Los restaurantes 'baratos' de la Guía Michelín en Málaga

Si eres de buen comer y te ha sobrado algo de dinero para darte un capricho este fin de semana hay miles de buenos restaurantes en la provincia de Málaga. Varios de ellos están en la Guía Michelín de 2022, pero no por ello son excesivamente caros. No te vamos a engañar, te va a costar más de 25 euros por persona como mínimo, salvo que solo comas pan, pero sus platos tienen una pinta maravillosa.

En la Guía Michelín dividen entre cuatro categorías de precio. Hemos escogido las dos más baratas y hay 16 restaurantes repartidos por la provincia en los que se puede disfrutar sin tener que dejarse la nómina completa del mes. Aquí te indicamos cuáles son, dónde están y qué es lo más caro y lo más barato de sus cartas. Ninguno de ellos tiene aún una estrella, pero será cuestión de tiempo.

Málaga capital

La Cosmo y La Cosmopolita

Un plato de La Cosmo

Son dos restaurantes impulsados por el cocinero Dani Carnero, que siempre está en las quinielas para obtener alguna estrella Michelín. La Cosmo está en la calle Císter, 11 y, según aparece en su web, el plato más barato de su carta es una Ostra a la candela por 7 euros, mientras que los dos más caros cuestan lo mismo: 25 euros por plato. Son la Lubina frita y el Entrecot empanado. La Cosmopolita es uno de los restaurantes clásicos del centro de Málaga. Está en la calle José Denis Belgrano, 3 y si quieres saber qué hay en su carta y sus precios tendrás que comprobarlo en persona porque no aparece su web.

Balausta

Balausta

Está ubicado en la calle Granada, en el interior del Hotel Palacio Solecio, un imponente edificio del siglo XVIII que ha sido afortunadamente restaurado hace poco para disfrute de malagueños y turistas. Sus chefs son José Carlos García, que tiene una estrella Michelín por el restaurante que lleva su nombre en el Muelle 1 y que no aparece en este artículo porque está en otro segmento de precio más elevado, y Marcos Granados. El plato más barato cuesta 3 euros, una croqueta, pero le va a saber a poco. El más caro de la carta sale por 38 euros y son unos Tagliatelle al burro con bogavante, hongos, trufa y parmesano.

Palodú

Palodú

Este restaurante está en Teatinos, en el Carril del Capitán número 3. Si quiere probar un poco de todo tienen dos menús degustación de 57 y 67 euros respectivamente en función del número de platos. Si prefiere tirar de carta tradicional y escoger algo concreto, lo más barato es el Bocata de ventresca de atún, papada ibérica y mayonesa de jalapeños por 12 euros, mientras que el plato con el precio más alto es el Pichón por 24 euros.

Candado Golf, La Taberna de Mike Palmer y Cávala

Cávala

Estos tres restaurantes también aparecen entre los seleccionados por la Guía Michelín en Málaga capital. Cávala está situado en la Alameda de Colón, 45 y, según indican algunos usuarios en la red, el precio medio por persona puede estar en unos 40 euros, dependiendo lógicamente de la comida que se pida y, sobre todo, de la bebida. No lo podemos comprobar on line porque no tienen web, por lo que habrá que ir en persona a degustar sus platos. Lo mismo ocurre con La Taberna de Mike Palmer, ubicado en el Camino de los Almendrales, y con Candado Golf, en el Club El Candado. Ambos tienen página web pero no detallan la carta.

Marbella

Erre & Urrechu

Erre & Urrechu

Está ubicado en el hotel Meliá Don Pepe de Marbella y la carta es bastante amplia, con la carne como principal protagonista. El plato más barato cuesta 3 euros y corresponde a una Anchoa en salazón del Cantábrico. Si no reparas en gastos y tiras de chequera sin problema también puedes encontrar 30 gramos de Caviar Imperial por 95 euros. Y si luego apetece un poco de carne, hay dos tipos de carne a la brasa que cuestan cada plato 160 euros. Uno es de raza frisona Tomahhawk y el otro de Black Angus Nebraska, siendo este último de un kilo.

Lobito de Mar

Lobito de Mar

Es uno de los numerosos restaurantes del cocinero malagueño Dani García. Está en la Avenida Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 178 y tiene una carta amplísima con todo tipo de precios. Como buscamos los extremos, lo más barato es una Concha Fina por 3,5 euros y entre lo más caro hay carne o pescado. Si prefiere carne tienen el Chuletón plancha de 600 gramos por 76 euros. Si es más de pescado está la Gallineta de Conil frita por 80 euros el kilo.

Casa Eladio

Casa Eladio

Es uno de los restaurantes más típicos de Marbella. De hecho, abrió sus puertas en 1965. Está en la calle Virgen de los Dolores, 6 y ofrecen un menú degustación por 60 o por 80 euros en función de los platos. Dentro de carta, lo más barato es una Ostra Gillardeu por 6 euros la unidad, mientras que si tiene el día espléndido puede pagar 30 euros por una Paletilla de cordero lechal glaseada.

Nerja

Sollun

Sollun

Ubicado en la calle Pintada, 9 de Nerja su chef es Juan Quintanilla. Tienen un menú degustación de 42 y de 55 euros. Dentro de carta, hay varios por 16 euros entre los que se encuentran salmón, pulpo, calamares o pastelas. El plato de mayor precio es el Palomo, arroz cremoso y puré de albaricoques secos y romero por 32 euros.

Oliva

Oliva

Está en la Plaza España número 2 y cuentan con un menú degustación de 57 euros formado por varios platos. Si se prefiere la carta, el plato más económico es uno de quesos nacionales por 9 euros mientras que los más caros son el Solomillo de vaca gallega y el Atún rojo de almadraba por 29,5 euros cada uno.

Fuengirola

Charolais

Charolais

Es uno de los restaurantes emblemáticos de Fuengirola y, en general, de la Costa del Sol. Fue abierto en 1994 y está en la calle Larga, 14. Tienen una carta tradicional con tendencias vascas. Su plato más barato cuesta 8 euros y son las Croquetas de la casa y el más caro son sus Kokotxas de merluza en salsa verde por 30 euros.

Ronda

Tragatá

Tragatá

El Tragatá es uno de los dos restaurantes del cocinero Benito Gómez en Ronda. El otro es el Bardal, que tiene dos estrellas Michelín y, por tanto, su tique medio es mayor. El Tragatá esta en la calle Nueva, 4 y su plato más económico es el Bollito de calamar con alioli y salsa brava por 5 euros, mientras que lo más caro que se puede encontrar en la carta son chuletas por 70 y 80 euros el kilo.

Gaucín

Platero & Co

Platero & Co

Este restaurante está en la calle Los Bancos número 9 en la localidad malagueña de Gaucín y está regentado por los holandeses Hellen Blott y Barry Smith. Puedes encontrar una Ensalada de la Huerta por 7,5 euros como opción más económica y un Carré de cordero por 25 euros como plato de mayor precio.

Vélez Málaga

Chinchín Puerto

Chinchin puerto

El Chinchín Puerto también aparece en la Guía Michelín de 2022 entre los mejores restaurantes de la provincia de Málaga. Está en el puerto deportivo de La Caleta de Vélez y no disponen de página en internet. Los autores de la Guía destacan que es "un restaurante familiar que basa su éxito en la calidad del producto (lo adquieren directamente en la lonja) y en su respeto por el sabor".

Sigue los temas que te interesan