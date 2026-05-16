El pueblo medieval donde se come muy bien y puedes recorrer a pie: con 2.500 habitantes y un bonito castillo

Las claves

Las claves Generado con IA Bedmar es un pueblo de 2.500 habitantes en Jaén, conocido por su patrimonio histórico y su entorno natural en plena Sierra Mágina. Destacan el Palacio del Marqués de Viana, del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural, y el Castillo Nuevo de Bedmar, con origen musulmán y valor defensivo. El pueblo ofrece paisajes como el nacimiento del Río Cuadros, el Valle de Bedmar y la Serrezuela, ideales para el senderismo y el contacto con la naturaleza. La gastronomía local mantiene recetas tradicionales como espinacas guisadas, andrajos, embutidos y dulces típicos de festividades.

Entre montañas cubiertas de olivos y paisajes verdes pocos habituales en la provincia de Jaén se encuentra Bedmar, un pequeño pueblo de 2.500 habitantes situado en plena Sierra Mágina que destaca por su patrimonio histórico, sus parajes naturales y el ambiente tranquilo de los municipios del interior andaluz.

Uno de los lugares más llamativos del entorno es el Palacio del Marqués de Viana, situado en el antiguo señorío Garcíez y considerado uno de los edificios históricos más importantes de la comarca. El palacio comenzó a levantarse en 1549 por iniciativa de Día Sánchez de Quesada y Leonor de Acuña y, aunque originalmente presentaba elementos góticos, fue ampliándose durante los siglos posteriores con influencias renacentistas y barrocas.

El edificio se organiza alrededor de un elegante patio rectangular con galerías decoradas en mármol y destaca especialmente por su entrada, formada por pilastras de estilo jónico y detalles tallados en piedra. En su interior todavía sobresalen algunos espacios como la gran escalera y varios salones decorados.

A pesar del deterioro provocado por el paso del tiempo y años de abandono, el Palacio del Marqués de Viana continúa siendo uno de los símbolos patrimoniales de la zona y fue declarado Bien de Interés Cultural en 2006.

Además del palacio, Bedmar conserva otro de sus grandes símbolos históricos, el Castillo Nuevo de Bedmar, una fortaleza situada sobre un peñasco desde el que domina gran parte del valle y del entorno de Sierra Mágina.

Su origen se remonta a época musulmana, aunque la actual construcción comenzó a levantarse en 1411 bajo la Orden de Santiago tras varios ataques sufridos. Gracias a su posición estratégica, el castillo tuvo una gran importancia defensiva durante los enfrentamientos entre los reinos cristianos y nazaríes. Hoy todavía se conservan restos de murallas, antiguos aljibes y parte del Castillo Viejo.

Pero Bedmar no solo destaca por su historia. El pueblo también está rodeado de algunos de los parajes naturales más vivos de Sierra Mágina. Uno de los más conocidos es el nacimiento del Río Cuadros, también llamado Senda de los Adelfares, un recorrido natural que atraviesa un enorme bosque formado por adelfas y vegetación junto al agua.

Este entorno, considerado uno de los mejor conservados del sur de España, se ha convertido en uno de los principales atractivos para quienes visitan la zona. Muy cerca se encuentra además el Santuario de la Virgen de Cuadros, rodeado de naturaleza y situado en uno de los rincones más tranquilos del municipio.

Otro de los paisajes más característicos del entorno es el Valle de Bedmar, donde aparecen huertas tradicionales y laderas cubiertas de pinares, tejos y vegetación típica de montaña. A esto se suma la Serrezuela de Bedmar, conocida por sus amplias formaciones de esparto y sus rutas de senderismo por la naturaleza.

La gastronomía es otro de los aspectos más reconocibles del pueblo. En Bedmar siguen muy presentes las recetas tradicionales de SierraMágina, especialmente aquellas ligadas a los productos de la huerta y la matanza. Entre los otros platos más conocidos destacan las espinacas guisadas, los espárragos en salsa, las habas tiernas o los tradicionales andrajos.

También son típicos los embutidos y las elaboraciones como la morcilla de cebolla, la butifarra o el relleno que suele acompañar al cocido. Durante algunas celebraciones todavía se conservan recetas tradicionales como los hornazos de Pascua o los roscos de San Marcos.