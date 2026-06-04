El pueblo español famoso por su enorme piscina municipal de aguas cristalinas: un oasis con apenas 2.400 habitantes

Las claves

Las claves Generado con IA Torreblascopedro, en Jaén, destaca por su enorme piscina municipal tipo playa, atrayendo a miles de visitantes cada verano. El complejo acuático cuenta con piscina principal, chiringuito, vestuarios, duchas y zonas verdes, convirtiéndose en un referente turístico. La piscina ha impulsado el empleo y el comercio local, además de ofrecer actividades como cine al aire libre y conciertos estivales. El pueblo también es punto de partida para rutas de senderismo por los ríos Guadalimar y Guadalquivir y la Vía Verde Baeza-Linares.

En la provincia de Jaén, a 50 kilómetros de la capital, existe un pueblo de 2.434 habitantes que ha logrado lo que pocos municipios de su tamaño consiguen: convertirse en destino turístico de referencia durante el verano. Su secreto es una inmensa piscina municipal que parece sacada de una postal caribeña.

Es el pueblo de Torreblascopedro. El complejo acuático, conocido como la Piscina Playa Municipal, ocupa un terreno de dos hectáreas y cuenta con una enorme piscina principal en forma de playa, gradualmente adaptada tanto a niños como a adultos.

El recinto cuenta con una piscina espectacular, chiringuito, vestuarios, duchas y zonas verdes. Su diseño moderno, que simula una entrada de playa, junto a la amplitud del espacio y la limpieza del entorno, hacen que muchos lo consideren una piscina de "cinco estrellas".

Desde su inauguración, el aforo ha estado completo prácticamente todos los días de apertura. En muchas jornadas, cientos de personas se quedaban sin poder entrar.

Llegaron autobuses cargados de familias desde Granada, Córdoba, Sevilla y Castilla-La Mancha; entre 300 y 400 visitantes diarios en las temporadas más concurridas.

Canal Sur se desplazó hasta esta piscina y sus reportajes dispararon aún más la demanda, convirtiendo a Torreblascopedro en uno de los destinos de interior más buscados del verano andaluz.

Los veranos en Torreblascopedro son sofocantes, y mucha gente de fuera llegaba al pueblo sin encontrar nada con lo que refrescarse. La solución fue apostar por algo diferente. El resultado, con una inversión de dos millones de euros, superó todas las previsiones.

Piscina de Torreblascopedro. Ayuntamiento

El complejo no se limita al baño. Durante los meses de verano se organizan ciclos de cine al aire libre, conciertos, actividades nocturnas y eventos temáticos que mantienen animado el pueblo bien entrada la noche.

La piscina ha generado empleo, ha dado vida al comercio local y ha puesto a Torreblascopedro en el mapa turístico de la provincia.

Situado en la confluencia de los ríos Guadalimar y Guadalquivir, el pueblo también ofrece rutas de senderismo por ambos cauces y la Vía Verde Baeza-Linares, que lo atraviesa de parte a parte.