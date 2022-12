El chef malagueño Dani García te da las claves para un menú bueno, bonito y barato para esta Navidad

Quedan menos de diez días para Nochebuena. El tiempo se nos echa encima y todavía no sabemos qué hacer para sorprender a la familia que viene a casa. A la falta de imaginación en las recetas, se suma la inflación, que pone la cesta de la compra a precios desorbitados. ¿Dónde está el truco para no fallar construyendo un menú que tenga las tan famosas tres 'B': bueno, bonito y barato? Le preguntamos al chef malagueño Dani García sobre ello.

Según el cocinero, antes de decidir el menú completo, hay que tener en cuenta y reseñar que igual que hay langostinos de Sanlúcar frescos, también los hay congelados y que una pieza de carne básica, pero bien asada, puede ser también todo un éxito.

Partiendo de esta premisa, García opina que dos elementos claves en el menú de estas fiestas deben ser una sopa o crema y, por otro lado, una pieza de carne asada. No descarta que un salpicón pueda servir de entrante. "Una carne asada es siempre un éxito. Las hay que no son especialmente caras. Un pollo relleno, una pularda o un capón son aves sencillas de hacer y baratas. Un pollo bien asado está buenísimo, al igual que uno relleno. No es necesario mucho más para que el comensal disfrute", especifica el cocinero.

Pollo relleno: la receta de Nochevieja más fácil para triunfar con los invitados

Para antes de la carne, cree que una buena opción puede ser una crema de castañas, "por ser original y hacer algo guay, sin necesidad de gastar tanto". "Hay dos opciones, o comprar las castañas de pelar congeladas y luego directamente asarlas y quitarles todo el agua, o asarlas tú directamente en casa -subo bastante el truco a Instagram-, y ya luego le haces un fondito de cebolla, le metes las castañas, añades un caldo de ave, trituras, le metes un poquito de nata si quieres, nuez de mantequilla... y entre una cosa y otra, tienes tu cremita de castañas", expresa.

Pero no se queda solo ahí el chef. Para los que quieran ir más allá, García propone que le añadan a esa crema de castañas un revuelto de setas. "El boletus es más caro, pero si le meten un champiñón, queda genial. Dos cosas relativamente baratas que quedan estupendamente juntas", confiesa.

Tronco de Navidad. El Cocinillas

¿Y de postre? Dani García opta por su favorito, el tronco de Navidad. "Puedes hacerlo, pero yo he de confesar que suelo comprarlo, ¿por qué no?", dice. Este tronco es un postre tradicional que ser sirve durante las navidades en países del centro de Europa, aunque es oriundo de Francia. En Internet hay miles de recetas para hacerlo como esta de nuestros compañeros de El Cocinillas, para aquellos valientes que lo prefieran antes que bajar al supermercado.

Sigue los temas que te interesan