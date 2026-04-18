El pueblo medieval perfecto para recorrer a pie: con 500 habitantes y un impresionante castillo del siglo XIII

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Las claves Generado con IA Hornos de Segura es un pueblo andaluz de apenas 500 habitantes, situado en una roca en pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Su castillo medieval, construido entre los siglos XIII y XIV sobre una base musulmana, fue clave para controlar el territorio y proteger el valle alto del Guadalquivir. El castillo alberga actualmente el Cosmolarium, un centro de divulgación astronómica ideal para la observación de estrellas por la baja contaminación lumínica de la zona. El trazado urbano mantiene su estructura medieval, con calles estrechas y empinadas, conservando murallas, accesos defensivos y edificios históricos como la iglesia gótica de Nuestra Señora de la Asunción.

En el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas hay un lugar que sorprende incluso antes de pisarlo. Desde la distancia, parece imposible: un pequeño pueblo blanco ubicado en una roca, como si desafiara la gravedad.

Ese lugar es Hornos de Segura, una de las villas más singulares de Andalucía. Apenas supera el medio millar de habitantes, pero su historia, su paisaje y su silueta lo convierten en uno de los lugares más impactantes del sur de España.

Hornos no se levantó por casualidad. Su ubicación responde a una estrategia clara: controlar el territorio. Durante la Edad Media, este enclave formaba parte de una red de fortalezas que protegían la Sierra de Segura. Su castillo, construido entre los siglos XIII y XIV sobre una antigua base musulmana, tenía una función clave: vigilar el valle alto del Guadalquivir y proteger a la población.

El castillo es el corazón del pueblo. Se alza en lo más alto de la montaña y organiza todo el trazado urbano a su alrededor. Sus elementos responden a la arquitectura militar medieval: torre del homenaje, murallas adaptadas al terreno, torreones defensivos y un aljibe de origen islámico. Todo ello construido para aprovechar la propia roca, lo que lo convertía en una fortaleza difícil de conquistar.

Sin embargo, lo que hace único a Hornos de Segura no es solo su pasado. Hoy, el castillo alberga el Cosmolarium, un centro de divulgación astronómica con planetario y observatorio. Desde un lugar que durante siglos sirvió para vigilar enemigos, ahora se observa el cielo. La zona, con escasa contaminación lumínica, es especialmente adecuada para la observación de estrellas.

Pasear por Hornos es recorrer un trazado que mantiene su lógica original. Calles estrechas, empinadas e irregulares ascienden hacia el castillo, mientras las casas se adaptan a la ladera del peñasco. El conjunto conserva restos de murallas y accesos defensivos, y ha sido reconocida como conjunto histórico por su valor patrimonial.

Entre sus edificios destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico, levantada tras la conquista cristiana y vinculada a la Orden de Santiago, que tuvo un papel clave en el control del territorio durante siglos.

Hornos de Segura no es solo un pueblo bonito. Es un lugar que conserva su sentido original: un enclave estratégico convertido en testimonio vivo de la historia. Un sitio donde la arquitectura, el paisaje y el pasado siguen conectados, y donde un castillo medieval ha encontrado una nueva forma de mirar al mundo: a través de las estrellas.