Una afección en la garganta obliga al malagueño Pablo Alborán a posponer conciertos de su gira

Pablo Alborán estaba pletórico. La gira de teatros con la que llevaban tantos años soñando sus fans y el propio Alborán estaba yendo de maravilla con conciertos llenos hasta la bandera. Sin embargo, el malagueño ha tenido que hacer un parón por problemas de salud.

El cantante publicaba este miércoles que estaba "muy triste" por tener que posponer los dos conciertos que tenía en Zaragoza por una afección en la garganta. "Mi médico me ha recomendado reposo absoluto. Me da mucha rabia no haber podido avisar antes", escribía el malagueño en sus redes sociales.

Los conciertos, que se iban a celebrar el 27 y el 28 de abril, pasan a las fechas del 29 y el 30 de mayo. Una decisión que celebran los seguidores zaragozanos del artista, porque al menos ha habido rapidez por parte de la organización para reagendar la fecha.

Sin embargo, el esfuerzo del malagueño por intentar defender el concierto ha provocado que el comunicado de la posposición salga tarde para algunas fans que venían de otros países como Italia, Francia o Argentina. "Estoy muy triste, acababa de bajar del avión cuando leí la noticia", cuenta una de sus seguidoras italianas que, pese a todo, le desea una pronta mejoría al artista.

Para devolver las entradas adquiridas vía web en caso de no poder acudir a la nueva fecha se debe escribir al correo electrónico taquilla@zaragozacultural.com adjuntando las entradas recibidas al realizar la compra. Las entradas adquiridas en las taquillas del Auditorio serán devueltas en el mismo lugar. Si pueden acudir a la nueva fecha, las entradas antiguas valdrán sin ningún tipo de problemas.

Cabe recordar que el malagueño pasará por la ciudad de Málaga en el mes de junio. En concreto, del lunes 20 al miércoles 22. Las entradas se agotaron en cuestión de minutos cuando se pusieron a la venta el pasado mes de diciembre, lo que demuestra que Málaga sigue queriendo al artista como el primer día.

