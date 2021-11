¿Quieres ver la torre de la Catedral de Málaga acabada? Podrás hacerlo esta Navidad gracias a la tecnología láser

Málaga quiere seguir siendo referencia en su ya tradicional espectáculo de luces y sonido de Navidad. El encendido del alumbrado tendrá lugar el próximo viernes 26 de noviembre, a las 19:00, siendo la encargada de pulsar el botón la periodista y presentadora María Casado. Un personaje que viene a seguir la estela dejada en 2019, antes de la pandemia de la Covid, por Antonio Banderas.

Los detalles celosamente guardados hasta la fecha han sido desvelados este jueves por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, que ha estado acompañada, entre otros, por representantes del sector hostelero y hotelero de la capital de la Costa del Sol.

Entre las sorpresas más evidentes está la utilización de la Catedral como protagonista del espectáculo navideño. Según ha explicado la edil, la propuesta consiste en proyectar un video mapping sobre la torre inacabada. Para ello se va a utilizar una tecnología avanzada de proyección láser con una carta de infografías en dos y tres dimensiones para completar "un espectáculo único" y de gran formato.

De acuerdo con la información aportada, los pases de este evento visual y de sonido, en el que se ofrecerán imágenes navideñas de diferente tipo, tendrán lugar entre las 19:00 y las 22:00. Entre ellas, escenas del Nacimiento de Jesús y un pasaje en el que la torre es construida desde su inicio piedra a piedra "con espectaculares efectos en 3 dimensiones". También habrá efectos de nieve y noche.

Las proyecciones de la Catedral se posponen al domingo 28 de noviembre. Las mismas tendrán 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Necesitará seis estructuras de acero para equipos en altura y contará con máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos...

Lo que ha eludido Porras es precisar las horas exactas de los pases de la Catedral ni de los previstos para seguir el espectáculo de luz y sonido de la calle Larios. Según ha precisado, el objetivo es, como ya se hizo el año pasado, "evitar aglomeraciones".

"Cualquier persona tiene que ser responsable y deben cumplir las medidas", ha pedido la concejala, quien ha señalado que el espectáculo se adaptará a cualquier "restricción" sanitaria si fuese acordada por la Junta de Andalucía ante un eventual empeoramiento.

En Larios se mantiene la apuesta por El Bosque de Navidad, que durante 40 días volverá a ser el epicentro de la Navidad en la capital de la Costa del Sol. Está compuesto 22 arcos de tipo ojival de 11 metros entre ejes y de 12,8 metros de altura. La iluminación de los mismos dispone de 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz.

En cuanto a la música que sonará en cada uno de los pases, habrá cuatro temas interpretados por la Orquesta Filarmónica de Málaga (Jingle Bells, Campana sobre Campana, Gatatumba y Una pandereta suena), a los que se sumarán el All I Want for Chirstmas is you, de Mariah Carey; el En Navidad, de Javián, Álex, David Bustamante y Academia OT con Rosanna, y el Never back down de Two Step from Hell.

Dos escenarios de luces en San Juan

Más allá de Larios, la calle San Juan acogerá otra de las grandes novedades de este año, al disponer de dos espacios diferenciados. El primero lucirá el llamado ‘Salón de Arañas’, que contará con 24 lámparas barrocas de gran formato y 12 bombillas cálidas por lámpara; el segundo, el Jardín Encantado, que incluye una performance bucólica recordando un cielo vegetal iluminado.

Aunque el casco histórico se mantiene como el gran protagonista del espectáculo de este año, las luces de Navidad llegan a 500 calles en toda la ciudad. De ellas, más de 80 localizadas en el Centro.

Una de las razones puestas sobre la mesa por el Ayuntamiento para apostar por este tipo de eventos tiene que ver con la necesidad de potenciar la actividad comercial y hostelera de la ciudad. De hecho, el presidente de Mahos, Javier Frutos, ha puesto de relieve la importancia que tiene para los restaurantes y bares las fiestas navideñas, más aún en un momento de especial dificultad como el que se viene arrastrando como consecuencia de la Covid.

