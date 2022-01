Farmacéuticos en Málaga: "Hemos comprado test de antígenos a 5,50 euros y los vamos a vender a 2 euros"

La enorme demanda de test de antígenos durante las Navidades causó una subida notable de precios. Ya ocurrió antes con las mascarillas y con el gel hidroalcohólico. Ya lo dicen: es el mercado, amigos. El Gobierno, a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), acordó este jueves jueves fijar en 2,94 euros el precio máximo del producto sanitario.

Tal y como detalló la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión, el precio máximo fijado para estos test de autodiagnóstico será efectivo a partir del sábado. La farmacia Utrera, ubicada en la Plaza de la Constitución de Málaga, ha querido vender test a este precio desde este mismo viernes. Lo recalca su dueño, Emilio Utrera, a EL ESPAÑOL de Málaga.

"Los vamos a vender más baratos de lo que lo hemos comprado. Es una pérdida que la farmacia aporta al sistema. A casi todos le va a pasar lo mismo. Es una situación muy especial. Se tenía que haber hecho de otra forma. Igualmente, lo entendemos. No queda otra", reconoce sin quejarse Utrera, que cree que los medios deberían preguntarles más al Gobierno central y a los distribuidores que a ellos por lo sucedido.

El dueño del establecimiento observó cómo aumentaba la venta de test desde mitad de diciembre cuando se iban acercando las reuniones y cenas habituales durante la Navidad. "Los números siguen subiendo y se siguen vendiendo muchísimos test. Mira que nosotros somos una farmacia de paso y no de barrio. Hemos pasado de los 10 diarios a vender unos 50 o 60 al día", cuenta.

Listado de precios de algunas farmacias

Nombre farmacia Precio test antígenos Farmacia Mata 4,50 euros Farmacia Utrera 2,94 euros Farmacia Castillón 6,5 euros Farmacia Reding 7 euros Farmacia Puerta del Mar 7,95 euros Farmacia del Sagrario 4,95 euros

El incremento de la demanda hizo que muchos se aprovecharán de la situación y vendieran en espacios no autorizados como droguerías. A la hora de regular el precio máximo, también se debatió sobre si se podían despachar en grandes superficies o supermercados.

"Nosotros lo que aportamos es el consejo farmacéutico. Vienen instrucciones, pero esa explicación en un centro comercial no se la van a dar. Incluso hemos aconsejado a pacientes no comprarlos si no habían pasado los tres días del contacto que recomiendan con la Ómicron", recalca Utrera, que hace hincapié en que hay que utilizar bien la prueba y que las farmacias siguen unos protocolos para mantener en buenas condiciones medicinas y otros productos sanitarios.

Al final de la entrevista, Emilio reconoce que siempre les ha pasado esto a las farmacias. "Nos pasó con las mascarillas. Se puede demostrar que hemos estado al lado de la sociedad, perdiendo de nuestros propios bolsillos", hace hincapié tras admitir que intentan "ser solidarios en la pandemia" y que "el mostrador de la farmacia es un pequeño confesionario para muchas personas".

Pilar Romero, propietaria de la Farmacia Mata en plena calle Larios, cree que "lo tenían que haber hecho en julio, cuando autorizaron la venta de test de antígenos en farmacia". "Nosotros lo pedimos. Fuimos los primeros en quejarnos. Los primeros test los recibimos a nueve euros. Ahora ha llegado la Navidad, ha subido la demanda y nos están poniendo de usureros. Menudo cabrea tiene el gremio", confiesa.

La farmacéutica malagueña ha comprado test a 5,50 euros y ahora "vamos a venderlos a dos euros". "Nos lo hacen constantemente a los farmacéuticos con los precios de los medicamentos. ¿Por qué no me regulas el precio al que compro los test? Tú tienes que regular el precio al que lo compre y el precio al que yo venda", zanja la polémica.

Cuando salieron los autotest en julio, esta farmacia los llegó a vender a 8,90 y 9,90. "Unos 9 euros como mucho. Nosotros nos quejamos. ¿Cómo van a vender un test a 3 euros en Alemania y en España a nueve? Fue el Consejo General el que dijo: "Ya sabemos lo que ha pasado con las mascarillas. Vamos a regular el precio de los test". No les hicieron ni caso", reprocha.

Pilar entiende que al ser un producto sanitario, la única venta se puede hacer en farmacias. "En Málaga se han llegado a vender en estancos y tiendas. Esto es como el test del embarazo o del azúcar, que no se puede vender en grandes superficies. También han salido partidas de test de antígenos falsos. Los venden fuera del canal sanitario. Aquí ha habido mucho oportunismo", critica.

Las farmacias tienen una serie de regulaciones y condiciones para mantener en buen estado los medicamentos. "Cuando entras a la farmacia hay alguien que mide la temperatura del local, de las neveras y la humedad. Somos los que custodiamos los medicamentos. Hay una legislación sanitaria", aclara.

La dueña del establecimiento cree que el Gobierno central ha llegado tarde y que debería haber regulado el precio máximo cuando se autorizaron a finales de julio porque hasta entonces sólo tenían test diagnósticos los laboratorios de análisis clínico. "Tendrían que haber sido directamente con un precio regulado", declara.

Cuando llegó la Navidad, la demanda pudo subir hasta un 1.000% más. "Si no llega a haber Ómicron, no se llegan a vender tantos test. Los proveedores se aprovisionaron en función de las ventas. En mi farmacia vendíamos diez test. Luego pasamos de 10 a 100 en una semana. Ayer jueves vendí 50 test. El día que más fueron 500 en un día", explica. Los precios en la farmacia han fluctuado: a 6,95 estas Navidades y a 3,90 como mínimo. "No somos los malos de las película", se despide.

El Colegio de Farmacéuticos de Málaga de momento declina hacer valoraciones y se remiten al comunicado conjunto del Consejo General y de la patronal de distribución (FEDIFAR). Este valora positivamente la decisión de "apostar por el valor profesional de la farmacia y del farmacéutico priorizando la salud de los ciudadanos e integrando a la red de farmacias en la gestión de la pandemia".

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha manifestado también que "aunque el precio fijado conllevará que la mayoría de las farmacias dispense en este momento los test por debajo del precio de adquisición, los farmacéuticos siempre hemos puesto por delante la salud de los pacientes y el interés sanitario frente al económico".

