Herido por arma blanca en el Centro de Málaga capital

Un hombre de 30 años ha resultado herido "con algún objeto cortante" a primera hora de la tarde de este viernes en el Centro de Málaga en lo que parece haber sido un enfrentamiento con varias personas, según confirma la Policía Nacional.

Pese a la alerta inicial, las heridas sufridas por la víctima no parece ser de gravedad, motivo por el cual no se teme por su vida, han indicado estas mismas fuentes. Por el momento, precisan desde la Policía, no ha detenidos.

Ha sido alrededor de las 16:20 horas de este viernes cuando un vecino de la zona ha llamado al servicio Emergencias 112 Andalucía para informar de la presencia de una persona que estaba herida y que, presuntamente, había sido "apuñalada". Los hechos han ocurrido en la zona de la Cruz Verde.

Ante la gravedad inicial de los hechos relatados, el 112 ha dado aviso a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, que se han personado en la zona. El hombre presuntamente agredido ha sido trasladado al Hospital Regional de Málaga.

