dado la oportunidad", confiesa entusiasmada.

La marca de los pendientes se llamará Rakata Studio en homenaje a una canción de la cantante venezolana Arca. "Iremos desarrollando más complementos a largo plazo. La palabra estudio implica que podemos hacer numerosos experimentos, y que sea un concepto y un espacio donde podamos crear muchas cosas", zanja.

Stay negative

El lema de su marca será 'Stay negative' (mantente negativo). "Lo único que quería que fuese negativo el año pasado eran los test para librarnos del Covid. Queremos que la gente cuando se ponga los pendientes tenga en mente eso de mantenerse negativo, no coger el Covid, pasarlo bien y sentirse guapo, guapa y guape. También eso de ponte unos pendientes para brillar tal y como eres en mitad de una pandemia", explica.

Para la diseñadora, "la pandemia ha supuesto momentos de estrés y ansiedad para todos". "He podido sacar algo bueno de una cosa mala. Algunos veían un acto de frivolidad hacer pendientes con test de antígenos. Se trata de asimilar la pandemia de una forma positiva. Otros han querido entender la pandemia como yo: ya hemos sufrido lo suficiente, vamos a estar tranquilos, a pasarlo bien y a vivir sin que esto nos atemorice constantemente", señala.

La joven, criada en El Palo, cursó el bachillerato artístico y después empezó Bellas Artes en la Universidad de Málaga. Tras un primer año lo dejó. "Siempre ha sido un mundillo que me ha gustado. Todos mis amigos están relacionados con el arte de una u otra forma. Siempre me ha gustado dibujar, pintar y el maquillaje. Últimamente me he interesado mucho por la moda", cuenta.

Carolina defiende que "la capacidad creativa y artística que tiene uno mismo no lo determina un título". "Puedes ser lo que quieras mientras te esfuerces. Suena muy positivo quizá", reconoce. La malagueña ha pasado de hacer pulseras y venderlas en un puesto en la playa con su madre cuando era una cría a pensar en lanzar su propia marca de pendientes y crear una empresa. Todo se andará...