Los farmacéuticos se quedan sin test de antígenos: Eva Martín los agota vendiendo 100 al día

La incidencia acumulada y el precio de la luz no son los únicos valores que suben actualmente en España. La venta de tests de antígenos de Covid-19 está disparada en las farmacias españolas. Basta con preguntar en cualquiera. Las respuestas son muy similares en todos los establecimientos. “En los últimos dos días hemos vendido más que todo el mes anterior”, asegura Eva Martín, que trabaja en la farmacia que hay en el número 8 de la Avenida de Reina Victoria de Madrid. “Está disparado. Podemos vender más de 100 al día”. Es mediodía y su farmacia ya ha dispensado “60 o 70” tests de antígenos.

El coronavirus ha vuelto a pegar fuerte. Este jueves se han confirmado 28.900 nuevos contagios y la incidencia acumulada a 14 días se sitúa ya en 472 casos por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Sanidad. Son los datos más alarmantes desde el fin del estado de alarma, cuando se vivió la quinta ola en nuestro país.

Ahora, cuando la Navidad y sus celebraciones están a la vuelta de la esquina, los tests de antígenos vuelan de las farmacias a velocidad de vértigo, hasta el punto de que el abastecimiento de este producto -que cuesta alrededor de los cinco euros- empieza a brillar por su ausencia.

“Hasta ayer lo tenían limitado a 20 [unidades al día por farmacia]. Pero Cofares, por ejemplo, ya no tiene”, asegura Eva. “Yo voy consiguiendo, porque voy pidiendo a muchos sitios, pero estoy casi sin ellos”.

—¿Cuántos tiene ahora?

—Pues mira, te digo… —echa un vistazo a su estantería y cuenta- 16.

—Y se acabarán hoy, ¿no?

—Seguro.

A pocos metros de la farmacia de Eva, en la de Irene, pasa exáctamente lo mismo. “Los laboratorios ahora mismo no están mandando la cantidad que necesitamos. A lo mejor vendemos al día 50 o 60 y eso que tenemos las unidades limitadas”, explica esta farmacéutica.

Irene muestra un test de antígenos ante la cámara. Jaime Susanna

“En estos tres o cuatro últimos días, se venden muchos. No hay tanto como se demanda. Ahora mismo nos están mandado 20 por día y se agotan enseguida. La mayoría de almacenes no tiene. Desde esta semana, es muy difícil conseguirlos. Nosotros teníamos stock y se ha agotado”.

Según los datos de la distribuidora farmacéutica Cofares, entre el 20 y 30 de noviembre, la demanda de estas pruebas creció un 709% en relación al mismo periodo del mes anterior. Por comunidades autónomas, destaca los incrementos muy por encima de la media de Murcia (1.672 %), Asturias (1.497 %), Galicia (1.262 %), La Rioja (1.145 %), Aragón (1.110 %) o País Vasco (1.070 %).

Por su parte, la consultora Iqvia constata un incremento del 54% en apenas cuatro semanas. Desde que se pueden comprar test de antígenos en las farmacias sin necesidad de receta, las boticas han dispensado más de 8,7 millones de unidades.

A la cabeza, Cataluña, que concentra un 23% de las ventas totales de España, seguida de Andalucía, con un 16% de cuota. El pódium lo completa la Comunidad de Madrid, con un 13,5% de las ventas totales.

Falsa seguridad

Los tests de antígenos se venden en farmacias desde este verano. Aunque su uso evita tener que pasar por un hospital para saber si uno se ha contagiado, los farmacéuticos advierten de que pueden dar una falsa sensación de seguridad.

“Es verdad que si tú estás recién infectado no te va a dar positivo. No está de más hacerlos porque puedes detectar a asintomáticos”, explica Eva. “Pero en principio, los test son para personas que tienen síntomas o hayan tenido un contacto directo. Que nos hagamos los test no significa que dejes de tomar todas las mismas medidas de seguridad”.

Un test de antígenos que se puede encontrar en cualquier farmacia.

“Imagínate que se reúnen 20 personas, se hacen los 20 un test y dan negativo. Pero uno se acaba de infectar hace tres días. A los cuatro o cinco días es cuando aparecen los antígenos, no es como la PCR. Hay ese margen de días en que el test te puede dar negativo y tú estar infectado. Es una herramienta que está bien, pero hay que seguir tomando las mismas medidas de precaución”. El razonamiento de Irene es muy similar: “Si el contacto con un positivo ha sido muy cercano a ti te puede salir negativo pero lo estás incubando”.

“Nosotras siempre comentamos [al cliente] que aunque salga negativo puede ser un falso negativo. Entonces hay que seguir teniendo cuidado, manteniendo la distancia y usando mascarilla”, afirma Cristina, que trabaja en una farmacia de la calle Bravo Murillo. Cistina también está viendo las ventas de este producto disparadas en su establecimiento, aunque sus cifras son menores que las citadas anteriormente. “Estos últimos dos días a lo mejor hemos vendido 30 o 40”.

Y no solo en Madrid. Itziar trabaja en una farmacia de Baracaldo (Vizcaya) y también confirma esta tendencia. “Desde diciembre se ha disparado la venta. Ayer vendimos 28 y somos una farmacia que solo abre ocho horas”, asegura en conversación telefónica.

Asimismo, Itziar también advierte de la falsa sensación de seguridad que generan estos tests. “Los test que se hacen tanto de saliva como de antígenos, son test que tienen mucha fiabilidad siempre que se presentan síntomas. Si crees que tienes síntomas, dolor de cabeza o mucha tos, y das positivo, es que es positivo. Pero si te da negativo puede ser un proceso catarral o que todavía no tengas la suficiente cantidad de antígenos en la mucosa nasal”.

Sigue los temas que te interesan