De San Juan a la Catedral: 5 escenarios que no puedes perderte esta Navidad en el centro de Málaga

Llegó el día. Es 26 de noviembre, lo que indica que las calles de Málaga comenzarán a encender su alumbrado navideño a lo largo de esta tarde como inauguración de las fiestas navideñas en la capital.

El encendido oficial será a las siete de la tarde en calle Larios, cuando la periodista María Casado pulse el botón que iluminará la vía más conocida de la ciudad, aunque en otras zonas ya habrán visto iluminadas sus calles algo antes.

Volver a "encender" la Navidad con un personaje público para dar paso al espectáculo de luces y sonido de nuevo es muy emotivo. En 2020 se cancelaron los pases de música y luz a causa de la pandemia. En 2019, último año que celebramos como habitualmente, inauguró la Navidad el socio de María, Antonio Banderas.

Larios

Este año vuelven los tan deseados por el público espectáculos de luz y música, pero sin horarios establecidos. Los pases se realizarán entre las siete y las diez de la noche, pero no se sabe ni cuántos se harán diariamente ni a qué horas se programarán.

Calle Larios en años anteriores. E.E

Respecto a la música que sonará en cada uno de los pases, habrá cuatro temas interpretados por la Orquesta Filarmónica de Málaga (Jingle Bells, Campana sobre Campana, Gatatumba y Una pandereta suena), a los que se sumarán el All I Want for Chirstmas is you, de Mariah Carey; el En Navidad, de algunos concursantes de Operación Triunfo, como el desaparecido Álex Casademunt o David Bustamante, junto a Rosana, o el Never back down de Two Step from Hell.

Catedral

Pese a que en Larios se mantendrán las mismas luces que durante los dos últimos años, el entorno de la Catedral de Málaga presenta novedades. Si en 2019 veíamos un videomapping proyectado sobre la Alcazaba de Málaga, este año lo veremos sobre la torre del templo. Un espectáculo lleno de color que no dejará indiferente a nadie por su originalidad.

Uno de los momentos del videomapping. E.E

Sin embargo, la primera vez que podamos ver este videomapping será el domingo 28 de noviembre. Creado a partir de imágenes en 3D y 2D, podremos observar imágenes del belén, con el nacimiento de Jesús, regalos, estrellas y mucho color. Además, podremos ver la catedral construyéndose piedra a piedra a través de un efecto muy impactante que ya se utilizó en 2019 también en la Alcazaba. Los pases también, al igual que en calle Larios, serán entre las siete y las diez de la noche.

Dichas proyecciones contarán con 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Así, necesitarán una gran cantidad de herramientas para su ejecución como seis estructuras de acero para equipos en altura, máquinas de humo, focos antiaéreos...

Calle San Juan

Otro de los escenarios que está llamando mucho la atención aún si haberlo visto encendido es el de calle San Juan. La vía se divide en dos zonas. Por un lado, un escenario que recuerda a un palacio y al que han llamado el 'Salón de Arañas'. Cuenta con 24 lámparas clásicas, de estilo barroco y bastante llamativas. Cada lámpara cuenta con doce bombillas.

El Salón de las Arañas de calle San Juan. E.E

Así, la segunda zona lumínica instalada se llama el 'Jardín Encantado'. A poca altura del suelo se encuentran más de una centena de bombillas tipo Edison de gran formato. Mirando hacia arriba se ve cómo los cables, de color dorado y aspecto vintage, crean una enredadera digna de un entramado de frutos verticales. Un nuevo concepto de iluminación navideña que crea un gran contraste con las lámparas de araña anteriormente mencionadas.

El Jardín Encantado, en calle San Juan. E.E

Además, esta zona cuenta con varios altavoces que durante gran parte del día ofrecerán un ambiente navideño con villancicos populares e interpretados por artistas malagueños como Encarni Navarro u Ortigosa. Esta estrategia también nace para ayudar a fomentar la compra en el comercio local de la zona.

Alameda

La Alameda será otro de los puntos destacados en este recorrido por el alumbrado navideño del centro de la ciudad. Como piden sus actuales características, estrena nueva iluminación. 500 cordones de led que parecen lianas que salen de los árboles y que están conformadas por hojas brillantes de luces dicroicas, que hacen que durante el día, con el reflejo del sol, parezca que estén encendidas y brillen muchísimo.

Luces de la Alameda Principal. E.E

La zona de La Marina y el Parque presentan decoración algo más infantil, con dulces de muchos colores, recordando a la recompensa que cada niño se lleva tras la cabalgata la noche de Reyes a casa.

El Jardín Botánico

Y, como no podía ser de otra manera, otro de los puntos fuertes de esta Navidad se encuentra en el Jardín Botánico de la Concepción, donde más de dos millones de luces llenarán de magia un paraje envidiable recordando la historia de Jorge Loring y Amalia Heredia, claves en el entorno de La Concepción.

Una imagen de las pruebas de luces previas al día del encendido. E.E

Para entrar debes pagar 12 euros, si vas entre semana, o 14 si van en festivo o víspera de festivo. El evento se celebrará de lunes a domingo con pases diarios, comenzando a las 18:30 y siendo el último a las 21:30, a excepción del 24 y 31 de diciembre así como el 5 de enero, que estará cerrado. Las entradas se pueden adquirir aquí.

Sigue los temas que te interesan