El restaurante antequerano Arte de Cozina de Charo Carmona, entre los mejores de cocina tradicional española

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Las claves Generado con IA Arte de Cozina, dirigido por Charo Carmona en Antequera, ha sido reconocido como uno de los mejores restaurantes de cocina tradicional española. El restaurante recibió un galardón en la II edición de los Top Tradition Restaurants, que premia a establecimientos dedicados a preservar el legado gastronómico del país. La ceremonia de entrega se celebró en el Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz y distinguió a seis restaurantes de diferentes regiones, incluyendo a Arte de Cozina. Arte de Cozina destaca por recuperar y reinterpretar recetas antiguas de la comarca de Antequera en un edificio histórico del siglo XVII.

El restaurante antequerano Arte de Cozina ha sido elegido uno de los mejores de España entre aquellos que defienden la cocina tradicional. De hecho, anoche recibió un premio en la II edición de los Top Tradition Restaurants, unos galardones nacidos para reconocer a los grandes restaurantes que han dedicado su trayectoria a preservar el producto, el recetario y el legado gastronómico del país.

La ceremonia fue en el Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz. Seis restaurantes fueron galardonados. Junto al malagueño se reconoció a los promotores de Nou Manolín (Alicante), Ca l’Isidre (Barcelona), Doña Filo (Colmenar del Arroyo, Madrid), La Hermandad de Pescadores (Hondarribia, Gipuzkoa) e Hispania (Londres).

El patio interior del restaurante Arte de Cozina en Antequera.

"Los Top Tradition recorren diferentes comunidades en busca de restaurantes que representan la autenticidad de nuestra cocina. Son casas de comidas, tabernas y restaurantes familiares que, sin perder sus raíces, han sabido adaptarse a los nuevos tiempos manteniendo intacto el respeto por la tradición", señaló el empresario y restaurador alavés Javier Sáenz, impulsor de estos premios.

"Muchos de estos templos gastronómicos cuentan con el reconocimiento de la crítica y, en algunos casos, de las guías más prestigiosas, sumando estrellas Michelin y Soles Repsol a su trayectoria. Pero lo que realmente les distingue es su capacidad para emocionar a través de los sabores de siempre", añadió.

Detrás de Arte de Cozina está Charo Carmona y, según detalla, su deseo es "recuperar, reinterpretar y elaborar la antigua manera de guisar en la comarca de Antequera".

Especialidad Porrilla de chivo malagueño en Arte de Cozina.

Este restaurante está enmarcado en un edificio del siglo XVII con un patio cubierto donde se ubica el comedor, y hace un recorrido por la historia culinaria de esta provincia.