Estos son los 6 mejores sitios para tapear en Málaga: de Casa Lola a La Pechá

Ahora que llega septiembre siempre es todo un planazo salir a dar un paseo con la familia o los amigos y acabar la jornada con una buena ronda de tapas. Frías o calientes, este manjar en pequeñas dosis tan típico de nuestro país siempre es una buena opción cuando tu grupo no se decanta por qué comer. Pero ojo, no en todos sitios se tapea bien. Es por ello por lo que desde EL ESPAÑOL de Málaga te dejamos una selección de los mejores lugares donde puedes tapear en la ciudad de Málaga:

Casa Lola

Típica tasca tradicional que no te falla. Hay cinco restaurantes diferentes repartidos por todo el Centro de Málaga (c. Granada, c. Strachan y plaza Uncibay) y dos en Marbella. La clave de estos restaurantes es que comes bien sin tener que hacer un gran esfuerzo económico. Su tapa de ensaladilla rusa o la de porra antequerana con la minihamburguesa de presa ibérica, todo un espectáculo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa Lola Uncibay (@casalolauncibay)

La Pechá

Otra taberna auténtica 'malaguita' en pleno barrio del Soho. Lleva un poquito de Málaga hasta en el nombre. Es pequeñito, por lo que a veces puede resultar difícil conseguir una mesa o un hueco en la barra. La ensaladilla rusa con mayonesa sabor huevo frito, las tostas de sardinas ahumadas con queso payoyo o el atún con tomate picante, unas joyas. Las tapas, aquí "mijillas" -así las llaman-, son económicas y tienen buenas proporciones. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aquí comemos Málaga (@aquicomemosmalaga)

Tabanco Mitjana

Con muy buena ubicación, en Calle Ángel, 3, a escasos metros de Calle Granada, se encuentra este bar, donde te atienden rápido y con mucha amabilidad. Hay tapas de todo tipo, pero te recomendamos especialmente sus huevos rotos, las croquetas y las albóndigas. El minicampero también está espectacular. Si estás dando un paseo por el Centro de Málaga y quieres llenar el estómago, este es tu sitio. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tabanco Mitjana (@tabancomitjana)

El Terrazeo del Guinda En la Avenida del Obispo Ángel Herrera Oria, este restaurante tradicional y familiar lo tiene todo para que comas a gusto: tapas consistentes y buena calidad precio. Muy recomendadas son las croquetas y la ensaladilla rusa, así como su amplia variedad de fritura de pescado, en raciones. La ensalada El Guinda, otro plato recomendado.

Tapa de 'El Terrazeo del Guinda'. El Terrazeo del Guinda. TapeArte En Calle José Iturbi encontrarás este local de barrio con una propuesta gourmet. Del crujiente de langostinos a la tapa de queso camembert, una amplia variedad de tapitas están disponibles para ser degustadas en este restaurante que, aunque su nombre de a entender que solo es una tapería, tiene otro tipo de comida en grandes cantidades para todos los gustos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Manuel Navarro Collado (@tapearte) María Tormentos En la Avenida de Gregorio Prieto, en Teatinos, encontramos María Tormentos, un lugar bonito y con mucho encanto -es muy bonito por dentro, pero pequeño, como le ocurre a La Pechá-. Su éxito se centra en sus variados montaditos por apenas dos euros y cincuenta céntimos como máximo. Buenos, bonitos y baratos, como se suele decir. Pollo asado con alioli y pimientos, burger o pinchos de gambas. Hay tanta variedad que ya depende de tu gusto. También tienes ensaladas o patatas para acompañar. Las de beicon y cheddar, brutales. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒐𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 (@mariatormentos)

