Santiago Salviche, el malagueño detrás de los videoclips de Jennifer Lopez y Ricky Martín

Santiago Salviche voló hace más de una década de su Fuengirola natal para buscarse la vida en Los Ángeles. El realizador malagueño consiguió establecerse allí y montar su propia productora. Desde entonces no ha parado de cosechar triunfos y logros en la industria musical americana, entre otros el de trabajar con Jennifer Lopez en El anillo donde la convirtió en una imponente y bailonga reina dorada.

El videoclip acumula desde su estreno, en abril de 2018, casi 400 millones de visitas en Youtube (en él aparece otro español: el actor Miguel Ángel Silvestre). Salviche, apodado "el rey de los videoclips latinos en Estados Unidos", ha dirigido también Nos fuimos lejos de Enrique Iglesias y Descemer Bueno; Tabú del malagueño Pablo Alborán y Ava Max; y Mala fama de Danna Paola, entre otros.

Su currículum abarca más de 70 videoclips, varios cortos y la serie de ficción Nova Vita. "Quiero luchar para ganarme un hueco en el cine como Bayona y hacer más televisión. Me apasiona hacer historias hispanas, latinas", ha reconocido en varias entrevistas donde desvela su deseo de dirigir documentales basados en la vida de Julio Iglesias o Marc Anthony, con quien también ha trabajado.

Al poco tiempo de montar su productora tuvo como una de sus primeras clientes a Mariah Carey. Tras colaborar con la estrella le llovieron los encargos: dirigió el videoclip Vente pa'ca de Ricky Martin y Maluma; y Nos fuimos lejos de Enrique Iglesias. Su gran oportunidad le llegó con El anillo. La diva del Bronx quedó tan satisfecha con su trabajo que ha vuelto a contar con él en otro proyecto.

El artista ha dirigido el recién estrenado videoclip de On my way, la canción de cabecera de la nueva película de JLo (Marry me) donde la actriz interpreta a una estrella del pop. "La reina. La mejor que hay. Esperé mucho tiempo para esto. Vale la pena cada segundo. Gracias por la inspiración", ha dicho Salviche en un post de Instagram tras el estreno del vídeo sobre la comedia romántica protagonizada por Maluma y Owen Wilson.

La cantante neoyorquina estrenó el tema en el American Music Awards 2021 con un gran espectáculo donde apareció vestida de novia. En Marry me, López es abandonada por su prometido, una estrella del rock, momentos antes de su boda en el Madison Square Garden, por lo que decide casarse con un hombre que selecciona al azar entre el público.

Según el malagueño, "trabajar en Los Ángeles es muy difícil". "Hay que estar muy inspirado. Necesito una idea en 24 horas. No me puedo dormir ante la competición. Siempre tenemos que estar al pie del cañón", ha explicado en varias charlas donde cuenta que cada cuando hace un vídeo musical para un artista, se ve todo lo que ha hecho (incluidos los videoclips de otros artistas).

"Hago mil búsquedas. Hay que minizar el error de todo: no quemar el presupuesto, seleccionar al personal adecuado de los distintos departamentos. Hay que buscar y buscar hasta encontrar donde te van a decir que no y por qué. Cuando descubres eso, empiezas a trabajar más. Es una búsqueda obsesionada para evitar que te digan que no económicamente, creativamente", ha explicado el director que tuvo cinco días para poner en pie el aplaudido videoclip de El anillo.

Sigue los temas que te interesan