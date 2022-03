De Camela a Juanma Moreno: nadie se pierde la gran fiesta del cine en Málaga

Si la pandemia había arrebatado algo a los actores eso eran las alfombras rojas, ese lugar donde se luce con glamur el terciopelo de ese traje de Dior, las transparencias de ese Yolancris y la mejor de las sonrisas. Porque sí, en el Festival de cine de Málaga se han visto muchas sonrisas.

Si en algo han coincidido todos los que han desfilado por la red carpet es que sienten amor infinito por Málaga y su festival. En el caso del actor José Lamuño, ha perdido la cuenta de cuántas veces ha paseado por la alfombra del Cervantes. "Doce por lo menos, es un festival que se supera cada año y se vive siempre con la ilusión del principio".

✨El actor y modelo @Jose_Lamuno también nos acompaña esta noche de inauguración del #25FestivalMálaga, ¡bienvenido! pic.twitter.com/pzHF61edSr — Festival de Málaga (@festivalmalaga) March 18, 2022

Para otros, como Guitarricadelafuente, era la primera vez que lo visitaban. "A Málaga he venido mucho, pero es la primera vez que vivo este festival y tengo que reconocer que es mi primera alfombra", confesaba con una sonrisa el joven artista que lucía uno de los looks más informales de la noche vestido de Prada.

Los músicos han disfrutado mucho de su paso por la alfombra roja. Especialmente Manolo García, que llegó incluso a firmar autógrafos y sacarse selfies con los periodistas. Encantado con la ciudad, está deseando volver a tocar en julio en el Auditorio Municipal soñando con vivir de nuevo algo parecido a lo que vivió en su primer concierto con 'El último de la fila' en La Malagueta.

Manolo García. Ana Belén Fdez

"Me he vuelto a poner una camisa blanca, como hacía por aquellos tiempos. Parece que vengo de boda, pero me ha dado así, normalmente, suelo elegir camisetas y ya", dice el artista, que cree que no termina de entender el revuelo mediático a veces: "Nosotros no somos dioses, la diosa es la música que nos ilumina a todos". Así, cree que una buena banda sonora es fundamental en una película, "el cine y la música son hermanas, sería una cosa totalmente distinta".

Tranquilo y agradecido paseaba por el Carpena el presentador de la gala, el malagueño Pepón Nieto. "Es todo un honor", expresaba. Tras él también desfilaron clásicos como Carlos Bardem, que aplaudía la decisión de inaugurar el 25º festival en el Carpena, "para que más gente lo disfrute", aunque reconoce tener un especial cariño al Cervantes. "Acabo de terminar el rodaje de una serie norteamericana de la que no puedo contar nada, pero no podíamos faltar hoy", declara.

Otra actriz que nunca se pierde el festival es Vanesa Romero, a la que muchos recordarán por su papel en 'La que se avecina'. Sin embargo, esta vez llegaba al festival con un brillo especial en los ojos tras dirigir su primer corto, con guion propio.

Vanesa Romero. Gtres

"No hemos podido presentar 'Un día de mierda' en esta edición por tiempo, pero ojalá podamos el año que viene y pueda volver contando lo feliz que estamos con la acogida", cuenta Romero que tuvo un rodaje caótico de su cortometraje, muy acorde a su nombre. "Tuvimos sol, lluvia, arcoíris, tormentón... creo que tuvimos todos los fenómenos meteorológicos que existen", cuenta entre risas.

Camela arrasa allá por donde va. El dúo que conforman Mari Ángeles y Dioni tienen el amor de toda España con sus míticas canciones. Vendrán a Málaga en mayo en el marco de su gira 25+1 "y no podemos sentirnos más afortunados por ello". Han disfrutado mucho cantando en "uno de los festivales más importantes de España". "Nosotros pusimos canción original a 'A través de mi ventana' y es algo muy bonito. Cuando la escuchan en la película los que nos conocen nos la mandan alucinando por mensajes", dice Mari Ángeles.

Pero si alguien levantó pasiones ese fue el protagonista de la serie turca 'Love is in the air', Keren Bürsim, que se dio un baño de multitudes. Chapurreó español y se lo pasó en grande. Sus seguidoras crearon incluso un hashtag propio, '#KeremMalagaFest' para no perderse nada sobre su visita a Málaga.

La locura por el actor de 'Love is in the air'. Ana Belén Fernández

De igual forma, la locutora Carolina Iglesias, una de las más coloridas de la noche, se mostraba feliz por poder grabar mañana un nuevo episodio de 'Estirando el chicle' en el Carpena. "Creo que vienen 3.000 personas, el aforo más grande que creo que hemos hecho de momento", dice la gallega, que ha venido dispuesta a disfrutar del festival de principio a fin. "Encima me han dicho que he venido uno de los mejores días", presume entre risas.

La de Galicia se embarcó en 'Estirando el chicle' "porque tenía muchas ganas de hacer cosas que me llenaran y no encontraba el sitio". "Al final hemos encontrado un lugar donde todos nos podemos expresar libremente, sobre todo las mujeres, que ya hacía falta un sitio sin tanto prejuicio. Que si tengo que decir que tengo la regla no me tengo que cortar, si la tengo, la tengo. Es lo que hay", zanja.

Brotando poco a poco en las alfombras está Pol Hermoso, al que ya vimos como Uri en Merlí y que ha presentado Libélulas junto a Milena Smit. El joven actor nos ha confesado que está deseando que la gente siga descubriendo 'Alba', la nueva serie de Atresmedia, donde interpreta a un violador, un papel algo complicado de afrontar.

"Te llevas poco de personajes como este, pero en el fondo te llevas el hecho de construir un papel desde cero. Con 'Alba' no estamos haciendo ciencia ficción, sino un hecho que por desgracia pasa miles de veces en el mundo. No tratamos de educar a nadie, pero sí de remover y concienciar de lo que estamos viviendo", zanja.

Foto institucional: Juan Antonio Vigar, Francisco de la Torre, Juanma Moreno, Miquel Iceta, Patricia del Pozo y Francisco Salado, en el 'photocall' del Festival de Cine de Málaga. EP

Por su parte, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno ha sido uno de los últimos en cruzar la alfombra, acompañado del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, Francis Salado, Miquel Iceta, Patricia del Pozo y Juan Antonio Vigar, así como de su mujer.

Asegura que la vuelta con fuerza a la normalidad del Festival de Málaga es siempre una "buena noticia". "Es un orgullo que el festival de nuestra tierra se haya convertido en uno de los mejores del mundo, hoy hablar de cine español es hablar de Málaga. Esperamos que siga prosperando esta industria audiovisual tan importante para nuestros talentos", expresa.

Sigue los temas que te interesan