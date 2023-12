Kitt, Herbie, Luigi,… Conoce a los protagonistas de la exposición ‘Coches de Cine’ del MAM

El mundo del cine ha entrado de lleno en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. En esta ocasión, los protagonistas no son los propios actores y actrices de las películas sino que llevan cuatro ruedas.

La exposición ‘Coches de Cine’, organizada por el MAM en colaboración con Eurocrea, Elcochefantastico.info, Marbella Classic Center y Miss Cadillac Eventos, acoge los vehículos más famosos que hemos podido ver en las grandes producciones cinematográficas.

Batman vs. Superman

El Batmóvil (conocido por el original Batmobile o Batimóvil en otras traducciones al español) es un vehículo único que incorpora la última tecnología y que es utilizado por Batman en su lucha contra el crimen.

El coche de Batman.

Cars (Luigi)

Luigi es un personaje de las películas Cars, Cars 2 y Cars 3. Es el dueño de la tienda de neumáticos de Radiador Springs. Lleva su negocio junto a su mejor amigo Guido. Es de origen italiano. Es un gran fanático de los ferraris como se muestra en la película.

Cars (Tío Topolino)

El tío Topolino es un vendedor de neumáticos que reside en el pequeño pueblo de Carsoli cerca de la ciudad de Porto Corsa, Italia. Es tío de Luigi y sirvió como mentor de Luigi y Guido, quienes más tarde abrirían su propia tienda de llantas en la ciudad de Radiator Springs.

Coches de la película Cars.

El Coche Fantástico

El primer episodio de 'El Coche Fantástico' se emitió en 1982. Kitt estaba basado en un Pontiac Firebird Trans-Am V8 de tercera generación, un coche que fue lanzado en 1982 por General Motors y que se convirtió en uno de los modelos más conocidos del planeta gracias a la serie.

En la ficción, fue un prototipo modificado con todo tipo de artilugios para ayudar a Michael Knight en sus misiones.

El coche fantástico.

Herbie: A tope

Herbie ha estado en seis películas de Disney, la primera de ellas en 1968, llamada ‘Ahí va ese bolido’. Tras esa producción, vino ‘Herbie Rides Again’ en 1974, ‘Herbie goes to Monte Carlo’ en 1977 y ‘Herbie goes Bananas’ en 1980.

En 1997, la historia tuvo su primer remake televisivo con el mismo título de la primera película, y la última vez fue con la mencionada ‘Herbie: A tope’, de 2005, con la actriz Lindsay Lohan.

El coche de Herbie.

Loca Academia de Policía

Son varios los modelos de coches de policía los que han pasado por las diferentes entregas de Loca Academia de Policía. Y uno de ellos es este Ford LTD Crown Victoria.

Loca Academia de Policía es una serie de películas de comedia estadounidense, las primeras seis se realizaron en la década de 1980. La serie se abrió con Loca Academia de Policía (1984), que comenzó con la premisa de que un nuevo alcalde había anunciado una política que requería al departamento de policía aceptar a todos los reclutas dispuestos. La película siguió a un grupo de reclutas inadaptados en sus intentos de demostrar que son capaces de ser agentes de policía.

007. Goldfinger

Goldfinger, la tercera entrega de James Bond, desató la 'Bondmanía'. Este fue el punto de partida de un fenómeno mundial que consagró al agente más carismático del cine como icono cultural.

Junto a esta entrega y el modelo de Aston Martin hay una historia curiosa. La marca había lanzado en 1958 su DB4, tal y como el que se puede ver en la exposición.

A Aston Martin le interesaba promocionar el DB5 dándolo a conocer en la película. Pero el modelo todavía no estaba listo cuando ‘Goldfinger’ fue rodada. La solución para ello fue tomar un DB4 Series V y que el DB5 tuviera todo el protagonismo, que ya estaba a la venta cuando se estrenó la película en 1964.

El coche de Goldfinger.

Titanic

El Renault Type CB Coupe de Ville fue el único vehículo que transportaba el Titanic. Un modelo similar al que se puede ver en ‘Coches de Cine’ del MAM.

Este vehículo también tuvo su momento de protagonismo cuando Jack y Rose dan rienda suelta a su amor en la parte trasera del coche.

El coche que se utiliza en Titanic.

