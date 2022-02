Antonio Banderas será el primero en abrir 'Las tres puertas' de María Casado junto a Carmen Posadas

Antonio Banderas será el primero en abrir Las tres puertas, el nuevo programa de María Casado en La 1 producido por RTVE y Teatro Soho Televisión. El actor será entrevistado este miércoles en el espacio dedicado a entrevistas, inspirado en formatos como The Oprah Conversation o My next guest con David Letterman. La escritora Carmen Posadas también charlará un rato con la presentadora.

La aparición del intérprete y la autora en el primer programa se ha desvelado esta semana durante una rueda de prensa a medios en el Centro de Producción de RTVE Catalunya (donde se graba). Casado conversará también con el doctor Mario Alonso Puig durante el nuevo espacio televisivo donde actuará la cantante de moda Nathy Peluso y la joven poeta Sara Búho.

Las tres puertas se estrenará en La 1 este miércoles a las 22:40 y tendrá al actor malagueño como primer invitado, quien actualmente dirige y protagoniza el musical Company con música y letra de Stephen Sondheim y libreto de George Furth en el Teatro del Soho, en Málaga.

Realizado en directo desde el Estudio 6 de Sant Cugat, los elementos escénicos vestirán el plató cada semana de forma distinta con un paisaje evocador y vivencial. En el primer programa, como no podía ser de otra forma, habrá tres puertas que generan un conjunto de habitaciones de luz y tul.

El diseño es el reflejo de un viaje que empieza, aparentemente simple, pero con varias capas de profundidad. Contará además con un espacio para las actuaciones musicales en directo y el archivo de Radio Televisión Española será un elemento destacado.

En el acto en Barcelona, la directora de originales de RTVE Ana María Bordas ha reconocido esta semana que María Casado era "la persona idónea porque tiene un don, sabe llevar a los personajes, guiarlos, darles tranquilidad, sacar las experiencias sin ser ella la protagonista".

La periodista ha destacado el papel fundamental que el Archivo de RTVE tendrá en el programa. "La idea de recuperar a personajes que ya no están, y que desgraciadamente no van a poder estar en Las tres puertas, pero nos apetece que esa alma nos acompañe durante las noches y ver cómo eran esas entrevistas", ha destacado.

Para Casado, este proyecto supone el reto "más apasionante" de su vida. De hecho, nace de "muchas conversaciones con Antonio sobre cómo hemos perdido la charla serena en televisión; con humildad y valentía queremos volver a abrir esa puerta", reconoció la semana pasada.

El nombre del programa responde a las tres puertas o filtros de Sócrates, las tres preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo. ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Aporta algo? En el programa, atravesar esas tres puertas será imprescindible para darle el verdadero valor a la palabra.

