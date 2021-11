Una historia animada de Navidad con la Catedral de Málaga como protagonista: así es el video mapping

Cientos de personas se han concentrado pasadas las 19:00 frente a la torre sur de la Catedral de Málaga. Unos 600 curiosos, según la Policía Local, han querido ver el vídeo mapping navideño anunciado a bombo y platillo por el Ayuntamiento. Muchos habían visto una imagen de las proyecciones que rulaba por Twitter (y es cierto que eran horribles; al final han resultado ser las pruebas).

Un niño en primera fila preparaba su cámara para grabar y hacer fotografías mientras una cuenta atrás de 60 segundos anunciaba la inminente proyección. "¿No os parece mágico", decía una voz al inicio. Desde unos Reyes Magos en 3D a una lluvia de nieve, fuegos artificiales o un árbol decorado: el vídeo mapping muestra durante cinco minutos una historia animada de la Navidad con la Catedral como absoluta protagonista.

La torre sur del monumento malagueño lucirá así de iluminada hasta principios de año. Para ello se estará utilizando una tecnología avanzada de proyección láser con una carta de infografías en dos y tres dimensiones para completar un espectáculo único y de gran formato.

Una imagen de las coloridas proyecciones en la Catedral.

Las coloridas proyecciones tienen 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Necesita seis estructuras de acero para equipos en altura y cuenta con máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación y focos antiaéreos. Al final del vídeo mapping, el público podrá observar unas plantas enredaderas creciendo en la torre sur del espacio monumental.

Los pases de este evento visual y de sonido, en el que se ofrecerán imágenes navideñas de diferente tipo, tendrán lugar entre las 19:00 y las 22:00. Entre ellas, escenas del Nacimiento de Jesús y un pasaje en el que la torre es construida desde su inicio piedra a piedra "con espectaculares efectos en 3 dimensiones". Sin duda, esa ha sido el momento que más impresionado al público.

Unas estudiantes de máster, naturales de Cáceres, han asistido a la abarrotada presentación del video mapping. Viven en el centro y les encanta la Navidad. A ellas particularmente les ha gustado el espectáculo de luces. Otros muchos han aprovechado para hacer un selfi frente a las proyecciones donde el Consistorio deseaba felices fiestas.

Otra foto del vídeo mapping. I. V.

De Sevilla a la Navidad malagueña

Rosario Fernández y Ángel García han venido desde Sevilla expresamente para ver el alumbrado de Navidad este fin de semana. La pareja tenía planeado asistir al primer pase del vídeo mapping desde hacía varios días. "Nos ha parecido espectacular y muy bonito. Esto te da alegría y te da vida", ha destacado Rosario.

Para estos sevillanos, es su primera vez en la capital en está época del año. "Nos vamos súper contentos. No la conocíamos en Navidad. La gente viene de muchos sitios para ver el alumbrado. Nos hemos quedado flipados", han reconocido.

Entre los asistentes estaba la malagueña Ana María García, que no ha había visto en redes la proyección fake en la torre sur de la Catedral de colores chillones que había circulado por las redes sociales. Venía acompañada de su familia y otra pareja de amigos. "Me ha sorprendido gratamente y me ha entretenido. Me ha recordado a lo que que se hizo en la Alcazaba hace unos años", ha señalado.

Guste o no, la Navidad ha aterrizado por completo en Málaga. Como ya ocurrió en el encendido del alumbrado o la inauguración del jardín navideño en La Concepción este fin de semana, en este evento también ha habido aglomeraciones y muchos no se han puesto la mascarilla en plena escalada de la Covid en la provincia.

