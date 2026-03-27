El Centro Comercial El Ingenio de Vélez-Málaga refuerza su oferta con Harper & Neyer y Lizarran

Imagen de la apertura de una de las nuevas tiendas en El Ingenio de Vélez.

Las claves nuevo Generado con IA El Centro Comercial El Ingenio de Vélez-Málaga amplía su oferta con la apertura de Harper & Neyer y la incorporación del restaurante Lizarran. La tienda Harper & Neyer abrió el 26 de marzo, ofreciendo promociones exclusivas y regalos a los primeros visitantes para celebrar su inauguración. Lizarran refuerza la zona de restauración del centro comercial, sumándose a su variada oferta gastronómica para atraer a nuevos clientes. El Ingenio pertenece a Salsa Patrimonio, empresa destacada en la gestión inmobiliaria de Málaga, comprometida con el desarrollo económico, social y medioambiental.

El Centro Comercial El Ingenio, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, continúa ampliando su oferta comercial y de ocio con la reciente apertura de la tienda malagueña Harper & Neyer y la incorporación del restaurante Lizarran.

La nueva tienda de Harper & Neyer abrió sus puertas ayer, jueves 26 de marzo a las 10:00 h, ofreciendo a los clientes una experiencia de compra única en la que pudieron descubrir las últimas colecciones y propuestas de moda de la firma.

Para celebrar la inauguración, los asistentes disfrutaron de promociones exclusivas: los 10 primeros visitantes pudieron elegir una prenda gratuita, mientras que los 50 siguientes recibieron una camiseta de regalo. Además, los primeros clientes fueron recibidos con café y dulces típicos de la zona, creando un ambiente cercano y acogedor.

Esta apertura forma parte del compromiso de Harper & Neyer por ampliar su presencia y acercar su estilo a nuevos públicos, ofreciendo espacios diseñados para una experiencia de compra cuidada y personalizada.

Por su parte, el Centro Comercial El Ingenio continúa reforzando su zona de restauración con la llegada del restaurante Lizarran, que se suma a la variada oferta gastronómica del centro y busca atraer tanto a visitantes habituales como a nuevos clientes.

La propiedad del centro, Sociedad Azucarera Larios Patrimonio S.L. (Salsa Patrimonio), perteneciente al Grupo Sociedad Azucarera Larios, es un referente en el sector inmobiliario de renta en Málaga.

Con una amplia experiencia en la gestión de inmuebles en propiedad, Salsa Patrimonio se distingue por su imagen y ubicación exclusivas, así como por su compromiso con el desarrollo económico, social y medioambiental en todas sus actividades.