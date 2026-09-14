Antonio, el vecino de Almogía que ha convertido su lucha contra el cáncer en una gran verbena solidaria

Cartel del evento y una imagen de Antonio. EEM

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Las claves Generado con IA Antonio Gómez, vecino de Almogía, ha superado un cáncer gracias a un tratamiento pionero con células CAR-T. Como agradecimiento, organiza una verbena solidaria el 3 de octubre junto a la Asociación Cultural de Los Moras. El evento busca recaudar fondos para el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y apoyar la investigación oncológica. La verbena contará con diez actuaciones musicales, venta de roscos, paella popular, sorteos y lazos solidarios.

Antonio Gómez es una de esas personas que dejan huella en su pueblo. Es presidente de la Asociación Cultural de Los Moras, alcalde de la Panda de Verdiales de Los Moras, director de una pastoral y promotor de numerosos proyectos culturales y sociales en esta pedanía del municipio malagueño de Almogía.

Querido y admirado en su localidad, lleva años al frente de iniciativas que han mantenido vivas las tradiciones de Almogía y han servido para unir a sus vecinos.

Hace unos años, sin embargo, tuvo que afrontar una grave enfermedad. Un cáncer que superó gracias a un tratamiento pionero de terapia con células CAR-T que resultó decisivo en su recuperación.

Fue precisamente durante ese proceso cuando se hizo a sí mismo una promesa. Si lograba salir adelante, haría algo importante por quienes estuvieran atravesando una situación parecida.

Ahora, tras superar la enfermedad, Antonio ha organizado junto a la Asociación Cultural de Los Moras una gran verbena solidaria para el próximo 3 de octubre.

El objetivo es recaudar fondos que se destinarán íntegramente al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA) , para apoyar la investigación oncológica y ayudar a que otras personas tengan la misma oportunidad que él tuvo.

Según cuenta, en cuanto los vecinos, amigos, comerciantes y empresas de la zona conocieron el proyecto, no tardaron en ofrecerle toda la ayuda posible para sacar adelante esta verbena solidaria.

Panda de Verdiales de Los Moras, de la que Antonio es alcalde. EEM

La prueba de ese respaldo es el propio programa de la verbena, que incluirá diez actuaciones musicales realizadas de forma totalmente altruista, con artistas y grupos que han querido poner su talento al servicio de la causa.

La fiesta solidaria se celebrará a partir de las 12.00 horas y contará con elaboración y venta de los tradicionales roscos del pueblo, servicio de barra, paella popular, sorteos de jamones y quesos y venta de lazos solidarios, entre otras muchas actividades.

Cada aportación se destinará a IBIMA para que la investigación contra el cáncer siga avanzando y que otras personas puedan tener la oportunidad que tuvo Antonio.