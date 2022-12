Alexa ya conoce secretos del cantante malagueño Pablo Alborán: así puede desvelártelos

¿Quién no le ha preguntado alguna vez una absurdez a Alexa? Alexa, cántame algo; Alexa, cuéntame un chiste; Alexa, dime que me quieres... Y si no la tienes, seguro que has pasado por el stand de cualquier superficie comercial y le has preguntado. No nos engañes. La cuestión es que la asistente virtual de Amazon tiene recursos para responderte a casi todo. Desde la edad de Antonio Banderas al tiempo que hace hoy en Málaga.

Sin embargo, añadíamos el "casi" porque aún se le iban algunos detalles que no figuraban en la red, como secretos de determinados artistas. En colaboración con Amazon Music, desde este jueves los fans del malagueño Pablo Alborán podrán pasarlo en grande con la asistente, que ofrece por primera vez una experiencia muy especial para ellos con la que podrán descubrir algunos de sus secretos mejor guardados.

Los seguidores que cuenten con una Alexa podrán decirle "Alexa, dime un secreto de Pablo Alborán". A partir de aquí, se activará un juego de tres preguntas solo aptas para fans que si se aciertan desvelarán un secreto. La misma opción está disponible también con el cantante sevillano Beret diciendo "Alexa, dime un secreto de Beret".

También está disponible la opción de probar "Alexa, ¿qué sabes de Pablo Alborán?", para conocer algo más del cantante o, si quieres escuchar su último álbum, La cu4rta hoja, puedes decir "Alexa, reproduce La cuarta hoja de Pablo Alborán". Desde Amazon aseguran que muy pronto serán más los artistas que se sumarán a esta experiencia y de los que podremos conocer más secretos.

